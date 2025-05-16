Трамп повідомив про угоди з ОАЕ на $200 мільярдів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв зміцнити зв'язки з Об'єднаними Арабськими Еміратами та оголосив про угоди з цією державою на загальну суму понад $200 млрд.

Як пише Reuters, дві країни також домовилися про поглиблення співпраці в галузі штучного інтелекту, передає Суспільне.

Після зустрічі Трампа з президентом ОАЕ шейхом Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагайяном Білий дім повідомив, що він оголосив про угоди, що включають зобов'язання Etihad Airways інвестувати $14,5 млрд у 28 літаків Boeing 787 і 777x з двигунами виробництва GE Aerospace.

Міністерство торгівлі США заявило, що дві країни також домовилися про створення "Партнерства США та ОАЕ з прискорення розвитку штучного інтелекту", а Трамп і шейх Мохамед були присутні на відкритті нового кампусу потужністю 5 ГВт у сфері штучного інтелекту, який стане найбільшим за межами Сполучених Штатів.

Співрозмовники видання повідомили, що угоди нададуть цій країні Перської затоки розширений доступ до передових чипів штучного інтелекту зі США після того, як раніше вона зіткнулася з обмеженнями через побоювання Вашингтона, що Китай може отримати доступ до цієї технології.

Трамп провів візит до ОАЕ в межах останнього етапу туру по країнах Перської затоки після того, як під час візиту до Катару схвалив плани Дохи інвестувати $10 млрд у військовий об'єкт США.

Як повідомлялося, під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії укладено угод між двома країнами на $600 мільярдів.