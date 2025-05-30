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Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним

Трамп: Я дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову "дуже розчарувався" в російському диктаторі Володимирі Путіні та засудив обстріли Росією українських міст. 

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей... [Але] я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я відчував, були, можливо, дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім, раптом, по парі міст почалися обстріли ракетами", - сказав глава США.

Трамп наголосив, що "дуже розчарований" таким розвитком подій та Путіним, і повторив, що хоче, щоб війна припинилася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незнання Трампом фактів про війну в Україні дає Путіну перевагу, - Time

Водночас, за його словами, Путін і президент України Володимир Зеленський є "дуже впертими".

Трамп також стверджує, що "війн не було", коли він пішов з посади президента США у 2021 році

"Коли я пішов, не було війн, жодних проблем. Ми розгромили ІДІЛ та відновили армію США", - каже республіканець.

Читайте також: Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) путін володимир (24080) Трамп Дональд (6054) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+6
Як же ти заї..в своєю імпотентністю
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30.05.2025 22:11
+4
Це якийсь сюр..... Уявляєте, якби Рузвельт під час війни сказав щось подібне, що він розчарований Гітлером.....
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30.05.2025 22:42
+3
дай ще 2 неділі
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30.05.2025 22:10
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дай ще 2 неділі
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30.05.2025 22:10 Відповісти
Це точно: Трамп надав Пуйлу дві квітні неділі (довідка: квітна неділя буває раз в році). Ти, Пуйло, чукчу Трампа не обманеш, чукча Трамп знає, що таке квітна неділя.
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30.05.2025 22:27 Відповісти
Ти був розчарований вже 20 р - тепер потрібно казати - розчарований шо піздєц!
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30.05.2025 22:11 Відповісти
Як же ти заї..в своєю імпотентністю
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30.05.2025 22:11 Відповісти
А нащо ти ним зачаровувався ?
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30.05.2025 22:14 Відповісти
Потужно працює домовленість по рідкоземельним мінералам! Мінус 500 ярдів з української землі, а у плані війни нічого не змінилось.
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30.05.2025 22:15 Відповісти
Це дуже цікавий момент: весь світ в єдиному пориві послав Тампа на хутір через городи і тільки дурний хохол чухає потилицю: знову нає-ли. Зате соросовська соска Свириденко позує з текстом позору для України.
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30.05.2025 22:35 Відповісти
Зеленський таки виявився хохлом...?
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30.05.2025 22:53 Відповісти
А хіба Зеленський чухає потилицю? Ти ще скажеш Резніков чухає потилицю! Зеленський мало того , що їсть сало в суботу, так він іще козак - осавул Бердичівської сотні Жмеринського куреня. Ти ж бачиш, що він постійно в військовім однострої.
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30.05.2025 23:01 Відповісти
треба дати ще два-три тижні на розчарування.
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30.05.2025 22:16 Відповісти
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30.05.2025 22:16 Відповісти
Повісся (
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30.05.2025 22:16 Відповісти
Доні, будь мужиком! Давай їбашить пі.даров!
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30.05.2025 22:16 Відповісти
Донні-всьо... Хіба пересадиш йому свої геніталії.
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30.05.2025 22:29 Відповісти
Дуже розчарований. А через дві неділі зрозуміє, чи це йому раптом не здалося.
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30.05.2025 22:16 Відповісти
можешь свернуть свое разочарование в трубочку и засунуть .... к себе ...
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30.05.2025 22:17 Відповісти
ну нарешті цей рудий поць зізнався що він мав з путлєром у минулому дуже тісні стосунки. Сентиментальні почуття до вбивці і маніяка з шизофренічними поглядами, тут тільки психіатри повинні обстежувати американського президента.
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30.05.2025 22:17 Відповісти
Я був ним дуже розчарований, але склероз допоміг.
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30.05.2025 22:18 Відповісти
Дональд Фредерікович, а я такі Вами теж!
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30.05.2025 22:19 Відповісти
Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей.
Зрозуміло. Ці речі ***** записало на камеру і тепер шантажує Тампона що викладе на весь світ
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30.05.2025 22:19 Відповісти
Так це вже було, скільки разів за 100 днів сидіння Трампа у БД!?!?
Знову, чергова «ПОМИЛКА»???
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30.05.2025 22:20 Відповісти
Потім він ще більше возмутиться, топне ножкою, і демонстративно піде з переговорів. Я устал, я ухожу, я сдєлал всьо что мог!
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30.05.2025 22:20 Відповісти
І шо нам з цього, шо він дуже розчарований" таким розвитком подій та Путіним ??? Трампу ляльку подарувати чи перцовки налити, щоб він повеселішав?
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30.05.2025 22:22 Відповісти
***** завербувало рудого і тепер цей недоумок отримує інформацію та команди з кремля.
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30.05.2025 22:24 Відповісти
Зелена публіка і на цьому виступі Т.знайшла крамолу.
Для Порошенка настало полегшення, шобла накинулась на Т.-чи не спіткнеться вона?
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30.05.2025 22:26 Відповісти
Тобто путін цього діда спочатку очарував, а потім дід залишився розачарованим.
А де справжні українськи діпломати, яки би ткнули цього розачарованого діда носом в Будапештський меморандум?
Чим всі ці державні діячи взагалі займаються? - Розповідають , як треба неньку захищати з голою сракою (((:
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30.05.2025 22:26 Відповісти
Діячі були зайняті підготовкою до зустрічі з портновим ...
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30.05.2025 23:26 Відповісти
дипломаты и компания нихрена не могут сказать - у них бизнес в сша, хаты, дети, куча дел. еще и за холопов с кем-то бороться, а вдруг попрут (хотя - вроде - пытались, но не вышло, может денег дали как привыкли)
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30.05.2025 23:55 Відповісти
Цього разу на скільки? На цілих 5 хвилин???
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30.05.2025 22:33 Відповісти
Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей

