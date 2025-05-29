РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13231 посетитель онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
473 6

Новый разговор Трампа и Путина пока не запланирован, - Песков

Трамп и Путин пока не планируют новый разговор

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нового разговора Дональда Трампа и Владимира Путина пока не запланировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также он сказал, что Россия пока не получила ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

Читайте: "Не имел полномочий": Суд США отменил введенные Трампом пошлины

Автор: 

Песков Дмитрий (1927) путин владимир (31519) россия (96057) США (27061) Трамп Дональд (5595)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рудий відправив пуйла в дурку
показать весь комментарий
29.05.2025 12:25 Ответить
обидва дбла , тільки ботоксний давно до землі має звикнути , а рижий з порваним вухом пізніше
показать весь комментарий
29.05.2025 12:56 Ответить
Эти два персонажа могут поговорить в очереди на приём к психиатру..
показать весь комментарий
29.05.2025 12:28 Ответить
Ти диви які прохвости,- а ваша так звана декларація чи хочете переговори вести в темну , нате декларацію і бігом підписуйте .
показать весь комментарий
29.05.2025 12:43 Ответить
Двічи послало в сраку та накуй ***** Трампона. Цього досить чи Додік бажає шоб його втрете послали?
показать весь комментарий
29.05.2025 12:54 Ответить
Двічи послало в сраку та накуй ***** Трампона. Цього досить чи Додік бажає шоб його втрете послали?
показать весь комментарий
29.05.2025 13:27 Ответить
 
 