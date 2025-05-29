Рубіо у розмові з Лавровим закликав РФ до "сумлінного" діалогу з Україною

Держсекретар США під час розмови із главою МЗС РФ закликав Москву до "сумлінного" діалогу з Україною.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, передає Цензор.НЕТ.

Так, він привітав масштабний обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000", який відбувся напередодні.

Під час розмови із Лавровим Рубіо закликав РФ до діалогу з Україною для припинення війни.

"Секретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, сумлінного діалогу з Україною як єдиного шляху до припинення цієї війни", - йдеться в повідомленні.

Раніше росЗМІ повідомили, що Лавров та Рубіо провели розмову щодо підготовки переговорів.

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