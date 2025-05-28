Вадефуль після зустрічі з Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо запровадження США нових санкцій проти РФ

Після зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він оптимістично налаштований з приводу запровадження США санкцій проти РФ, якщо диктатор Путін й надалі ухилятиметься від мирної угоди з Україною.

Його заяву цитує агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас спільна позиція щодо України. Тут, у США, понад 80 сенаторів готові розглянути й ухвалити законопроєкт про санкції в Конгресі. Це не в руках мого сьогоднішнього співрозмовника (Марко Рубіо - ред.), а в руках Сенату. Але він, як і я, припускає, що якщо Путін продовжить свою політику заперечення, буде вжито заходів", - сказав німецький міністр.

Як зазначає агентство, президент Дональд Трамп дав зрозуміти Україні та її союзникам у Європі, що його адміністрація готова запровадити нові санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню, але тижня, схоже, відмовився від цієї позиції після телефонної розмови з Путіним.

У середу, 28 травня, Трамп заявив, що утримується від нових санкцій щодо РФ, щоб зберегти шанс на укладення мирної угоди.

"Якщо я думаю, що близький до укладення угоди, я не хочу її зіпсувати цим", - цитує його Bloomberg.

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