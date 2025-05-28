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Новини Меморандум про припинення вогню
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Сибіга: Очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно передасть свій "меморандум"

Сибіга закликав РФ передати меморандум про припинення вогню

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіщо чекати понеділка? (РФ запропонувала зустріч в Стамбулі 2 червня, - ред.) Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум"- після десяти днів роздумів та ударів проти України - його можна негайно передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше", - заявив очільник МЗС.

Він додав, що лише добре підготовлена зустріч може дати результати.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.

Читайте також: Понад тиждень світ чекає, коли росіяни допишуть свій "меморандум", - Зеленський

Автор: 

росія (65883) Меморандум (189) Сибіга Андрій (480) припинення вогню (271)


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Топ коментарі
+5
Ідіот ...
А потім ще й дивуються , що кацапи нахабніють - з такими іншого і чекати не варто ...
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28.05.2025 22:43
+4
Усі грають в цю дебільну гру тількі для того, щоб потім сказать Трампу, ну ти бачив, бачив, ми ж хотіли, а вони такі не хочуть....
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28.05.2025 22:46
+2
ВИ ТАМ ВСІ ОБКОЛОТІ?

От меморандум
- російська мова
- ніякого НАТО - ну тобто щоб без союзників
- обмежте армію
- РФську церкву і агентуру треба
- землі звичайно

ну і як відпочинуть 2 роки чи 40 - прийдуть знову уже в рускаязічную Україну. Або і мирно захоплять як Грузію чи Білорусь
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28.05.2025 22:41
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ВИ ТАМ ВСІ ОБКОЛОТІ?

От меморандум
- російська мова
- ніякого НАТО - ну тобто щоб без союзників
- обмежте армію
- РФську церкву і агентуру треба
- землі звичайно

ну і як відпочинуть 2 роки чи 40 - прийдуть знову уже в рускаязічную Україну. Або і мирно захоплять як Грузію чи Білорусь
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28.05.2025 22:41 Відповісти
Ідіот ...
А потім ще й дивуються , що кацапи нахабніють - з такими іншого і чекати не варто ...
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28.05.2025 22:43 Відповісти
Пока не точно. Похоже по сумской обл кацапы прут вроде. Вот с вечера вроде. Это и ответ по переговорам. Сильно полезли
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28.05.2025 22:51 Відповісти
Це вам так в новинах розповіли
Насправді - вони ще з березня , потроху , там просуваються !
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28.05.2025 22:53 Відповісти
поперли. сильно. но их ждали. счас земес идет сильнейший
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29.05.2025 00:07 Відповісти
Як й ще " замєс сільнєйшій" ...?
Росіяни штурмують малими піхотними групами лише на невеликому відтинку кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба
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29.05.2025 00:28 Відповісти
Так они передадут 2числа и скажут подумайте и давайте встретимся через пару недель и как раз + десяток сел захвачено, Профит
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28.05.2025 22:43 Відповісти
В нес вже е один меморандум, будабештський
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28.05.2025 22:45 Відповісти
Усі грають в цю дебільну гру тількі для того, щоб потім сказать Трампу, ну ти бачив, бачив, ми ж хотіли, а вони такі не хочуть....
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28.05.2025 22:46 Відповісти
так згоден, нажаль трампу потрібно довести що саме сосія не миру...

потім сказати що в нас нема карт, але твій дружбан хоче воювати.
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28.05.2025 23:00 Відповісти
Сибига, зачем ждать? Передай им наш.
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28.05.2025 22:51 Відповісти
Сибигу, цей жах, у відставку. ганебна ганчірка а не міністр МЗС. Верніть Кулебу хоча б
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29.05.2025 00:08 Відповісти
Рашисти виставлять ультиматум демілытиризація, що означає розброєння України ,денацифікація що означає знищення української нації і русифікація ,вивід військ з чотирьох не повністю окупованих територіях, відмова ЄС і НАТО і повний російський контроль за Україною ,нічого не помінялось ,не клейти дурника про якийсь меморандум . Між Україною і росією підписаний договір ще при кучмі да визнавалась територіальна цілісність і недоторканість наших кордонів.
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28.05.2025 22:52 Відповісти
І ще один довбень . Тут тільки но трумп базікнув що через пару тижнів стане ясно чи дурять росціяни чи ні
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29.05.2025 00:28 Відповісти
А Трамп, щось за 24 години казав, а воно, он уже і 100 днів пройшло з теревенями, як його прутін, за «хобота» водить як на базарі!!
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29.05.2025 01:08 Відповісти
 
 