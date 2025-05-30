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Новости Встреча Зеленского и Путина
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Путин поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, - Песков

Встретится ли Путин с Зеленским. Что говорят в Кремле

В Кремле ответили, что думают о возможности встречи президента Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но нужна хорошая подготовка", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле.

Детали российского проекта меморандума обнародовать не будут, добавил Песков.

Также смотрите: Песков: Требование Сибиги передать "меморандум" о перемирии является "неконструктивным". ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Песков Дмитрий (1929) путин владимир (31522) Трамп Дональд (5602)


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Топ комментарии
+6
... І коли зберуться усі троє - викликати санітарів, і усіх - в дурку. І тоді настане мир.
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30.05.2025 13:15
+3
О нова шарманка. А де той мемурандцум, йоршик?
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30.05.2025 13:10
+3
І піськова вилікують
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30.05.2025 13:23
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О нова шарманка. А де той мемурандцум, йоршик?
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30.05.2025 13:10 Ответить
Поставлять шмарклю ра ом і будуть драть у двох без вазеліну
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30.05.2025 13:37 Ответить
тобто прохають його , не він прохає про зустріч, ну все ясно це буде чергова глава кривавої клоунади , яка вже за ліком на 12му році війни
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30.05.2025 13:11 Ответить
Орки вже просто прикалуються, - відверто ссуть в морду рудому миротворцю...
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30.05.2025 13:11 Ответить
це ж було вже:

"принципово підтримуємо безумовну зупинку вогню по енергетиці, але є умови" - піськов
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30.05.2025 13:14 Ответить
Буде Зеленському і Дональду про рюріков розповідати???
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30.05.2025 13:15 Ответить
... І коли зберуться усі троє - викликати санітарів, і усіх - в дурку. І тоді настане мир.
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30.05.2025 13:15 Ответить
Або дати їм чайку з ,, Новічком"🤬
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30.05.2025 13:38 Ответить
Як сказав Піськов: "Усі там колись будемо"
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30.05.2025 13:19 Ответить
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30.05.2025 13:41 Ответить
Трампло з путлером разом працюють над знищенням України.
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30.05.2025 13:20 Ответить
І піськова вилікують
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30.05.2025 13:23 Ответить
коли не показують меморандум , значить там єсть таке яке не понравиться своєму лекторату ура патріотів. Щось суттєве.
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30.05.2025 13:23 Ответить
Щоб удвох гарчати на Зеленського?
Там треба Мар'яну на допомогу.
Та вміє.
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30.05.2025 13:24 Ответить
Марʼяну відправили до психлікарні на лікування
кажуть , що це правда!
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30.05.2025 13:34 Ответить
Не лякайте. Я аж стривожився. З Мар'яночкою все гаразд.

Порадіємо ж разом:

18:46, 27 ТРАВНЯ 2025
«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.

«Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.

І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на схід та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Мар'яна Безугла додала, що «всім все доповіли».

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30.05.2025 13:55 Ответить
лінк єслішо:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/332100-cherez-neskolko-let-my-ne-uznaem-ni-mir-ni-stranu-maryana-bezuglaya-anonsirovala-mirovuyu-voynu «За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну / В Україні / Судово-юридична газета (sud.ua)
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30.05.2025 14:00 Ответить
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30.05.2025 13:28 Ответить
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30.05.2025 13:33 Ответить
хороша підготовка в чому? щоб бункерного у бугкері доставити на зустріч і з бункеру він буде вєщати
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30.05.2025 13:29 Ответить
Знову кремлівські шакали брешуть про якісь зустрічі ху@ла 😡
Він ніколи не вийде зі свого бунькеру , щоби його не вбили ,
або не затягли до Гааги !!

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30.05.2025 13:32 Ответить
Не дивно, що ху@ла влаштовує збіговисько саме в такому складі.
ЄС, Британія допомагають Україні не менше ніж США, і Україна претендує на місце саме в ЄС.
Але ху@ло навряд схоче, щоб Стармер, Мерц або Макрон були присутні.
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30.05.2025 13:33 Ответить
Зеленський на будь-яку зустріч з ****** (хоч з Трампом, хоч без) мусить йти в супроводі Стармера+Макрона+Мерца+Туска
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30.05.2025 13:39 Ответить
Гра статевим органом дідуся на рудій макітрі.
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30.05.2025 13:41 Ответить
Відбудется така собі міні коллегія ФСБ з трьома учасниками.
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30.05.2025 13:43 Ответить
Як же це все заїбало. Спочатку ми чули виключно занепокоєння, а тепер самі нескінченні розмови щодо перемовин про перемовини, які колись можливо будуть, але це не точно, бо <******* просто тягне час, а світ йому ********
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30.05.2025 13:45 Ответить
Продовження Пошуку "жєланія міра" в глазах Пуйла?
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30.05.2025 13:49 Ответить
Через 2 тижні зустрінуться...
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30.05.2025 13:49 Ответить
Пуйло: Крым и четыре области целиком, плюс еще требования на 3 страницах.
Трамп: Чудесное предложение, эти "переговоры" такие нудные, Зеленский- подписывай !
Зеленский: ???!!! ... та пи@ц(...
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30.05.2025 13:56 Ответить
І Папу з Риму запросить!!
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30.05.2025 13:57 Ответить
ботаксный, педофильный Шнырь решил встретиться со своими двумя козырями, проектом кремля Буратино и агентом красновым у одного три киностудии в маЦкве с офшорами через которые помогал выводить украденные беней и боголюбовым бабки из привата под руководством шефиров+ майно в маЦкве и т.д второй с черным бизнесом в ПИД,,,раше в 80-90, сомнительные контракты, шлюхи, наркота + бабки рыболовлева и т.д
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30.05.2025 14:10 Ответить
Ні в якому разі. Трамп з пуйлом підготували операцію «овальний кабінет намбер2». Тільки за участі європейських представників як сторони перемовин. Там повинні бути наші союзники. Бо у пуйла союзник трамп, а ми без підтримки.
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30.05.2025 14:23 Ответить
 
 