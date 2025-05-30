Украина проявила гибкость в переговорном процессе, однако Россия этого не делает, - Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нежелание российской стороны проявить гибкость в переговорном процессе по завершению войны, которую РФ ведет против Украины, может поставить ее в "невыгодное положение" в глазах международного сообщества, в частности - США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hurriet.

"На данный момент Украина и европейская сторона проявили гибкость в адаптации к позиции Америки и сразу приняли ее. Теперь, когда Россия не может продемонстрировать то же самое, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня", - заявил Фидан.

Он отметил, что Турция донесла до российских властей - в том числе правителя РФ Путина - свое видение параметров прекращения огня. Анкара также выразила готовность стать посредником в мирном урегулировании.

"Сейчас сторонам необходимо заявить друг другу о своих переговорных позициях и представить переговорный документ", - добавил турецкий министр.

Визиты Фидана в РФ и Украину

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

30 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Украину.

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