Фидан: Война в Украине приближается к "развилке". Либо мир до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война в Украине приближается к "развилке" - либо мир будет достигнут до конца 2025 года, либо конфликт будет продолжаться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Фидан отметил, что после переговоров 16 мая перед сторонами стоят два пути: либо продолжение войны, либо постоянный мир. Он подчеркнул, что Турция считает единственным правильным решением немедленное достижение справедливого мира, и президент Турции с начала войны прилагает для этого значительные усилия.
"И как результат этих усилий он как нам поручил, так и ведет постоянную коммуникацию с международными партнерами. И можно сказать, что мы можем время от времени достигать определенных результатов. И переговоры 16 мая придали новый импульс мирному процессу по перемирию и завершению войны. Ожидания возросли. Стамбульские переговоры мы рассматриваем как новое начало", - сказал Фидан.
Министр выразил надежду, что импульс, полученный во время переговоров в Стамбуле, будет продолжаться, а привлечение различных партнеров усилит фундамент мирных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи вони погоджуються за касапськими "справедливостями"?
Хто цей потужніч?
Мир може бути коли кацапів винесуть з усієї окупованої території, або коли кацапи тут всіх повбивають.
Все інше це відкладена на пару місяців нова війна.
какие причины путлеру идти на перемирие или заканчивать войну ? ...
миллион тупых ванек сдохло ... ну и чё?
экономика жопе ....ну и чё ?
Есть хоть один аргумент чтобы он подписал мирные соглашения ?
повернення вірменам гори арарат!
окрема держава курдистан.
курдська автономія в туреччині.
вивід військ з кіпру.
це, для початку.