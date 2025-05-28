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Новини Меморандум про припинення вогню
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Умєров передав Мединському документ з баченням України щодо припинення вогню: Очікуємо на "меморандум" від РФ

Умєров передав Мединському меморандум

Міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що російська сторона намагалася затягнути процес формування "меморандуму" із своїм баченням щодо припинення вогню.

"У розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював. Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу", - розповів глава оборонного відомства.

Водночас, як розповів міністр, він передав главі російської делегації Мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", - заявив Умєров.

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Посадовець додав, що російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту (РФ запропонувала Україні перемовини 2 червня в Туреччині, - ред.), щоб передати Україні для опрацювання свій документ.

"Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результат", - додав Умєров.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі в понеділок, 2 червня, де збирається представити свій "меморандум".

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Автор: 

Меморандум (189) Умєров Рустем (634) Мединський Володимир (8)


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Топ коментарі
+9
Всі грають у мирну гру перед рижим придурком. А риже чмо грізно надуває щоки. Трагікомедія з щоденною загибеллю сотень українців.
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28.05.2025 22:17
+9
А текст меморандуму можна подивитися, чи все як завжди - за спинами народу?
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28.05.2025 22:38
+5
Вот так эти, взаимно неприемлемые, предложения будут циркулировать между сторонами и будет идти время. Наши нерешительные друзья будут ждать (хер знает чего), Трамп будет бубнить, что друг Владимир хочет мира (а ***"ский Зеля упёрся, как баран), никаких кардинальных поставок оружия, естественно, не будет (потому что, вы ж видите, русские хотят мира), а кацапы будут продвигаться, продвигаться....
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28.05.2025 22:20
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Всі грають у мирну гру перед рижим придурком. А риже чмо грізно надуває щоки. Трагікомедія з щоденною загибеллю сотень українців.
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28.05.2025 22:17 Відповісти
Вот так эти, взаимно неприемлемые, предложения будут циркулировать между сторонами и будет идти время. Наши нерешительные друзья будут ждать (хер знает чего), Трамп будет бубнить, что друг Владимир хочет мира (а ***"ский Зеля упёрся, как баран), никаких кардинальных поставок оружия, естественно, не будет (потому что, вы ж видите, русские хотят мира), а кацапы будут продвигаться, продвигаться....
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28.05.2025 22:20 Відповісти
Больше никто рашку ждать не будет, они или прекращают огонь в скором времен или говорят мы воюем дальше
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28.05.2025 22:23 Відповісти
Що ж там в нашому меморандумі?
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28.05.2025 22:37 Відповісти
Сподіваюсь адреса корита "масква"
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28.05.2025 22:44 Відповісти
Зелений коридор до Ростова.
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28.05.2025 23:07 Відповісти
А текст меморандуму можна подивитися, чи все як завжди - за спинами народу?
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28.05.2025 22:38 Відповісти
А українцям той меморандум можна побачити?
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28.05.2025 22:52 Відповісти
Українцю можна побачити тільки бус незламності та окоп. Все інше вирішують євреї, грузини, татари та англосакси
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28.05.2025 23:05 Відповісти
Вже був меморандум який тепер кров'ю відхаркуєте і ще хочете ?
Може досить меморандумів.
Скажать вашому презу хай натисне на Макрона щоб той показав, чи сказав що Франція має невичерпне джерео чистої енергії. Нафта й газ йдуть в еротичу прогулянку, а з ними і кацапські гроші на війну. Без грошей вони довго не повоюють.
https://www.instagram.com/reel/DCHyYJcvf1L/
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28.05.2025 23:16 Відповісти
 
 