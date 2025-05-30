О посредничестве Турции в переговорах Украины и России в Стамбуле речи не идет, - МИД РФ

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что о посредничестве Турции или "чьем-то другом" в российско-украинских переговорах в Стамбуле речь якобы не идет.

Заявления Захаровой цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, российская делегация приедет в Стамбул 2 июня с проектом "меморандума" и другими предложениями по прекращению огня с Украиной.

"РФ зафиксировала ремарки Келлога о посещении Стамбула 2 июня официальными представителями США, Британии, Германии и Франции. Россия не видит связи своих прямых переговоров с Украиной с присутствием в Стамбуле представителей США, Британии, Германии и Франции", - добавила Захарова.

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Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции.