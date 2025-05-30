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Трамп об обстрелах Украины: Я очень разочарован Путиным

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что снова "очень разочаровался" в российском диктаторе Владимире Путине и осудил обстрелы Россией украинских городов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами у Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю [Путина] очень хорошо. Я прошел с ним через многие вещи... [Но] я увидел вещи, которые меня очень удивили: ракеты, которыми обстреливают такие города, как Киев, во время переговоров, которые, как я чувствовал, были, возможно, очень близки к завершению. Мы собирались решить проблему, а потом, вдруг, по паре городов начались обстрелы ракетами", - сказал глава США.

Трамп подчеркнул, что "очень разочарован" таким развитием событий и Путиным, и повторил, что хочет, чтобы война прекратилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незнание Трампом фактов о войне в Украине дает Путину преимущество, - Time

В то же время, по его словам, Путин и президент Украины Владимир Зеленский являются "упрямыми".

Трамп также утверждает, что "войн не было", когда он ушел с поста президента США в 2021 году

"Когда я ушел, не было войн, никаких проблем. Мы разгромили ИГИЛ и восстановили армию США", - говорит республиканец.

Читайте также: Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) путин владимир (31522) Трамп Дональд (5602) война в Украине (4549)


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Топ комментарии
+5
Як же ти заї..в своєю імпотентністю
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30.05.2025 22:11
+3
треба дати ще два-три тижні на розчарування.
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30.05.2025 22:16
+3
Тобто путін цього діда спочатку очарував, а потім дід залишився розачарованим.
А де справжні українськи діпломати, яки би ткнули цього розачарованого діда носом в Будапештський меморандум?
Чим всі ці державні діячи взагалі займаються? - Розповідають , як треба неньку захищати з голою сракою (((:
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30.05.2025 22:26
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Правила форума Совет форумчан
дай ще 2 неділі
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30.05.2025 22:10 Ответить
Це точно: Трамп надав Пуйлу дві квітні неділі (довідка: квітна неділя буває раз в році). Ти, Пуйло, чукчу Трампа не обманеш, чукча Трамп знає, що таке квітна неділя.
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30.05.2025 22:27 Ответить
Ти був розчарований вже 20 р - тепер потрібно казати - розчарований шо піздєц!
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30.05.2025 22:11 Ответить
Як же ти заї..в своєю імпотентністю
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30.05.2025 22:11 Ответить
А нащо ти ним зачаровувався ?
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30.05.2025 22:14 Ответить
Потужно працює домовленість по рідкоземельним мінералам! Мінус 500 ярдів з української землі, а у плані війни нічого не змінилось.
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30.05.2025 22:15 Ответить
Це дуже цікавий момент: весь світ в єдиному пориві послав Тампа на хутір через городи і тільки дурний хохол чухає потилицю: знову нає-ли. Зате соросовська соска Свириденко позує з текстом позору для України.
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30.05.2025 22:35 Ответить
Зеленський таки виявився хохлом...?
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30.05.2025 22:53 Ответить
А хіба Зеленський чухає потилицю? Ти ще скажеш Резніков чухає потилицю! Зеленський мало того , що їсть сало в суботу, так він іще козак - осавул Бердичівської сотні Жмеринського куреня. Ти ж бачиш, що він постійно в військовім однострої.
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30.05.2025 23:01 Ответить
треба дати ще два-три тижні на розчарування.
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30.05.2025 22:16 Ответить
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30.05.2025 22:16 Ответить
Повісся (
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30.05.2025 22:16 Ответить
Доні, будь мужиком! Давай їбашить пі.даров!
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30.05.2025 22:16 Ответить
Донні-всьо... Хіба пересадиш йому свої геніталії.
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30.05.2025 22:29 Ответить
Дуже розчарований. А через дві неділі зрозуміє, чи це йому раптом не здалося.
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30.05.2025 22:16 Ответить
можешь свернуть свое разочарование в трубочку и засунуть .... к себе ...
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30.05.2025 22:17 Ответить
ну нарешті цей рудий поць зізнався що він мав з путлєром у минулому дуже тісні стосунки. Сентиментальні почуття до вбивці і маніяка з шизофренічними поглядами, тут тільки психіатри повинні обстежувати американського президента.
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30.05.2025 22:17 Ответить
Я був ним дуже розчарований, але склероз допоміг.
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30.05.2025 22:18 Ответить
Дональд Фредерікович, а я такі Вами теж!
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30.05.2025 22:19 Ответить
Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей.
Зрозуміло. Ці речі ***** записало на камеру і тепер шантажує Тампона що викладе на весь світ
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30.05.2025 22:19 Ответить
Так це вже було, скільки разів за 100 днів сидіння Трампа у БД!?!?
Знову, чергова «ПОМИЛКА»???
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30.05.2025 22:20 Ответить
Потім він ще більше возмутиться, топне ножкою, і демонстративно піде з переговорів. Я устал, я ухожу, я сдєлал всьо что мог!
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30.05.2025 22:20 Ответить
І шо нам з цього, шо він дуже розчарований" таким розвитком подій та Путіним ??? Трампу ляльку подарувати чи перцовки налити, щоб він повеселішав?
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30.05.2025 22:22 Ответить
***** завербувало рудого і тепер цей недоумок отримує інформацію та команди з кремля.
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30.05.2025 22:24 Ответить
Зелена публіка і на цьому виступі Т.знайшла крамолу.
Для Порошенка настало полегшення, шобла накинулась на Т.-чи не спіткнеться вона?
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30.05.2025 22:26 Ответить
Тобто путін цього діда спочатку очарував, а потім дід залишився розачарованим.
А де справжні українськи діпломати, яки би ткнули цього розачарованого діда носом в Будапештський меморандум?
Чим всі ці державні діячи взагалі займаються? - Розповідають , як треба неньку захищати з голою сракою (((:
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30.05.2025 22:26 Ответить
Діячі були зайняті підготовкою до зустрічі з портновим ...
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30.05.2025 23:26 Ответить
Цього разу на скільки? На цілих 5 хвилин???
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30.05.2025 22:33 Ответить
Я знаю [Путіна] дуже добре. Я пройшов з ним через багато речей

