Песков: Требование Сибиги передать "меморандум" о перемирии является "неконструктивным". ВИДЕО
Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "не конструктивным".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Песков напомнил, что россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва пока не получила официального ответа от Украины на это предложение.
"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", - заявил Песков.
Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.
После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.
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Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
29 травня, 2025, 11:
Дональд Трамп попередив Росію, що вона "https://zn.ua/ukr/usa/putin-hrajetsja-z-vohnem-tramp.html грається з вогнем", продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, https://www.telegraph.co.uk/news/2025/05/28/trump-can-still-stop-putin-but-only-by-acting-now-ukraine/ вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.
Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zbozhevoliv-tramp-rizko-vislovivsja-pro-diktatora-rf-ale-vodnochas-zvinuvativ-i-zelenskoho.html "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні.
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Усвідомлення Трампом того, що Путін просто "грає зі мною", призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його "абсолютно божевільним".
"Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України",
це ж ***** обіцяло трамплу по телефону, меморандум, передача, оце все.
це ж що? ***** трамплу збрехав?
Мене цікавить, якщо ніхто нікому еічого не був забов'язаний передавати, звідки про це взяв Келлог, Сибіга, Трамп, наш міноборони(завжди забуваю його прізвище)??????
Чому всі допускають таке відверте брудне бикування і плентення на повідку у цих мокшанських уродів? Це, що залежність, інтриги, таємні домовленності, відвертий і потужний компромат?
Та який кремль - це ж пєсков з пикою воділи, що дослужився до начальника автоколони!
Трамп 27 квітня: «Два тижні»
Трамп 19 травня: Два тижні».
Трамп учора: «Два тижні».