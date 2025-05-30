Трамп об обстрелах Украины: Я очень разочарован Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что снова "очень разочаровался" в российском диктаторе Владимире Путине и осудил обстрелы Россией украинских городов.
Об этом он сказал во время общения с журналистами у Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю [Путина] очень хорошо. Я прошел с ним через многие вещи... [Но] я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как я чувствовал, были, возможно, очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом, вдруг, по паре городов начались обстрелы ракетами", - сказал глава США.
Трамп подчеркнул, что "очень разочарован" таким развитием событий и Путиным, и повторил, что хочет, чтобы война прекратилась.
В то же время, по его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский являются "упрямыми".
Трамп также утверждает, что "войн не было", когда он ушел с поста президента США в 2021 году
"Когда я ушел, не было войн, никаких проблем. Мы разгромили ИГИЛ и восстановили армию США", - говорит республиканец.
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Зрозуміло. Ці речі ***** записало на камеру і тепер шантажує Тампона що викладе на весь світ
Знову, чергова «ПОМИЛКА»???
Для Порошенка настало полегшення, шобла накинулась на Т.-чи не спіткнеться вона?
А де справжні українськи діпломати, яки би ткнули цього розачарованого діда носом в Будапештський меморандум?
Чим всі ці державні діячи взагалі займаються? - Розповідають , як треба неньку захищати з голою сракою (((:
Цікава заява. На місці американських журналістів треба було би вимагати звідси - детальніше...
Але мабуть Трамп, як завжди, насере у відповідь купу беззмістовного лайна.
Отето да....
Оте "Ми абєспакоєни" трансформувалось у "Ми разочарованиє"?
А далі шо -"ми надуємо губки", "ми топнемо ніжкою", "ми всралися і нам бздить"?
на прогресуючу деменцію ,
а це не виліковна хвороба
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/314602_1748614421
толстокожий Тампон , /его имеют 132 дня / , а оно только сейчас почувствовало себя УНИЖЕННЫМ
Мабуть тепер прутєн застрелиться…
🥱