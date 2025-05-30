Глава МЗС Туреччини Фідан прибув до Києва
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув із візитом до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час пресконференції із главою МЗС Сибігою він заявив, що сьогодні зустрінеться із главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.
Фідан підтвердив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Також турецька сторона, за його словами, готова приймати другий тур переговорів між представниками України та РФ.
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Нам би таких політиків.