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Песков: Требование Сибиги передать "меморандум" о перемирии является "неконструктивным". ВИДЕО

Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "не конструктивным".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Песков напомнил, что россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва пока не получила официального ответа от Украины на это предложение.

"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", - заявил Песков.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1927) Меморандум (137) Сибига Андрей (476) прекращения огня (274)


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Топ комментарии
+2
То передайте Піськову Таурас, коли він буде в кабінеті *****. Гер Мерц не заперечує.
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29.05.2025 13:34
+2
А про що можна вести переговори - коли нам не відомі вимоги і позиція протилежної сторони? Спочатку треба ознайомиться з "пред"явами" кацапськими - а потім говорить...
Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
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29.05.2025 13:37
+1
Коли немає, що московітам, передати в Україну, окрім Плану геноциду проти України і нових концтаборів ГУЛАГ2 для Українців на мордовії??!?!
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29.05.2025 13:39
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То передайте Піськову Таурас, коли він буде в кабінеті *****. Гер Мерц не заперечує.
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29.05.2025 13:34 Ответить
А про що можна вести переговори - коли нам не відомі вимоги і позиція протилежної сторони? Спочатку треба ознайомиться з "пред"явами" кацапськими - а потім говорить...
Пєсков, як завжди, "пургу гонит...".
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29.05.2025 13:37 Ответить
Тому що перемовини для них - піар, цирк, показуха, пропаганда - якщо передадуть умови - то звичайно ніяки перемовин небуде.
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29.05.2025 14:03 Ответить
Коли немає, що московітам, передати в Україну, окрім Плану геноциду проти України і нових концтаборів ГУЛАГ2 для Українців на мордовії??!?!
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29.05.2025 13:39 Ответить
Шо Сибіга хоче почути від рашки? - їх позиція незмінна - ультиматум
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29.05.2025 13:39 Ответить
УЧАСТЬ ТРАМПА У ВИРІШЕННІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ЛИШЕ ПОГІРШИЛА СИТУАЦІЮ - THE TELEGRAPH

29 травня, 2025, 11:

Дональд Трамп попередив Росію, що вона "https://zn.ua/ukr/usa/putin-hrajetsja-z-vohnem-tramp.html грається з вогнем", продовжуючи військовий наступ на Україну. Це все дуже добре, але його погрози нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем, https://www.telegraph.co.uk/news/2025/05/28/trump-can-still-stop-putin-but-only-by-acting-now-ukraine/ вважає Кон Кофлін, редактор з питань оборони та міжнародних відносин у газеті The Telegraph.

Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Владіміра Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zbozhevoliv-tramp-rizko-vislovivsja-pro-diktatora-rf-ale-vodnochas-zvinuvativ-i-zelenskoho.html "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні.
........

Усвідомлення Трампом того, що Путін просто "грає зі мною", призвело до того, що він став більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його "абсолютно божевільним".

"Навіть для патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидно, що його участь у війні в Україні значно погіршила ситуацію, а не покращила її. Останні успіхи Росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони зміцнили переконання в Москві, що Заходу бракує рішучості захищати інтереси України",
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29.05.2025 13:39 Ответить
секундочку.
це ж ***** обіцяло трамплу по телефону, меморандум, передача, оце все.
це ж що? ***** трамплу збрехав?
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29.05.2025 13:43 Ответить
ПІСЬКОВ, ти дебіл? Як можна обговорювати те чого очі не бачили?!
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29.05.2025 13:44 Ответить
Россия...предложила....начать обсуждение этих проектов Источник: https://censor.net/ru/v3555013
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29.05.2025 14:04 Ответить
Покидьок який знає з ким спілкується і навіщо. Мета його абсолютно очевидна- чи вистачить розуму в наших розумно йому відповісти.
Мене цікавить, якщо ніхто нікому еічого не був забов'язаний передавати, звідки про це взяв Келлог, Сибіга, Трамп, наш міноборони(завжди забуваю його прізвище)??????
Чому всі допускають таке відверте брудне бикування і плентення на повідку у цих мокшанських уродів? Це, що залежність, інтриги, таємні домовленності, відвертий і потужний компромат?
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29.05.2025 13:45 Ответить
В цього ****** потроха все не так. Все повинно бути тільки по їхньому.Держава-терорист,дестабілізатор всіх мирних,ділових,законних процесів.Світ повинен усвідомити що розвал цього тваринного племіні принесе довгождалий,сталий мир.Пітєрська банда,захопивша 25 років тому владу на росії повинна предстати перед кримінальним судом.
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29.05.2025 13:50 Ответить
Кремль заявив

Та який кремль - це ж пєсков з пикою воділи, що дослужився до начальника автоколони!
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29.05.2025 13:52 Ответить
Ну что же. дождемся 2 июня. Ежу понятно что там будет очередной набор нарративов еще с 14 года. Но и нам нужна сильная позиция, но с такой дебильной внешней политике откуда ей взяться? Зеледент разосрался везде где только мог...
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29.05.2025 13:54 Ответить
Кому ще щось не зрозуміло, що Сосія не хоче ніякого миру а просто хоче тягнути час переговорами І бажано щоб переговори були без американських і європейських свідків щоб рашисти могли погрожувати і залякувати українську делегацію
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29.05.2025 13:59 Ответить
Арестович по-американські: історія про те, як трамп дає путіну 2 тижні на завершення війни вже 2 місяці

Трамп 27 квітня: «Два тижні»
Трамп 19 травня: Два тижні».
Трамп учора: «Два тижні».
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29.05.2025 14:01 Ответить
"Лупоглазенький" вже сивий, але як був дурачком і паскудою, так ним і залишився...
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29.05.2025 14:03 Ответить
 
 