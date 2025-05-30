Про посередництво Туреччини під час переговорів України та Росії у Стамбулі не йдеться, - МЗС РФ

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що про посередництво Туреччини або "чиєсь інше" в російсько-українських переговорах у Стамбулі нібито не йдеться.

Заяви Захарової цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, російська делегація приїде до Стамбула 2 червня з проєктом "меморандуму" та іншими пропозиціями щодо припинення вогню з Україною.

"РФ відфіксувала ремарки Келлога про відвідування Стамбула 2 червня офіційними представниками США, Британії, Німеччини та Франції. Росія не бачить зв'язку своїх прямих переговорів з Україною з присутністю в Стамбулі представників США, Британії, Німеччини та Франції", - додала Захарова.

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Напередодні спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції.