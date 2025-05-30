Зеленский встретился с главой МИД Турции Фиданом в Киеве. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Об этом сообщили в МИД Турции, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев. Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.



