Нової розмови Трампа та Путіна наразі не заплановано, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нової розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна наразі не заплановано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Також він сказав, що Росія поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Fox Fox #573921
показати весь коментар29.05.2025 12:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар29.05.2025 12:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар29.05.2025 12:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Вовкодав
показати весь коментар29.05.2025 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар29.05.2025 12:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Старый зольдат
показати весь коментар29.05.2025 13:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль