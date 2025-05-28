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Новости Меморандум о прекращении огня
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Сибига: Ожидаем, что российская сторона не будет срывать следующую встречу и немедленно передаст свой "меморандум"

Сибига призвал РФ передать меморандум о прекращении огня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зачем ждать понедельника(РФ предложила встречу в Стамбуле 2 июня, - ред.) Если россияне наконец выработали свой "меморандум" - после десяти дней размышлений и ударов против Украины - его можно немедленно передать нам. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее", - заявил глава МИД.

Он добавил, что только хорошо подготовленная встреча может дать результаты.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

Читайте также: Больше недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Автор: 

россия (96038) Меморандум (137) Сибига Андрей (475) прекращения огня (271)


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Топ комментарии
+5
Ідіот ...
А потім ще й дивуються , що кацапи нахабніють - з такими іншого і чекати не варто ...
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28.05.2025 22:43
+4
Усі грають в цю дебільну гру тількі для того, щоб потім сказать Трампу, ну ти бачив, бачив, ми ж хотіли, а вони такі не хочуть....
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28.05.2025 22:46
+2
ВИ ТАМ ВСІ ОБКОЛОТІ?

От меморандум
- російська мова
- ніякого НАТО - ну тобто щоб без союзників
- обмежте армію
- РФську церкву і агентуру треба
- землі звичайно

ну і як відпочинуть 2 роки чи 40 - прийдуть знову уже в рускаязічную Україну. Або і мирно захоплять як Грузію чи Білорусь
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28.05.2025 22:41
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Правила форума Совет форумчан
ВИ ТАМ ВСІ ОБКОЛОТІ?

От меморандум
- російська мова
- ніякого НАТО - ну тобто щоб без союзників
- обмежте армію
- РФську церкву і агентуру треба
- землі звичайно

ну і як відпочинуть 2 роки чи 40 - прийдуть знову уже в рускаязічную Україну. Або і мирно захоплять як Грузію чи Білорусь
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28.05.2025 22:41 Ответить
Ідіот ...
А потім ще й дивуються , що кацапи нахабніють - з такими іншого і чекати не варто ...
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28.05.2025 22:43 Ответить
Пока не точно. Похоже по сумской обл кацапы прут вроде. Вот с вечера вроде. Это и ответ по переговорам. Сильно полезли
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28.05.2025 22:51 Ответить
Це вам так в новинах розповіли
Насправді - вони ще з березня , потроху , там просуваються !
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28.05.2025 22:53 Ответить
поперли. сильно. но их ждали. счас земес идет сильнейший
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29.05.2025 00:07 Ответить
Як й ще " замєс сільнєйшій" ...?
Росіяни штурмують малими піхотними групами лише на невеликому відтинку кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба
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29.05.2025 00:28 Ответить
Так они передадут 2числа и скажут подумайте и давайте встретимся через пару недель и как раз + десяток сел захвачено, Профит
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28.05.2025 22:43 Ответить
В нес вже е один меморандум, будабештський
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28.05.2025 22:45 Ответить
Усі грають в цю дебільну гру тількі для того, щоб потім сказать Трампу, ну ти бачив, бачив, ми ж хотіли, а вони такі не хочуть....
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28.05.2025 22:46 Ответить
так згоден, нажаль трампу потрібно довести що саме сосія не миру...

потім сказати що в нас нема карт, але твій дружбан хоче воювати.
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28.05.2025 23:00 Ответить
Сибига, зачем ждать? Передай им наш.
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28.05.2025 22:51 Ответить
Сибигу, цей жах, у відставку. ганебна ганчірка а не міністр МЗС. Верніть Кулебу хоча б
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29.05.2025 00:08 Ответить
Рашисти виставлять ультиматум демілытиризація, що означає розброєння України ,денацифікація що означає знищення української нації і русифікація ,вивід військ з чотирьох не повністю окупованих територіях, відмова ЄС і НАТО і повний російський контроль за Україною ,нічого не помінялось ,не клейти дурника про якийсь меморандум . Між Україною і росією підписаний договір ще при кучмі да визнавалась територіальна цілісність і недоторканість наших кордонів.
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28.05.2025 22:52 Ответить
І ще один довбень . Тут тільки но трумп базікнув що через пару тижнів стане ясно чи дурять росціяни чи ні
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29.05.2025 00:28 Ответить
А Трамп, щось за 24 години казав, а воно, он уже і 100 днів пройшло з теревенями, як його прутін, за «хобота» водить як на базарі!!
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29.05.2025 01:08 Ответить
 
 