Зеленский встретился с главой МИД Турции Фиданом в Киеве. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Об этом сообщили в МИД Турции, передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев. Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.
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павліна-мавлінаХакана Фідана ім'я, а де прізвище?