Цікава заява. На місці американських журналістів треба було би вимагати звідси - детальніше...
Але мабуть Трамп, як завжди, насере у відповідь купу беззмістовного лайна.
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30.05.2025 22:34 Відповісти
«Я пройшов з ним через багато речей... Джерело: https://censor.net/ua/n3555325

Отето да....
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30.05.2025 22:36 Відповісти
Наче соскою, що не дала розчарований🤪
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30.05.2025 22:40 Відповісти
Це якийсь сюр..... Уявляєте, якби Рузвельт під час війни сказав щось подібне, що він розчарований Гітлером.....
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30.05.2025 22:42 Відповісти
Ухти!!!
Оте "Ми абєспакоєни" трансформувалось у "Ми разочарованиє"?
А далі шо -"ми надуємо губки", "ми топнемо ніжкою", "ми всралися і нам бздить"?
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30.05.2025 22:44 Відповісти
Трамп тяжко хвора людина ,
на прогресуючу деменцію ,
а це не виліковна хвороба
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30.05.2025 22:49 Відповісти
Просто дуже? Ще не дуже-дуже-дуже?
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30.05.2025 22:53 Відповісти
ты не поверишь, по Конче-Заспу и по зеленскому ни одной ракеты
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30.05.2025 22:55 Відповісти
Доннi, в усьому винний Зеленський! Це вiн розпочав вiйну проти твого коханця!
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30.05.2025 22:55 Відповісти
Старий дурний мудак
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30.05.2025 23:03 Відповісти
"Начал чувствовать себя униженным", - СМИ узнали о большом гневе Трампа из-за Путина
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/314602_1748614421

толстокожий Тампон , /его имеют 132 дня / , а оно только сейчас почувствовало себя УНИЖЕННЫМ
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30.05.2025 23:05 Відповісти
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30.05.2025 23:19 Відповісти
Роздратований…
Мабуть тепер прутєн застрелиться…
🥱
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30.05.2025 23:29 Відповісти
яких саме речей пройшов трап і путлер в ансамблі?
Наприклад?
Невже лише мене це цікавить?
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31.05.2025 00:18 Відповісти
Ой.
А я перепрошую а чому трамп робить тоді з ютьюбом те саме що *****?
А тобто вимикає коментарі як це робити почало ***** в 2001 році?
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31.05.2025 00:24 Відповісти
Цей ************** клоун не уявляє,як світ розчарований, що він прийшло до влади.
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31.05.2025 00:27 Відповісти
 
 