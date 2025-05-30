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Новости Переговоры в Турции Меморандум о прекращении огня
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О посредничестве Турции в переговорах Украины и России в Стамбуле речи не идет, - МИД РФ

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что о посредничестве Турции или "чьем-то другом" в российско-украинских переговорах в Стамбуле речь якобы не идет.

Заявления Захаровой цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, российская делегация приедет в Стамбул 2 июня с проектом "меморандума" и другими предложениями по прекращению огня с Украиной.

"РФ зафиксировала ремарки Келлога о посещении Стамбула 2 июня официальными представителями США, Британии, Германии и Франции. Россия не видит связи своих прямых переговоров с Украиной с присутствием в Стамбуле представителей США, Британии, Германии и Франции", - добавила Захарова.

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Накануне спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что в Стамбуле на следующей неделе будут советники из США, Германии, Великобритании и Франции.

Автор: 

МИД РФ (1671) Захарова Мария (379) переговоры с Россией (1137)


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Топ комментарии
+4
Машуня, нуєвонах!
Мож, лучше водочкі?
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30.05.2025 16:23
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Машуня, нуєвонах!
Мож, лучше водочкі?
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30.05.2025 16:23 Ответить
Вона дама, водку не п'є тільки стекломий або бояришнік
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30.05.2025 16:57 Ответить
Мабуть США все таки не на їхній стороні. Або маскуються.
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30.05.2025 16:27 Ответить
Вони ***** висувають претензії поряд з Україною до НАТО (в першу чергу Британії, Німеччині, Фрнції, Польщі) але "розмовляти" хочуть з Україною наодинці.
Та ні, НАТО у особах її лідерів там також має бути присутнім.
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30.05.2025 16:49 Ответить
Треба якогось працівника низької ланки відправити, щоб просто взяв той меморандум і розвернувся і поїхав в Україну радитися!
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30.05.2025 16:51 Ответить
Це до бояришніка чи після. Хай покаже методичку від ху...ла. А то таке враження що від неї щось залежить
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30.05.2025 16:55 Ответить
С валенками вести переговоры без свидетелей-полная херня.
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30.05.2025 16:58 Ответить
reтим самим куйло посилає всю світову спільноту ,на чолі з американським "трампоном" накуй....
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30.05.2025 17:03 Ответить
Українська делегація повинна взяти з собою зброю і їх усіх там повбивати на тих переговорах щоб показати як потрібно з ними переговарюватись!
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30.05.2025 17:04 Ответить
Всегда должна быть равновесия ! и где другой алкаш ? , а он должен окончательно заклеймить начатое ! ! !.
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30.05.2025 17:04 Ответить
Машка з рання не похмелилася!
А цікаво! Як відриагують у занепоєних на чергове отримання пінка в жопу?
Піднятуть труселля і висловлять чергове занепокоєння!
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30.05.2025 17:07 Ответить
 
 