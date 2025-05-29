Песков: Требование Сибиги передать "меморандум" о перемирии является "неконструктивным". ВИДЕО

Кремль заявил, что требование министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги передать так называемый "меморандум" о перемирии является "не конструктивным".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Песков напомнил, что россия предложила провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва пока не получила официального ответа от Украины на это предложение.

"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно - это все не конструктивно. Здесь нужно либо подтверждать готовность продолжать переговоры, либо делать обратное", - заявил Песков.

Напомним, что накануне министр обороны Украины и глава украинской делегации на переговорах с россиянами Рустем Умеров сообщил, что передал российской стороне документ с видением Украины о прекращении огня.

После министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал российскую сторону без промедлений передать Украине свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня.

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