Глава МИД Турции Фидан прибыл в Киев

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Фидан подтвердил, что Турция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также турецкая сторона, по его словам, готова принимать второй тур переговоров между представителями Украины и РФ.

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