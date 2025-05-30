Глава МИД Турции Фидан прибыл в Киев
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.
Фидан подтвердил, что Турция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также турецкая сторона, по его словам, готова принимать второй тур переговоров между представителями Украины и РФ.
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Нам би таких політиків.