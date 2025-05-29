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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Нової розмови Трампа та Путіна наразі не заплановано, - Пєсков

Трамп та Путін не планують наразі нову розмову

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нової розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна наразі не заплановано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Також він сказав, що Росія поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) путін володимир (24077) росія (65883) США (23310) Трамп Дональд (6043)


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Рудий відправив пуйла в дурку
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29.05.2025 12:25 Відповісти
обидва дбла , тільки ботоксний давно до землі має звикнути , а рижий з порваним вухом пізніше
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29.05.2025 12:56 Відповісти
Эти два персонажа могут поговорить в очереди на приём к психиатру..
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29.05.2025 12:28 Відповісти
Ти диви які прохвости,- а ваша так звана декларація чи хочете переговори вести в темну , нате декларацію і бігом підписуйте .
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29.05.2025 12:43 Відповісти
Двічи послало в сраку та накуй ***** Трампона. Цього досить чи Додік бажає шоб його втрете послали?
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29.05.2025 12:54 Відповісти
Двічи послало в сраку та накуй ***** Трампона. Цього досить чи Додік бажає шоб його втрете послали?
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29.05.2025 13:27 Відповісти
 
 