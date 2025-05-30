Зеленський зустрівся із главою МЗС Туреччини Фіданом у Києві. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

Про це повідомили у МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан був прийнятий Президентом України Володимиром Зеленським у Києві", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Членство України в НАТО не обговорювалося під час моїх переговорів у РФ, - Фідан

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибув із візитом до Києва. Під час пресконференції із главою МЗС Сибігою він заявив, що сьогодні зустрінеться із главою ОП Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим.



