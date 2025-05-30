Фидан: Война в Украине приближается к "развилке". Либо мир до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к "развилке" - либо мир будет достигнут до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Фидан отметил, что после переговоров 16 мая перед сторонами стоят два пути: либо продолжение войны, либо постоянный мир. Он подчеркнул, что Турция считает единственным правильным решением немедленное достижение справедливого мира, и президент Турции с начала войны прилагает для этого значительные усилия.

"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - сказал Фидан.

Министр выразил надежду, что импульс, полученный во время переговоров в Стамбуле, будет продолжаться, а привлечение различных партнеров усилит фундамент мирных переговоров.

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