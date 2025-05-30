Путин поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, - Песков
В Кремле ответили, что думают о возможности встречи президента Владимира Зеленского, лидера США Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но нужна хорошая подготовка", - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, Москва рассчитывает, что российский и украинский проекты меморандумов будут обсуждаться во время второго раунда переговоров в Стамбуле.
Детали российского проекта меморандума обнародовать не будут, добавил Песков.
Топ комментарии
+6 Светлана Круп
показать весь комментарий30.05.2025 13:15 Ссылка
+3 wadpas
показать весь комментарий30.05.2025 13:10 Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий30.05.2025 13:23 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"принципово підтримуємо безумовну зупинку вогню по енергетиці, але є умови" - піськов
Там треба Мар'яну на допомогу.
Та вміє.
кажуть , що це правда!
Порадіємо ж разом:
18:46, 27 ТРАВНЯ 2025
«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.
«Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.
І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на схід та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Мар'яна Безугла додала, що «всім все доповіли».
https://sud.ua/uk/news/ukraine/332100-cherez-neskolko-let-my-ne-uznaem-ni-mir-ni-stranu-maryana-bezuglaya-anonsirovala-mirovuyu-voynu «За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну / В Україні / Судово-юридична газета (sud.ua)
Він ніколи не вийде зі свого бунькеру , щоби його не вбили ,
або не затягли до Гааги !!
ЄС, Британія допомагають Україні не менше ніж США, і Україна претендує на місце саме в ЄС.
Але ху@ло навряд схоче, щоб Стармер, Мерц або Макрон були присутні.
заїбало. Спочатку ми чули виключно занепокоєння, а тепер самі нескінченні розмови щодо перемовин про перемовини, які колись можливо будуть, але це не точно, бо <******* просто тягне час, а світ йому ********
Трамп: Чудесное предложение, эти "переговоры" такие нудные, Зеленский- подписывай !
Зеленский: ???!!! ... та пи@ц(...