Умєров передав Мединському документ з баченням України щодо припинення вогню: Очікуємо на "меморандум" від РФ

Міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що російська сторона намагалася затягнути процес формування "меморандуму" із своїм баченням щодо припинення вогню.

"У розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював. Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу", - розповів глава оборонного відомства.

Водночас, як розповів міністр, він передав главі російської делегації Мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - заявив Умєров.

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Посадовець додав, що російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту (РФ запропонувала Україні перемовини 2 червня в Туреччині, - ред.), щоб передати Україні для опрацювання свій документ.

"Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - додав Умєров.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня, де збирається представити свій "меморандум".

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