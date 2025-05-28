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Умеров передал Мединскому документ с видением Украины о прекращении огня: Ожидаем "меморандума" от РФ

Умеров передал Мединскому меморандум

Министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с украинским видением прекращения огня.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Умеров отметил, что российская сторона пыталась затянуть процесс формирования "меморандума" со своим видением о прекращении огня.

"В развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Но давление сработало. После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа", - рассказал глава оборонного ведомства.

В то же время, как рассказал министр, он передал главе российской делегации Мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - заявил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Чиновник добавил, что у российской стороны еще минимум четыре дня до вылета (РФ предложила Украине переговоры 2 июня в Турции, - ред.), чтобы передать Украине для обработки свой документ.

"Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена. Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть смыслом.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где намерена представить свой "меморандум".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мединский заявил, что РФ предложила Украине дату и место встречи для обмена "меморандумами"

Автор: 

Меморандум (137) Умеров Рустем (553) Мединский Владимир (10)


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Топ комментарии
+8
Всі грають у мирну гру перед рижим придурком. А риже чмо грізно надуває щоки. Трагікомедія з щоденною загибеллю сотень українців.
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28.05.2025 22:17
+8
А текст меморандуму можна подивитися, чи все як завжди - за спинами народу?
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28.05.2025 22:38
+4
Вот так эти, взаимно неприемлемые, предложения будут циркулировать между сторонами и будет идти время. Наши нерешительные друзья будут ждать (хер знает чего), Трамп будет бубнить, что друг Владимир хочет мира (а ***"ский Зеля упёрся, как баран), никаких кардинальных поставок оружия, естественно, не будет (потому что, вы ж видите, русские хотят мира), а кацапы будут продвигаться, продвигаться....
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28.05.2025 22:20
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Всі грають у мирну гру перед рижим придурком. А риже чмо грізно надуває щоки. Трагікомедія з щоденною загибеллю сотень українців.
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28.05.2025 22:17 Ответить
Вот так эти, взаимно неприемлемые, предложения будут циркулировать между сторонами и будет идти время. Наши нерешительные друзья будут ждать (хер знает чего), Трамп будет бубнить, что друг Владимир хочет мира (а ***"ский Зеля упёрся, как баран), никаких кардинальных поставок оружия, естественно, не будет (потому что, вы ж видите, русские хотят мира), а кацапы будут продвигаться, продвигаться....
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28.05.2025 22:20 Ответить
Больше никто рашку ждать не будет, они или прекращают огонь в скором времен или говорят мы воюем дальше
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28.05.2025 22:23 Ответить
Що ж там в нашому меморандумі?
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28.05.2025 22:37 Ответить
Сподіваюсь адреса корита "масква"
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28.05.2025 22:44 Ответить
Зелений коридор до Ростова.
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28.05.2025 23:07 Ответить
А текст меморандуму можна подивитися, чи все як завжди - за спинами народу?
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28.05.2025 22:38 Ответить
А українцям той меморандум можна побачити?
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28.05.2025 22:52 Ответить
Українцю можна побачити тільки бус незламності та окоп. Все інше вирішують євреї, грузини, татари та англосакси
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28.05.2025 23:05 Ответить
Вже був меморандум який тепер кров'ю відхаркуєте і ще хочете ?
Може досить меморандумів.
Скажать вашому презу хай натисне на Макрона щоб той показав, чи сказав що Франція має невичерпне джерео чистої енергії. Нафта й газ йдуть в еротичу прогулянку, а з ними і кацапські гроші на війну. Без грошей вони довго не повоюють.
https://www.instagram.com/reel/DCHyYJcvf1L/
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28.05.2025 23:16 Ответить
 
 