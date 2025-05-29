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Пєсков: Вимога Сибіги передати "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною". ВIДЕО

Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Пєсков нагадав, що росія запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. За його словами, Москва поки що не отримала офіційної відповіді від України на цю пропозицію.

"Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно - це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) Меморандум (194) Сибіга Андрій (482) припинення вогню (274)


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Топ коментарі
+2
То передайте Піськову Таурас, коли він буде в кабінеті *****. Гер Мерц не заперечує.
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29.05.2025 13:34
+2
А про що можна вести переговори - коли нам не відомі вимоги і позиція протилежної сторони? Спочатку треба ознайомиться з "пред"явами" кацапськими - а потім говорить...
Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
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29.05.2025 13:37
+1
Коли немає, що московітам, передати в Україну, окрім Плану геноциду проти України і нових концтаборів ГУЛАГ2 для Українців на мордовії??!?!
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29.05.2025 13:39
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То передайте Піськову Таурас, коли він буде в кабінеті *****. Гер Мерц не заперечує.
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29.05.2025 13:34 Відповісти
А про що можна вести переговори - коли нам не відомі вимоги і позиція протилежної сторони? Спочатку треба ознайомиться з "пред"явами" кацапськими - а потім говорить...
Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
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29.05.2025 13:37 Відповісти
Тому що перемовини для них - піар, цирк, показуха, пропаганда - якщо передадуть умови - то звичайно ніяки перемовин небуде.
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29.05.2025 14:03 Відповісти
Коли немає, що московітам, передати в Україну, окрім Плану геноциду проти України і нових концтаборів ГУЛАГ2 для Українців на мордовії??!?!
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29.05.2025 13:39 Відповісти
Шо Сибіга хоче почути від рашки? - їх позиція незмінна - ультиматум
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29.05.2025 13:39 Відповісти
УЧАСТЬ ТРАМПА У ВИРІШЕННІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЛИШЕ ПОГІРШИЛА СИТУАЦІЮ - THE TELEGRAPH

29 травня, 2025, 11:

Дональд Трамп попередив Росію, що вона "https://zn.ua/ukr/usa/putin-hrajetsja-z-vohnem-tramp.html грається з вогнем", продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, https://www.telegraph.co.uk/news/2025/05/28/trump-can-still-stop-putin-but-only-by-acting-now-ukraine/ вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.

Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zbozhevoliv-tramp-rizko-vislovivsja-pro-diktatora-rf-ale-vodnochas-zvinuvativ-i-zelenskoho.html "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні.
........

Усвідомлення Трампом того, що Путін просто "грає зі мною", призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його "абсолютно божевільним".

"Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України",
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29.05.2025 13:39 Відповісти
секундочку.
це ж ***** обіцяло трамплу по телефону, меморандум, передача, оце все.
це ж що? ***** трамплу збрехав?
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29.05.2025 13:43 Відповісти
ПІСЬКОВ, ти дебіл? Як можна обговорювати те чого очі не бачили?!
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29.05.2025 13:44 Відповісти
Россия...предложила....начать обсуждение этих проектов Источник: https://censor.net/ru/v3555013
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29.05.2025 14:04 Відповісти
Покидьок який знає з ким спілкується і навіщо. Мета його абсолютно очевидна- чи вистачить розуму в наших розумно йому відповісти.
Мене цікавить, якщо ніхто нікому еічого не був забов'язаний передавати, звідки про це взяв Келлог, Сибіга, Трамп, наш міноборони(завжди забуваю його прізвище)??????
Чому всі допускають таке відверте брудне бикування і плентення на повідку у цих мокшанських уродів? Це, що залежність, інтриги, таємні домовленності, відвертий і потужний компромат?
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29.05.2025 13:45 Відповісти
Наші посадовці чудово все розуміють, але вимушені "грати" в угоду рижому *********. А от чому ведуть себе так американці, відповідь одна - ******** з червоною кнопкою в кремлі.
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29.05.2025 14:12 Відповісти
В цього ****** потроха все не так. Все повинно бути тільки по їхньому.Держава-терорист,дестабілізатор всіх мирних,ділових,законних процесів.Світ повинен усвідомити що розвал цього тваринного племіні принесе довгождалий,сталий мир.Пітєрська банда,захопивша 25 років тому владу на росії повинна предстати перед кримінальним судом.
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29.05.2025 13:50 Відповісти
Кремль заявив

Та який кремль - це ж пєсков з пикою воділи, що дослужився до начальника автоколони!
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29.05.2025 13:52 Відповісти
Ну что же. дождемся 2 июня. Ежу понятно что там будет очередной набор нарративов еще с 14 года. Но и нам нужна сильная позиция, но с такой дебильной внешней политике откуда ей взяться? Зеледент разосрался везде где только мог...
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29.05.2025 13:54 Відповісти
Кому ще щось не зрозуміло, що Сосія не хоче ніякого миру а просто хоче тягнути час переговорами І бажано щоб переговори були без американських і європейських свідків щоб рашисти могли погрожувати і залякувати українську делегацію
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29.05.2025 13:59 Відповісти
Арестович по-американські: історія про те, як трамп дає путіну 2 тижні на завершення війни вже 2 місяці

Трамп 27 квітня: «Два тижні»
Трамп 19 травня: Два тижні».
Трамп учора: «Два тижні».
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29.05.2025 14:01 Відповісти
"Лупоглазенький" вже сивий, але як був дурачком і паскудою, так ним і залишився...
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29.05.2025 14:03 Відповісти
Одна треть мира ловит и обсуждает каждое слово дурачка и паскуды? Однако.
Когда коллеги, поэты, критиковали Михалкова (папу) за дебильные стихи "Союз нерушимый" Он им отвечал.
- Стихи, может быть, и "дебильные" но слушать вы их будете стоя.
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29.05.2025 14:13 Відповісти
 
 