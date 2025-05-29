Пєсков: Вимога Сибіги передати "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною". ВIДЕО

Кремль заявив, що вимога міністра закордонних справ України Андрія Сибіги передати так званий "меморандум" про перемир’я є "неконструктивною".

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Пєсков нагадав, що росія запропонувала провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. За його словами, Москва поки що не отримала офіційної відповіді від України на цю пропозицію.

"Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно - це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Після міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

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