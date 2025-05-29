Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN
Президент США Дональд Трамп как минимум с конца апреля заявляет, что примет дальнейшие шаги по урегулированию российско-украинской войны в течение двух недель. Однако до сих пор не прозвучал четкий план действий американского лидера.
Об этом пишет телеканал CNN, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Трамп устанавливал двухнедельные сроки, как минимум, с начала своего первого срока в 2017 году - для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных объявлений, многие из которых так и не появились.
Какие дедлайны давал Трамп?
Сейчас же, когда Трамп стоит перед выбором - вводить ли новые санкции против Москвы или вовсе отказаться от попыток посредничества мира: он снова заявляет, что понадобится около двух недель, чтобы определить, серьезно ли Путин настроен прекратить войну против Украины.
"Через две недели скажу, обманывает ли Путин нас. Если да - мы будем реагировать немного по-другому. Путин играет с огнем", - сказал глава Белого дома 28 мая, отвечая на вопрос в Овальном кабинете о намерениях Путина.
В то же время Трамп не уточнил, что именно он ожидает узнать в течение этих двух недель, что заставит его окончательно оценить позицию российского лидера.
Также он не конкретизировал, какие именно действия он готов будет предпринять после завершения этого срока.
В CNN напомнили, что еще 24 апреля Трамп предложил журналисту вернуться с вопросом о дальнейшей военной помощи Украине через две недели.
"Посмотрим, что произойдет. Можете спросить это через две недели, и мы посмотрим", - сказал тогда он.
Через три дня республиканец снова повторил журналисту, который спросил, доверяет ли он диктатору России: "Сообщу вам примерно через две недели".
Издание отмечает, что среда, 28 мая была ровно через две недели после другого заявления Трампа 14 мая, когда он пообещал в ближайшее время сообщить, "обманывает" ли его Путин.
Также 19 мая президент США заявил, что ему понадобится еще около двух недель, чтобы оценить, прилагает ли Украина достаточно усилий для прекращения войны.
"Я лучше скажу вам примерно через две недели, потому что я не могу сказать "да" или "нет", - добавил он, цитирует CNN.
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У фсб московії, це не Конгрес у США !!
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китайськеТрумпове попередження.
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.
1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.
2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".
3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".
4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.
Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.
Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.
Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.
Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.