Нової розмови Трампа та Путіна наразі не заплановано, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нової розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна наразі не заплановано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Також він сказав, що Росія поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня.

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