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Новини Тиск на Росію
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Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Вадефуль закликає до тиску на РФ

Європа спільно із США має координувати дії щодо Росії, щоб змусити її до якнайшвидших переговорів про мир з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль перед відльотом до США на зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, йдеться на сайті МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час візиту до Вашингтона Вадефуль "продовжить зусилля" США з пошуку дипломатичного шляху завершення війни РФ проти України.

"Ми хочемо нарешті покласти край смертям в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру. Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій",- заявив дипломат.

Читайте також: Вадефуль: Лише з позиції сили і за підтримки партнерів Україна може протистояти агресії РФ

Автор: 

Німеччина (7441) росія (65856) США (23303) Вадефуль Йоганн (19)


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Для начала между собой разберитесь, "усилители". А то ракет хрен дождешься, спонсорство рф путем импорта ресурсов не снижается... Вы даже ничего не можете, точнее не хотите, сделать с откровенными любителями х***а, типа фицо и орбана.
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27.05.2025 23:40 Відповісти
Ну словесный тиск вы уже четвертый год поддерживаете
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27.05.2025 23:42 Відповісти
Напевне в них план такий. Якщо кожен скаже, що потрібен тиск на путіна, то путін здасться. Їх всіх Зеля покусав?
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27.05.2025 23:47 Відповісти
за вадефулили вже в геть...
а якби кожне слово та й в снаряд?
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27.05.2025 23:59 Відповісти
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів.
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28.05.2025 01:25 Відповісти
 
 