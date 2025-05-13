США уклали рекордний пакет угод із Саудівською Аравією на $600 мільярдів. Чверть коштів піде за зброю

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії укладено угод між двома країнами на $600 мільярдів.

Це найбільший пакет комерційних угод, укладених між двома країнами за всю історію, повідомляє пресслужба Білого дому.

Зокрема, США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю майже $142 мільярди. При цьому, Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.

Крім того, укладено низку угоду у сфері енергетичної безпеки, медицини, розвитку технологій та інфраструктури, а також критично важливих корисних копалин.

Зокрема, саудівська DataVolt інвестує $20 мільярдів у центри обробки даних зі штучним інтелектом та енергетичну інфраструктуру в США.

Спільно Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD та Uber зобов'язуються інвестувати $80 мільярдів у провідні трансформаційні технології в обох країнах.

Крім того, низка американських компаній братиме участь у будівництві низки інфраструктурних проєктів у Саудівській Аравії. Ця країна також придбає газові турбіни та енергетичні рішення GE Vernova на загальну суму $14,2 мільярда та пасажирські літаки Boeing 737-8 на загальну суму $4,8 мільярда.

Саудівська Аравія також створить низку інвестиційних фондів з акцентом на роботу у США, зокрема Фонд інвестицій в енергетику вартістю $5 мільярдів, Фонд аерокосмічних та оборонних технологій New Era вартістю $5 мільярдів та Глобальний спортивний фонд Enfield Sports вартістю $4 мільярди.

Читайте також: Торгова війна Трампа: Китай та США домовились скасувати додаткові мита на 90 днів (оновлено)

У Білому домі уточнили, що прямі інвестиції Саудівської Аравії в Сполучені Штати у 2023 році склали $9,5 мільярда і були зосереджені у транспортному та автомобільному секторах, а також у сфері нерухомості.

У 2024 році обсяг торгівлі товарами між США та Саудівською Аравією склав $25,9 мільярда, при цьому експорт США становив $13,2 мільярда, імпорт – $12,7 мільярда.

Як повідомлялося, 8 травня США уклали оновлену торговельну угоду з Великою Британією.