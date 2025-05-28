Сибіга: Очікуємо, що російська сторона не буде зривати наступну зустріч і негайно передасть свій "меморандум"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав російську сторону без зволікань передати Україні свій "меморандум" із пропозиціями щодо припинення вогню.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Навіщо чекати понеділка? (РФ запропонувала зустріч в Стамбулі 2 червня, - ред.) Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум"- після десяти днів роздумів та ударів проти України - його можна негайно передати нам. Ми очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше", - заявив очільник МЗС.
Він додав, що лише добре підготовлена зустріч може дати результати.
Нагадаємо, що напередодні міністр оборони України та голова української делегації на переговорах із росіянами Рустем Умєров повідомив, що передав російській стороні документ із баченням України щодо припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
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От меморандум
- російська мова
- ніякого НАТО - ну тобто щоб без союзників
- обмежте армію
- РФську церкву і агентуру треба
- землі звичайно
ну і як відпочинуть 2 роки чи 40 - прийдуть знову уже в рускаязічную Україну. Або і мирно захоплять як Грузію чи Білорусь
А потім ще й дивуються , що кацапи нахабніють - з такими іншого і чекати не варто ...
Насправді - вони ще з березня , потроху , там просуваються !
Росіяни штурмують малими піхотними групами лише на невеликому відтинку кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба
потім сказати що в нас нема карт, але твій дружбан хоче воювати.