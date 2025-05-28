Умеров передал Мединскому документ с видением Украины о прекращении огня: Ожидаем "меморандума" от РФ

Министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с украинским видением прекращения огня.

Об этом он написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Умеров отметил, что российская сторона пыталась затянуть процесс формирования "меморандума" со своим видением о прекращении огня.

"В развитие встречи в Турции 16 мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Но давление сработало. После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента россияне наконец-то сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа", - рассказал глава оборонного ведомства.

В то же время, как рассказал министр, он передал главе российской делегации Мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня.

"Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - заявил Умеров.

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Чиновник добавил, что у российской стороны еще минимум четыре дня до вылета (РФ предложила Украине переговоры 2 июня в Турции, - ред.), чтобы передать Украине для обработки свой документ.

"Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена. Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть смыслом.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести следующий раунд прямых переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где намерена представить свой "меморандум".

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