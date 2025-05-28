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Новини Санкції США проти Росії
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Вадефуль після зустрічі з Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо запровадження США нових санкцій проти РФ

Йоганн Вадефуль про санкції проти рф

Після зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що він оптимістично налаштований з приводу запровадження США санкцій проти РФ, якщо диктатор Путін й надалі ухилятиметься від мирної угоди з Україною.

Його заяву цитує агентство  Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас спільна позиція щодо України. Тут, у США, понад 80 сенаторів готові розглянути й ухвалити законопроєкт про санкції в Конгресі. Це не в руках мого сьогоднішнього співрозмовника (Марко Рубіо - ред.), а в руках Сенату. Але він, як і я, припускає, що якщо Путін продовжить свою політику заперечення, буде вжито заходів", - сказав німецький міністр.

Як зазначає агентство, президент Дональд Трамп дав зрозуміти Україні та її союзникам у Європі, що його адміністрація готова запровадити нові санкції проти Москви, якщо вона не погодиться на припинення вогню, але тижня, схоже, відмовився від цієї позиції після телефонної розмови з Путіним.

У середу, 28 травня, Трамп  заявив, що утримується від нових санкцій щодо РФ, щоб зберегти шанс на укладення мирної угоди.

"Якщо я думаю, що близький до укладення угоди, я не хочу її зіпсувати цим", - цитує його Bloomberg.

Читайте також: Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль

Автор: 

росія (65883) санкції (12050) Рубіо Марко (220) Вадефуль Йоганн (20)


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Таких оптимістів не вистачало в 2014 - 15 рр.
Щоб санкційний тиск був Потужний💪▶️⏩⏭️✴️
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29.05.2025 00:16 Відповісти
 
 