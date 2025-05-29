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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною

Рубіо провів розмову із Лавровим. Що відомо

Держсекретар США під час розмови із главою МЗС РФ закликав Москву до "сумлінного" діалогу з Україною.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає Цензор.НЕТ.

Так, він привітав масштабний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000", який відбувся напередодні.

Під час розмови із Лавровим Рубіо закликав РФ до діалогу з Україною для припинення війни.

"Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", - йдеться в повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомили, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів.

Читайте: Вадефуль після зустрічі з Рубіо заявив, що він оптимістично налаштований щодо запровадження США нових санкцій проти РФ

Автор: 

Лавров Сергій (1608) росія (65883) США (23310) Рубіо Марко (223)


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Топ коментарі
+2
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29.05.2025 10:37
+2
Рубіо все прекрасно знає та розуміє. Достатньо послухати та почитати його вислови за часів Байдена. Але трампонівська повєсточка примушує прикидатися ідіотом. Кон'юнктурщик звичайний.
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29.05.2025 10:42
+1
либо дурак либо наивный, кто ты ?

призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
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29.05.2025 10:42
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29.05.2025 10:37 Відповісти
Рубіо як педагог , чи вихователь наставляє 10 річного лаврушу?
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29.05.2025 10:38 Відповісти
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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29.05.2025 10:38 Відповісти
Рубіо все прекрасно знає та розуміє. Достатньо послухати та почитати його вислови за часів Байдена. Але трампонівська повєсточка примушує прикидатися ідіотом. Кон'юнктурщик звичайний.
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29.05.2025 10:42 Відповісти
"Кон'юнктурщик звичайний" і рафінований подонок...як і майже всі в нинішній команді додіка.
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29.05.2025 11:27 Відповісти
либо дурак либо наивный, кто ты ?

призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
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29.05.2025 10:42 Відповісти
з таким же успіхом рубіо міг би закликати до сумлінного діалогу флоридського алігатора. І далеко ходити не треба, їх можно знайти навіть поблизу Мар-а-Лаго.
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29.05.2025 10:44 Відповісти
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29.05.2025 11:19 Відповісти
З гойдалками та заявами, так і 100 днів пройшло у Трампа з оточенням!!
А убитих, прутіним, Українців, це не поверне! Лавров з Рубіо, про це добре знають! Так і далі, теліпають на публіку, своєю єрундою!!
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29.05.2025 10:46 Відповісти
Ну точнісінько як Зєленський!
Але до зє,верховного ухилянта,питань немає.
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29.05.2025 11:38 Відповісти
Закликав. А чим підтримав заклик?
Мабуть забув американський вислів про "добре слово і револьвер".
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29.05.2025 11:35 Відповісти
Лавров...Овсов...
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29.05.2025 11:39 Відповісти
Сумлінність та орки, поняття несумісні Марко, і ти сам чудово це знаєш і розумієш, навіщо ти несеш цю Маячню???
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29.05.2025 12:19 Відповісти
 
 