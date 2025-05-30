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Новини Переговори у Туреччині
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Глава МЗС Туреччини Фідан прибув до Києва

Хакан Фідан прибув із візитом до Києва. Що відомо

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув із візитом до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час пресконференції із главою МЗС Сибігою він заявив, що сьогодні зустрінеться із главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Фідан підтвердив, що Туреччина повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Також турецька сторона, за його словами, готова приймати другий тур переговорів між представниками України та РФ.

Читайте: Туреччина – "ідеальний гравець" для переговорів між Україною та РФ, - Фідан

Автор: 

візит (1608) Туреччина (3607) Фідан Хакан (49)


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Фідан не тільки дипломат, сильна і розумна людина. Людина що має самоповагу і дбає про інтереси Туреччини на всіх фронтах.
Нам би таких політиків.
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30.05.2025 12:30 Відповісти
a піаніста нема вдома
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30.05.2025 12:31 Відповісти
у
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30.05.2025 12:38 Відповісти
🤔 хіба?
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30.05.2025 12:39 Відповісти
 
 