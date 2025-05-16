Трамп анонсував нові мита для партнерів впродовж 2-3 тижнів

Президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

Як пише Bloomberg, за його словами, адміністрація не має достатньо ресурсів для переговорів з усіма державами, передає Forbes.

Трамп повідомив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік "надсилатимуть листи, в яких повідомлятимуть людям", які витрати вони понесуть для ведення бізнесу в США.

"Я вважаю, що ми будемо дуже справедливими. Але неможливо зустрітися з усіма, хто хоче з нами поспілкуватися", – сказав президент.

Президент США додав, що "150 країн хочуть укласти угоду". Він не уточнив, скільки країн і які саме отримають листи.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Також США вже ухвалили угоди з ОАЕ та Саудівською Аравією на $200 млрд та $600 млрд відповідно.