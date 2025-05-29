Новый разговор Трампа и Путина пока не запланирован, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что нового разговора Дональда Трампа и Владимира Путина пока не запланировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также он сказал, что Россия пока не получила ответа Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

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