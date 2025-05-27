Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Європа спільно із США має координувати дії щодо Росії, щоб змусити її до якнайшвидших переговорів про мир з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль перед відльотом до США на зустріч із держсекретарем Марко Рубіо, йдеться на сайті МЗС ФРН, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час візиту до Вашингтона Вадефуль "продовжить зусилля" США з пошуку дипломатичного шляху завершення війни РФ проти України.

"Ми хочемо нарешті покласти край смертям в Україні, ми хочемо негайного припинення вогню і ми хочемо тривалого миру. Щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів, щоб Росія нарешті розпочала серйозні переговори, ми маємо продовжувати тиск. Ми, європейці, будемо і надалі посилювати санкції, а Конгрес США також готовий до введення додаткових санкцій",- заявив дипломат.

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