Пєсков: Вимога Сибіги передати "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною". ВIДЕО
Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".
Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Пєсков нагадав, що росія запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. За його словами, Москва поки що не отримала офіційної відповіді від України на цю пропозицію.
"Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно - це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.
Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.
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Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
29 травня, 2025, 11:
Дональд Трамп попередив Росію, що вона "https://zn.ua/ukr/usa/putin-hrajetsja-z-vohnem-tramp.html грається з вогнем", продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, https://www.telegraph.co.uk/news/2025/05/28/trump-can-still-stop-putin-but-only-by-acting-now-ukraine/ вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.
Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zbozhevoliv-tramp-rizko-vislovivsja-pro-diktatora-rf-ale-vodnochas-zvinuvativ-i-zelenskoho.html "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні.
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Усвідомлення Трампом того, що Путін просто "грає зі мною", призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його "абсолютно божевільним".
"Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України",
це ж ***** обіцяло трамплу по телефону, меморандум, передача, оце все.
це ж що? ***** трамплу збрехав?
Мене цікавить, якщо ніхто нікому еічого не був забов'язаний передавати, звідки про це взяв Келлог, Сибіга, Трамп, наш міноборони(завжди забуваю його прізвище)??????
Чому всі допускають таке відверте брудне бикування і плентення на повідку у цих мокшанських уродів? Це, що залежність, інтриги, таємні домовленності, відвертий і потужний компромат?
Та який кремль - це ж пєсков з пикою воділи, що дослужився до начальника автоколони!
Трамп 27 квітня: «Два тижні»
Трамп 19 травня: Два тижні».
Трамп учора: «Два тижні».
Когда коллеги, поэты, критиковали Михалкова (папу) за дебильные стихи "Союз нерушимый" Он им отвечал.
- Стихи, может быть, и "дебильные" но слушать вы их будете стоя.