Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною
Держсекретар США під час розмови із главою МЗС РФ закликав Москву до "сумлінного" діалогу з Україною.
Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає Цензор.НЕТ.
Так, він привітав масштабний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000", який відбувся напередодні.
Під час розмови із Лавровим Рубіо закликав РФ до діалогу з Україною для припинення війни.
"Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", - йдеться в повідомленні.
Раніше росЗМІ повідомили, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів.
Топ коментарі
+2 Wild MadDog
показати весь коментар29.05.2025 10:37 Посилання
+2 Gary Grant
показати весь коментар29.05.2025 10:42 Посилання
+1 Псамметих II
показати весь коментар29.05.2025 10:42 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
призывать насильника перестать насиловать и перейти к диалогу
А убитих, прутіним, Українців, це не поверне! Лавров з Рубіо, про це добре знають! Так і далі, теліпають на публіку, своєю єрундою!!
Але до зє,верховного ухилянта,питань немає.
Мабуть забув американський вислів про "добре слово і револьвер".