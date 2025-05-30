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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським і Трампом, - Пєсков

Чи зустрінеться Путін із Зеленським. Що кажуть в Кремлі

У Кремлі відповіли, що думають про можливість зустрічі президента Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка", - сказав речник Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Деталі російського проєкту меморандуму не оприлюднюватимуть, додав Пєсков.

Також дивіться: Пєсков: Вимога Сибіги передати "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною". ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Пєсков Дмитро (1684) путін володимир (24080) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+9
... І коли зберуться усі троє - викликати санітарів, і усіх - в дурку. І тоді настане мир.
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30.05.2025 13:15
+5
І піськова вилікують
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30.05.2025 13:23
+4
О нова шарманка. А де той мемурандцум, йоршик?
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30.05.2025 13:10
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О нова шарманка. А де той мемурандцум, йоршик?
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30.05.2025 13:10 Відповісти
Поставлять шмарклю ра ом і будуть драть у двох без вазеліну
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30.05.2025 13:37 Відповісти
З жахом думаю, що це мерзотне Пуйло може померти в ліжку своєю смертю, а не втопитися в сільському сортирі.
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30.05.2025 14:44 Відповісти
тобто прохають його , не він прохає про зустріч, ну все ясно це буде чергова глава кривавої клоунади , яка вже за ліком на 12му році війни
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30.05.2025 13:11 Відповісти
Орки вже просто прикалуються, - відверто ссуть в морду рудому миротворцю...
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30.05.2025 13:11 Відповісти
це ж було вже:

"принципово підтримуємо безумовну зупинку вогню по енергетиці, але є умови" - піськов
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30.05.2025 13:14 Відповісти
Буде Зеленському і Дональду про рюріков розповідати???
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30.05.2025 13:15 Відповісти
... І коли зберуться усі троє - викликати санітарів, і усіх - в дурку. І тоді настане мир.
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30.05.2025 13:15 Відповісти
Або дати їм чайку з ,, Новічком"🤬
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30.05.2025 13:38 Відповісти
Як сказав Піськов: "Усі там колись будемо"
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30.05.2025 13:19 Відповісти
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30.05.2025 13:41 Відповісти
Трампло з путлером разом працюють над знищенням України.
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30.05.2025 13:20 Відповісти
І піськова вилікують
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30.05.2025 13:23 Відповісти
коли не показують меморандум , значить там єсть таке яке не понравиться своєму лекторату ура патріотів. Щось суттєве.
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30.05.2025 13:23 Відповісти
Щоб удвох гарчати на Зеленського?
Там треба Мар'яну на допомогу.
Та вміє.
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30.05.2025 13:24 Відповісти
Марʼяну відправили до психлікарні на лікування
кажуть , що це правда!
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30.05.2025 13:34 Відповісти
Не лякайте. Я аж стривожився. З Мар'яночкою все гаразд.

Порадіємо ж разом:

18:46, 27 ТРАВНЯ 2025
«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.

«Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.

І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на схід та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Мар'яна Безугла додала, що «всім все доповіли».

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30.05.2025 13:55 Відповісти
лінк єслішо:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/332100-cherez-neskolko-let-my-ne-uznaem-ni-mir-ni-stranu-maryana-bezuglaya-anonsirovala-mirovuyu-voynu «За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну / В Україні / Судово-юридична газета (sud.ua)
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30.05.2025 14:00 Відповісти
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30.05.2025 13:28 Відповісти
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30.05.2025 13:33 Відповісти
хороша підготовка в чому? щоб бункерного у бугкері доставити на зустріч і з бункеру він буде вєщати
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30.05.2025 13:29 Відповісти
Знову кремлівські шакали брешуть про якісь зустрічі ху@ла 😡
Він ніколи не вийде зі свого бунькеру , щоби його не вбили ,
або не затягли до Гааги !!

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30.05.2025 13:32 Відповісти
Не дивно, що ху@ла влаштовує збіговисько саме в такому складі.
ЄС, Британія допомагають Україні не менше ніж США, і Україна претендує на місце саме в ЄС.
Але ху@ло навряд схоче, щоб Стармер, Мерц або Макрон були присутні.
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30.05.2025 13:33 Відповісти
Зеленський на будь-яку зустріч з ****** (хоч з Трампом, хоч без) мусить йти в супроводі Стармера+Макрона+Мерца+Туска
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30.05.2025 13:39 Відповісти
Гра статевим органом дідуся на рудій макітрі.
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30.05.2025 13:41 Відповісти
Відбудется така собі міні коллегія ФСБ з трьома учасниками.
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30.05.2025 13:43 Відповісти
Як же це все заїбало. Спочатку ми чули виключно занепокоєння, а тепер самі нескінченні розмови щодо перемовин про перемовини, які колись можливо будуть, але це не точно, бо <******* просто тягне час, а світ йому ********
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30.05.2025 13:45 Відповісти
Продовження Пошуку "жєланія міра" в глазах Пуйла?
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30.05.2025 13:49 Відповісти
Через 2 тижні зустрінуться...
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30.05.2025 13:49 Відповісти
Пуйло: Крым и четыре области целиком, плюс еще требования на 3 страницах.
Трамп: Чудесное предложение, эти "переговоры" такие нудные, Зеленский- подписывай !
Зеленский: ???!!! ... та пи@ц(...
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30.05.2025 13:56 Відповісти
І Папу з Риму запросить!!
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30.05.2025 13:57 Відповісти
ботаксный, педофильный Шнырь решил встретиться со своими двумя козырями, проектом кремля Буратино и агентом красновым у одного три киностудии в маЦкве с офшорами через которые помогал выводить украденные беней и боголюбовым бабки из привата под руководством шефиров+ майно в маЦкве и т.д второй с черным бизнесом в ПИД,,,раше в 80-90, сомнительные контракты, шлюхи, наркота + бабки рыболовлева и т.д
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30.05.2025 14:10 Відповісти
Ні в якому разі. Трамп з пуйлом підготували операцію «овальний кабінет намбер2». Тільки за участі європейських представників як сторони перемовин. Там повинні бути наші союзники. Бо у пуйла союзник трамп, а ми без підтримки.
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30.05.2025 14:23 Відповісти
Вот что творит животворящий Таурус!
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30.05.2025 15:21 Відповісти
ПТН-ПНХ!
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30.05.2025 15:21 Відповісти
 
 