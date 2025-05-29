"Не мав повноважень": Суд США скасував запроваджені Трампом мита

Федеральний торговельний суд США визнав, що президент Дональд Трамп не мав повноважень запроваджувати масштабні мита на майже всі країни і скасував їх.

Як пише WSJ, відповідне рішення від 28 травня стало ударом по амбіціях адміністрації Трампа використовувати економічні важелі для тиску на торговельних партнерів, передає Forbes.

Суд з міжнародної торгівлі США постановив, що президент Трамп перевищив повноваження, використовуючи Закон про економічні повноваження в надзвичайних ситуаціях 1977 року (IEEPA) для запровадження мит.

Суддівська колегія визначила, що IEEPA не надає президентові "необмежених повноважень" щодо тарифів, а передача Конгресом такого права була б неконституційною.

Суд визнав, що торговий дефіцит США не відповідає визначенню "надзвичайної загрози", необхідної для застосування IEEPA.

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс назвала рішення "великою перемогою для працюючих сімей, бізнесу та верховенства права", наголосивши, що президент не може ігнорувати Конституцію. Позивачі стверджували, що жоден президент раніше не використовував IEEPA для мит, а торговий дефіцит, який існує десятиліттями, напряму не загрожує економіці.

Після рішення суду адміністрація Трампа повідомила про намір оскаржити його у Федеральному апеляційному суді, а згодом, можливо, у Верховному суді.

Рішення суду викликало негайну реакцію ринків: ф’ючерси на S&P 500 зросли на 1,4%, на Dow Jones Industrial Average – на 1,1%, а японський Nikkei Stock Average піднявся на 1,2%.

Рішення ускладнює торговельні переговори з понад десятком країн і ставить під сумнів нещодавні угоди з Великою Британією та Китаєм. Адміністрація Трампа може вдатися до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, який дозволяє запроваджувати мита для протидії несправедливим торговельним практикам і вважається юридично надійнішим, зазначає WSJ.

Торговельна війна Трампа

Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.