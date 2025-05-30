О посредничестве Турции в переговорах Украины и России в Стамбуле речи не идет, - МИД РФ
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что о посредничестве Турции или "чьем-то другом" в российско-украинских переговорах в Стамбуле речь якобы не идет.
Заявления Захаровой цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, российская делегация приедет в Стамбул 2 июня с проектом "меморандума" и другими предложениями по прекращению огня с Украиной.
"РФ зафиксировала ремарки Келлога о посещении Стамбула 2 июня официальными представителями США, Британии, Германии и Франции. Россия не видит связи своих прямых переговоров с Украиной с присутствием в Стамбуле представителей США, Британии, Германии и Франции", - добавила Захарова.
Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции.
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Мож, лучше водочкі?
Та ні, НАТО у особах її лідерів там також має бути присутнім.
А цікаво! Як відриагують у занепоєних на чергове отримання пінка в жопу?
Піднятуть труселля і висловлять чергове занепокоєння!