Новый разговор Трампа и Путина пока не запланирован, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нового разговора Дональда Трампа и Владимира Путина пока не запланировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Также он сказал, что Россия пока не получила ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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Fox Fox #573921
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ПАРАБЕЛЛУМ 777
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Серый Вовк
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Старый зольдат
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