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Новости Заявления о мире
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Фидан: Война в Украине приближается к "развилке". Либо мир до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться

фидан,хакан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к "развилке" - либо мир будет достигнут до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Фидан отметил, что после переговоров 16 мая перед сторонами стоят два пути: либо продолжение войны, либо постоянный мир. Он подчеркнул, что Турция считает единственным правильным решением немедленное достижение справедливого мира, и президент Турции с начала войны прилагает для этого значительные усилия.

"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - сказал Фидан.

Министр выразил надежду, что импульс, полученный во время переговоров в Стамбуле, будет продолжаться, а привлечение различных партнеров усилит фундамент мирных переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина проявила гибкость в переговорном процессе, однако Россия этого не делает, - Фидан

Автор: 

Фидан Хакан (43) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+4
Питання тільки: а що вони вважають справедливим миром?
Чи вони погоджуються за касапськими "справедливостями"?
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30.05.2025 12:52
+4
"Або закінчиться, або ні"
Хто цей потужніч?
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30.05.2025 12:53
+2
Війна триватиме і жодні переговори на це не вплинуть, тільки ЗСУ в стані її закінчити звільнивши усі українські території!
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30.05.2025 12:56
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Питання тільки: а що вони вважають справедливим миром?
Чи вони погоджуються за касапськими "справедливостями"?
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30.05.2025 12:52 Ответить
я не міністр тому скажу, як наша влада під тиском США не капітулюе в 2025 році то война продовжиться
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30.05.2025 12:52 Ответить
"Або закінчиться, або ні"
Хто цей потужніч?
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30.05.2025 12:53 Ответить
Війна триватиме і жодні переговори на це не вплинуть, тільки ЗСУ в стані її закінчити звільнивши усі українські території!
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30.05.2025 12:56 Ответить
Миру досягти неможливо.
Мир може бути коли кацапів винесуть з усієї окупованої території, або коли кацапи тут всіх повбивають.
Все інше це відкладена на пару місяців нова війна.
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30.05.2025 12:56 Ответить
Кончене. Якого хера ти до жертви приїхало мир просити? Це вже шизофренія.
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30.05.2025 12:59 Ответить
Хочу нагадати цим туркам як в 2022 році Ердоган просив ***** випустити з оточеного Маріуполя мирних татар і інших мусульман. Тоді ***** послав Ердогана нахер. До того ж ще згадалось як Ердоган просив ***** не порушувати повітряний простір Турції і ***** також десятки разів посилав Ердогана нахер. Поки Турція не збила рашистські літаки. Невже ще не дійшло що з рашистами домовитися не можливо а тільки потрібно бити їм по зубам тоді вони зупиняться
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30.05.2025 13:07 Ответить
Ох тягнуть щоб чим побільше Українців загинуло!
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30.05.2025 13:00 Ответить
"Конфликт" продолжится по крайней мере до конца летней компании(москва рассчитывает на успех в виде захвата Сум и/или Запорожья). Дальше возможны настоящие переговоры. Нынешняя имитация лишь завеса.
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30.05.2025 13:00 Ответить
Навіть турки (в цій інфі) називають війну війною; а в тебе - чомусь "конфлікт" нехай і в лапках...
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30.05.2025 13:06 Ответить
"або мир буде досягнутий до кінця 2025 року, або конфлікт триватиме", не осилил ты инфу, случается...
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30.05.2025 13:09 Ответить
тоді - соррі. винуватий
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30.05.2025 13:28 Ответить
Ау вы там где учились 7

какие причины путлеру идти на перемирие или заканчивать войну ? ...

миллион тупых ванек сдохло ... ну и чё?
экономика жопе ....ну и чё ?
Есть хоть один аргумент чтобы он подписал мирные соглашения ?
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30.05.2025 13:01 Ответить
нафта по 30
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30.05.2025 13:36 Ответить
Нам ніхто мир не пропонує. Лише капітуляцію. Щоб прийти через рік-два і добити
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30.05.2025 13:03 Ответить
Якщо замість реформ та оборони займатися шашликами - то так і буде
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30.05.2025 13:30 Ответить
Щоб холодна вода стала гарячою, її потрібно підігріти (с)
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30.05.2025 13:28 Ответить
Україні потрібне перемир'я ,щоб провести реформи ,вибудувати оборону , переобрати владу і покарати ту керівну банду ,яка грабує та знекровлює країну
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30.05.2025 13:32 Ответить
.. ну прям іксперд .. очі нам відкрив , а то ми всі такі темні , після 10 років війни..
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30.05.2025 13:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_RA5U8Z1s&t=4s Переговоры в Стамбуле: мира не будет. По крайней мере до осени. Тишкевич
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30.05.2025 13:43 Ответить
Серйозні перемовини скоріше за все розпочнуться восени..
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30.05.2025 13:45 Ответить
Поки включно Туреччмна буде допомагати раші обходити санкції та торгувати з нею, спонсоруючи кацапську агресії - війна не може припинитись. З себе турки не хочуть почати, щоб рашка таки зупинила агресію? Чи кацапські гроші кровю не пахнуть?
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30.05.2025 13:44 Ответить
то звісно, справедливий мир.
повернення вірменам гори арарат!
окрема держава курдистан.
курдська автономія в туреччині.
вивід військ з кіпру.
це, для початку.
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30.05.2025 13:53 Ответить
Да он прям капитан очевидность. Если завтра война не закончиться, то она будет продолжаться. Патужна мысля. Он тоже курсы в трускавце заканчивал? или преподавал там?
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30.05.2025 14:09 Ответить
 
 