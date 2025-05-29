Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

Президент США Дональд Трамп как минимум с конца апреля заявляет, что примет дальнейшие шаги по урегулированию российско-украинской войны в течение двух недель. Однако до сих пор не прозвучал четкий план действий американского лидера.

Об этом пишет телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп устанавливал двухнедельные сроки, как минимум, с начала своего первого срока в 2017 году - для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных объявлений, многие из которых так и не появились.

Какие дедлайны давал Трамп?

Сейчас же, когда Трамп стоит перед выбором - вводить ли новые санкции против Москвы или вовсе отказаться от попыток посредничества мира: он снова заявляет, что понадобится около двух недель, чтобы определить, серьезно ли Путин настроен прекратить войну против Украины.

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"Через две недели скажу, обманывает ли Путин нас. Если да - мы будем реагировать немного по-другому. Путин играет с огнем", - сказал глава Белого дома 28 мая, отвечая на вопрос в Овальном кабинете о намерениях Путина.

В то же время Трамп не уточнил, что именно он ожидает узнать в течение этих двух недель, что заставит его окончательно оценить позицию российского лидера.

Также он не конкретизировал, какие именно действия он готов будет предпринять после завершения этого срока.

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В CNN напомнили, что еще 24 апреля Трамп предложил журналисту вернуться с вопросом о дальнейшей военной помощи Украине через две недели.

"Посмотрим, что произойдет. Можете спросить это через две недели, и мы посмотрим", - сказал тогда он.

Через три дня республиканец снова повторил журналисту, который спросил, доверяет ли он диктатору России: "Сообщу вам примерно через две недели".

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Издание отмечает, что среда, 28 мая была ровно через две недели после другого заявления Трампа 14 мая, когда он пообещал в ближайшее время сообщить, "обманывает" ли его Путин.

Также 19 мая президент США заявил, что ему понадобится еще около двух недель, чтобы оценить, прилагает ли Украина достаточно усилий для прекращения войны.

"Я лучше скажу вам примерно через две недели, потому что я не могу сказать "да" или "нет", - добавил он, цитирует CNN.

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