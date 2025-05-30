Трамп про обстріли України: Я дуже розчарований Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що знову "дуже розчарувався" в російському диктаторі Володимирі Путіні та засудив обстріли Росією українських міст.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей... [Але] я побачив речі, які мене дуже здивували: ракети, якими обстрілюють такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я відчував, були, можливо, дуже близькі до завершення. Ми збиралися вирішити проблему, а потім, раптом, по парі міст почалися обстріли ракетами", - сказав глава США.

Трамп наголосив, що "дуже розчарований" таким розвитком подій та Путіним, і повторив, що хоче, щоб війна припинилася.

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Водночас, за його словами, Путін і президент України Володимир Зеленський є "дуже впертими".

Трамп також стверджує, що "війн не було", коли він пішов з посади президента США у 2021 році

"Коли я пішов, не було війн, жодних проблем. Ми розгромили ІДІЛ та відновили армію США", - каже республіканець.

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