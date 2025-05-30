Путін підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським і Трампом, - Пєсков
У Кремлі відповіли, що думають про можливість зустрічі президента Володимира Зеленського, лідера США Дональда Трампа та диктатора Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка", - сказав речник Дмитро Пєсков.
За його словами, Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів обговорюватимуться під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
Деталі російського проєкту меморандуму не оприлюднюватимуть, додав Пєсков.
Топ коментарі
+9 Светлана Круп
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+5 Валентин Коваль #587289
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+4 wadpas
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"принципово підтримуємо безумовну зупинку вогню по енергетиці, але є умови" - піськов
Там треба Мар'яну на допомогу.
Та вміє.
кажуть , що це правда!
Порадіємо ж разом:
18:46, 27 ТРАВНЯ 2025
«За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.
Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мар'яна Безугла анонсувала світову війну.
«Вибачте, не песимістка, а реалістка, і хотіла б помилятися у своїх прогнозах, але поки що вони ВСІ справдилися.
І це оприлюднювала лише малу частину. Нас чекає безодня в найближчі роки: повномасштабна війна з просуванням росіян на схід та атаками дронових ШІ РОЇВ на міста, світова війна, переділ світу, загалом різнобічний технологічний ривок людства і повна перебудова взаємовідносин із інтеграцією штучного інтелекту, роботизацією та кібернетизацією життя. Життя тих, хто залишиться живим.
Мар'яна Безугла додала, що «всім все доповіли».
https://sud.ua/uk/news/ukraine/332100-cherez-neskolko-let-my-ne-uznaem-ni-mir-ni-stranu-maryana-bezuglaya-anonsirovala-mirovuyu-voynu «За кілька років ми не впізнаємо ні світ, ні країну»: Мар'яна Безугла анонсувала світову війну / В Україні / Судово-юридична газета (sud.ua)
Він ніколи не вийде зі свого бунькеру , щоби його не вбили ,
або не затягли до Гааги !!
ЄС, Британія допомагають Україні не менше ніж США, і Україна претендує на місце саме в ЄС.
Але ху@ло навряд схоче, щоб Стармер, Мерц або Макрон були присутні.
заїбало. Спочатку ми чули виключно занепокоєння, а тепер самі нескінченні розмови щодо перемовин про перемовини, які колись можливо будуть, але це не точно, бо <******* просто тягне час, а світ йому ********
Трамп: Чудесное предложение, эти "переговоры" такие нудные, Зеленский- подписывай !
Зеленский: ???!!! ... та пи@ц(...