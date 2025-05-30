Зеленский и Фидан обсудили дипломатические усилия для достижения справедливого и прочного мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Турцию и Президента Эрдогана за поддержку наших усилий для справедливого и длительного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей. Возвращение всех украинцев, которых удерживает Россия, является одним из наших главных приоритетов", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что стороны также обсудили дипломатические усилия - Украины и партнеров.

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"Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000. Украина не получала от них никаких документов. Турция также. Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", - подчеркнул он.



Президент добавил, что Украина ценит работу с Турцией ради того, "чтобы дипломатия сработала": "Благодарны за четкую турецкую позицию - последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Киев. Во время пресс-конференции с главой МИД Сибигой он заявил, что сегодня встретится с главой ОП Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Позже отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.