Цікава заява. На місці американських журналістів треба було би вимагати звідси - детальніше...
Але мабуть Трамп, як завжди, насере у відповідь купу беззмістовного лайна.
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30.05.2025 22:34 Ответить
«Я пройшов з ним через багато речей... Джерело: https://censor.net/ua/n3555325

Отето да....
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30.05.2025 22:36 Ответить
Наче соскою, що не дала розчарований🤪
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30.05.2025 22:40 Ответить
Це якийсь сюр..... Уявляєте, якби Рузвельт під час війни сказав щось подібне, що він розчарований Гітлером.....
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30.05.2025 22:42 Ответить
Ухти!!!
Оте "Ми абєспакоєни" трансформувалось у "Ми разочарованиє"?
А далі шо -"ми надуємо губки", "ми топнемо ніжкою", "ми всралися і нам бздить"?
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30.05.2025 22:44 Ответить
Трамп тяжко хвора людина ,
на прогресуючу деменцію ,
а це не виліковна хвороба
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30.05.2025 22:49 Ответить
Просто дуже? Ще не дуже-дуже-дуже?
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30.05.2025 22:53 Ответить
ты не поверишь, по Конче-Заспу и по зеленскому ни одной ракеты
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30.05.2025 22:55 Ответить
Доннi, в усьому винний Зеленський! Це вiн розпочав вiйну проти твого коханця!
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30.05.2025 22:55 Ответить
Старий дурний мудак
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30.05.2025 23:03 Ответить
"Начал чувствовать себя униженным", - СМИ узнали о большом гневе Трампа из-за Путина
подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/314602_1748614421

толстокожий Тампон , /его имеют 132 дня / , а оно только сейчас почувствовало себя УНИЖЕННЫМ
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30.05.2025 23:05 Ответить
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30.05.2025 23:19 Ответить
Роздратований…
Мабуть тепер прутєн застрелиться…
🥱
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30.05.2025 23:29 Ответить
 
 