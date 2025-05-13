БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
США уклали рекордний пакет угод із Саудівською Аравією на $600 мільярдів. Чверть коштів піде за зброю

США уклали рекордний пакет угод із Саудівською Аравією

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії укладено угод між двома країнами на $600 мільярдів.

Це найбільший пакет комерційних угод, укладених між двома країнами за всю історію, повідомляє пресслужба Білого дому.

Зокрема, США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю майже $142 мільярди. При цьому, Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.

Крім того, укладено низку угоду у сфері енергетичної безпеки, медицини, розвитку технологій та інфраструктури, а також критично важливих корисних копалин.

Зокрема, саудівська DataVolt інвестує $20 мільярдів у центри обробки даних зі штучним інтелектом та енергетичну інфраструктуру в США.

Спільно Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD та Uber зобов'язуються інвестувати $80 мільярдів у провідні трансформаційні технології в обох країнах.

Крім того, низка американських компаній братиме участь у будівництві низки інфраструктурних проєктів у Саудівській Аравії. Ця країна також придбає газові турбіни та енергетичні рішення GE Vernova на загальну суму $14,2 мільярда та пасажирські літаки Boeing 737-8 на загальну суму $4,8 мільярда.

Саудівська Аравія також створить низку інвестиційних фондів з акцентом на роботу у США, зокрема Фонд інвестицій в енергетику вартістю $5 мільярдів, Фонд аерокосмічних та оборонних технологій New Era вартістю $5 мільярдів та Глобальний спортивний фонд Enfield Sports вартістю $4 мільярди.

Читайте також: Торгова війна Трампа: Китай та США домовились скасувати додаткові мита на 90 днів (оновлено)

У Білому домі уточнили, що прямі інвестиції Саудівської Аравії в Сполучені Штати у 2023 році склали $9,5 мільярда і були зосереджені у транспортному та автомобільному секторах, а також у сфері нерухомості.

У 2024 році обсяг торгівлі товарами між США та Саудівською Аравією склав $25,9 мільярда, при цьому експорт США становив $13,2 мільярда, імпорт – $12,7 мільярда.

Як повідомлялося, 8 травня США уклали оновлену торговельну угоду з Великою Британією. 

інвестиції (1602) Саудівська Аравія (360) США (5060) Трамп Дональд (726)
