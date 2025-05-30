Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським і Трампом, - Пєсков

У Кремлі відповіли, що думають про можливість зустрічі президента Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка", - сказав речник Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі.

Деталі російського проєкту меморандуму не оприлюднюватимуть, додав Пєсков.

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