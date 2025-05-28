Сибига: Ожидаем, что российская сторона не будет срывать следующую встречу и немедленно передаст свой "меморандум"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зачем ждать понедельника(РФ предложила встречу в Стамбуле 2 июня, - ред.) Если россияне наконец выработали свой "меморандум" - после десяти дней размышлений и ударов против Украины - его можно немедленно передать нам. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было договорено ранее", - заявил глава МИД.

Он добавил, что только хорошо подготовленная встреча может дать результаты.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

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