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Новости переговоры с РФ
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Украина проявила гибкость в переговорном процессе, однако Россия этого не делает, - Фидан

Хакан Фидан сделал заявление о действиях РФ в контексте переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что нежелание российской стороны проявить гибкость в переговорном процессе по завершению войны, которую РФ ведет против Украины, может поставить ее в "невыгодное положение" в глазах международного сообщества, в частности - США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Hurriet.

"На данный момент Украина и европейская сторона проявили гибкость в адаптации к позиции Америки и сразу приняли ее. Теперь, когда Россия не может продемонстрировать то же самое, она может фактически оказаться в невыгодном положении в глазах Америки и международного сообщества, которое хочет прекращения огня", - заявил Фидан.

Он отметил, что Турция донесла до российских властей - в том числе правителя РФ Путина - свое видение параметров прекращения огня. Анкара также выразила готовность стать посредником в мирном урегулировании.

"Сейчас сторонам необходимо заявить друг другу о своих переговорных позициях и представить переговорный документ", - добавил турецкий министр.

Визиты Фидана в РФ и Украину

На днях Фидан находился с двухдневным визитом в Москве, где уже провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и главным переговорщиком РФ в Стамбуле Владимиром Мединским. Также он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщают турецкие источники, во время визита в Москву Фидан и Путин обсудили "инициативы для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров в Стамбуле". Российская сторона подчеркнула, что главной темой переговоров будут двусторонние отношения, но украинский вопрос также будет подниматься.

30 мая, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Украину.

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Автор: 

россия (96074) Украина (45003) Фидан Хакан (43)


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Трамп на це не зважає - в нього путлєр "хороший" хлопець - який заплутався в трьох соснах
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30.05.2025 12:43 Ответить
А от Пан Президент Ердоган, знає, як це робити на ділі.
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30.05.2025 12:46 Ответить
Тобто до того і зараз, починаючи ще з нападу на Скартвело у 2008 року вигідне становище усіх влаштовувало?
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30.05.2025 12:49 Ответить
Яке-таке "невигідне становище" в очах Америки, сскккк, дятли нах.
Гусня це зараз колективний Чікатіло для якого єдиний вихід - нєт тела(України), нєт дєла(санкцій і т.д.). Тому ніякого перемир'я НЕ БУДЕ.
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30.05.2025 12:51 Ответить
Бо підстав немає. Якби їх санкціями влупили за відмову від перемир'я, тоді б погнучкішали. Кацапи прогинаються тільки під силу, а Трамп виявився слимаком.
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30.05.2025 13:23 Ответить
клоун стал раком, пуйло не сгибается
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30.05.2025 13:39 Ответить
 
 