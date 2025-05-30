Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що знову "дуже розчарувався" в російському диктаторі Володимирі Путіні та засудив обстріли Росією українських міст.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей... [Але] я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я відчував, були, можливо, дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім, раптом, по парі міст почалися обстріли ракетами", - сказав глава США.
Трамп наголосив, що "дуже розчарований" таким розвитком подій та Путіним, і повторив, що хоче, щоб війна припинилася.
Водночас, за його словами, Путін і президент України Володимир Зеленський є "дуже впертими".
Трамп також стверджує, що "війн не було", коли він пішов з посади президента США у 2021 році
"Коли я пішов, не було війн, жодних проблем. Ми розгромили ІДІЛ та відновили армію США", - каже республіканець.
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Зрозуміло. Ці речі ***** записало на камеру і тепер шантажує Тампона що викладе на весь світ
Знову, чергова «ПОМИЛКА»???
Для Порошенка настало полегшення, шобла накинулась на Т.-чи не спіткнеться вона?
А де справжні українськи діпломати, яки би ткнули цього розачарованого діда носом в Будапештський меморандум?
Чим всі ці державні діячи взагалі займаються? - Розповідають , як треба неньку захищати з голою сракою (((:
Цікава заява. На місці американських журналістів треба було би вимагати звідси - детальніше...
Але мабуть Трамп, як завжди, насере у відповідь купу беззмістовного лайна.
Отето да....
Оте "Ми абєспакоєни" трансформувалось у "Ми разочарованиє"?
А далі шо -"ми надуємо губки", "ми топнемо ніжкою", "ми всралися і нам бздить"?
на прогресуючу деменцію ,
а це не виліковна хвороба
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/314602_1748614421
толстокожий Тампон , /его имеют 132 дня / , а оно только сейчас почувствовало себя УНИЖЕННЫМ
Мабуть тепер прутєн застрелиться…
🥱
Наприклад?
Невже лише мене це цікавить?
А я перепрошую а чому трамп робить тоді з ютьюбом те саме що *****?
А тобто вимикає коментарі як це робити почало ***** в 2001 році?