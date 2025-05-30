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Новости Переговоры в Турции
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Глава МИД Турции Фидан прибыл в Киев

Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев. Что известно

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Фидан подтвердил, что Турция полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также турецкая сторона, по его словам, готова принимать второй тур переговоров между представителями Украины и РФ.

Читайте: Турция - "идеальный игрок" для переговоров между Украиной и РФ, - Фидан

Автор: 

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Фідан не тільки дипломат, сильна і розумна людина. Людина що має самоповагу і дбає про інтереси Туреччини на всіх фронтах.
Нам би таких політиків.
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30.05.2025 12:30 Ответить
a піаніста нема вдома
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30.05.2025 12:31 Ответить
у
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30.05.2025 12:38 Ответить
🤔 хіба?
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30.05.2025 12:39 Ответить
 
 