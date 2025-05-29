Мирные усилия Трампа только ухудшили ситуацию в Украине, - The Telegraph
Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не стоят, если они не приведут к тому, что Белый дом займет более жесткую позицию в отношениях с Кремлем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Одной из худших черт участия Трампа в решении войны в Украине была его неспособность придерживаться последовательной позиции в отношении Владимира Путина. В одну минуту он восхваляет российского автократа как "умного" парня, с которым можно вести бизнес. А потом ругает Путина за то, что он "абсолютно сумасшедший" и продолжает ракетные и беспилотные атаки на гражданские объекты в Украине", - считает редактор по вопросам обороны и международных отношений Кон Кофлин.
Он добавляет, что заверения Трампа завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность, было откровенно абсурдным. Однако официальная позиция администрации Трампа остается неизменной: она стремится завершить войну - даже если это потребует от Украины ряда неприятных территориальных уступок.
"Несмотря на то, что ранее был сформулирован проект мирного соглашения, которое широко осудили за поощрение российской агрессии, похоже, Трамп и его ведущая команда по национальной безопасности наконец осознали, что Путин на самом деле не имеет никакого искреннего интереса к мирному урегулированию конфликта", - отмечает Кофлин.
Все указывает на то, что безрезультатное участие Путина в мирных усилиях Трампа является не более чем откровенной попыткой затянуть время, чтобы дать возможность его войскам достичь ощутимых успехов на поле боя.
"Трамп был вынужден признать, что, несмотря на попытки его администрации договориться о прекращении огня, россияне не проявили реального интереса к заключению соглашения. Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что его последний двухчасовой телефонный разговор с Путиным прошел "очень хорошо" и что "был достигнут определенный прогресс" в прекращении боевых действий, информация, которую американские чиновники предоставили своим европейским коллегам, свидетельствует о другом. Они сообщили, что Путин не заинтересован в прекращении войны, поскольку считает, что он побеждает", - пишет редактор.
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Трумп - сором і ганьба притомної частини Америки, свідомий подєльнік людожера, терориста-рашиста ***** і, звісно, безпринципний мародер, який не проти побарижити "краденими унітазами та золотішком із зубів" жертв агресії..
29.05.2025, 11:51
https://kursk-news.net/video Видео
Бо Україна повинна воювати, воювати, воювати. І нічого не повинно цьому завадити.
І шо тоді робить *******? Правильно - він каже "справді? Зараз подивимося". І лупить очкарика вже з принципа. Раз влупив - глянув на захисника - той нічого, ше раз влупив - той нічого. Ну тепер очкарика лупитиме як раніше, але ще й на додачу ще й аби попустити захисника. Все як у житті)
Катастрофический результат превзойдёт все ваши ожидания!"
(Джей Ди Вэнс, в девичестве - Джеймс Дональд Боумен)