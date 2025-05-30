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Новини Переговори у Туреччині Меморандум про припинення вогню
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Про посередництво Туреччини під час переговорів України та Росії у Стамбулі не йдеться, - МЗС РФ

Речниця МЗС РФ Марія Захарова

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що про посередництво Туреччини або "чиєсь інше" в російсько-українських переговорах у Стамбулі нібито не йдеться.

Заяви Захарової цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, російська делегація приїде до Стамбула 2 червня з проєктом "меморандуму" та іншими пропозиціями щодо припинення вогню з Україною. 

"РФ відфіксувала ремарки Келлога про відвідування Стамбула 2 червня офіційними представниками США, Британії, Німеччини та Франції. Росія не бачить зв'язку своїх прямих переговорів з Україною з присутністю в Стамбулі представників США, Британії, Німеччини та Франції", - додала Захарова.

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Напередодні спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що в Стамбулі наступного тижня будуть радники зі США, Німеччини, Британії та Франції.

Автор: 

МЗС рф (965) Захарова Марія (359) переговори з Росією (1251)


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Топ коментарі
+5
Машуня, нуєвонах!
Мож, лучше водочкі?
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30.05.2025 16:23
+1
Вони ***** висувають претензії поряд з Україною до НАТО (в першу чергу Британії, Німеччині, Фрнції, Польщі) але "розмовляти" хочуть з Україною наодинці.
Та ні, НАТО у особах її лідерів там також має бути присутнім.
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30.05.2025 16:49
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Машуня, нуєвонах!
Мож, лучше водочкі?
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30.05.2025 16:23 Відповісти
Вона дама, водку не п'є тільки стекломий або бояришнік
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30.05.2025 16:57 Відповісти
Мабуть США все таки не на їхній стороні. Або маскуються.
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30.05.2025 16:27 Відповісти
Вони ***** висувають претензії поряд з Україною до НАТО (в першу чергу Британії, Німеччині, Фрнції, Польщі) але "розмовляти" хочуть з Україною наодинці.
Та ні, НАТО у особах її лідерів там також має бути присутнім.
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30.05.2025 16:49 Відповісти
Треба якогось працівника низької ланки відправити, щоб просто взяв той меморандум і розвернувся і поїхав в Україну радитися!
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30.05.2025 16:51 Відповісти
Це до бояришніка чи після. Хай покаже методичку від ху...ла. А то таке враження що від неї щось залежить
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30.05.2025 16:55 Відповісти
С валенками вести переговоры без свидетелей-полная херня.
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30.05.2025 16:58 Відповісти
reтим самим куйло посилає всю світову спільноту ,на чолі з американським "трампоном" накуй....
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30.05.2025 17:03 Відповісти
Українська делегація повинна взяти з собою зброю і їх усіх там повбивати на тих переговорах щоб показати як потрібно з ними переговарюватись!
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30.05.2025 17:04 Відповісти
Всегда должна быть равновесия ! и где другой алкаш ? , а он должен окончательно заклеймить начатое ! ! !.
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30.05.2025 17:04 Відповісти
Машка з рання не похмелилася!
А цікаво! Як відриагують у занепоєних на чергове отримання пінка в жопу?
Піднятуть труселля і висловлять чергове занепокоєння!
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30.05.2025 17:07 Відповісти
Всіх рашка опускає як може і їй це дозволяють. Це вже блдь дно дна!
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30.05.2025 17:38 Відповісти
 
 