Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не стоят, если они не приведут к тому, что Белый дом займет более жесткую позицию в отношениях с Кремлем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Одной из худших черт участия Трампа в решении войны в Украине была его неспособность придерживаться последовательной позиции в отношении Владимира Путина. В одну минуту он восхваляет российского автократа как "умного" парня, с которым можно вести бизнес. А потом ругает Путина за то, что он "абсолютно сумасшедший" и продолжает ракетные и беспилотные атаки на гражданские объекты в Украине", - считает редактор по вопросам обороны и международных отношений Кон Кофлин.

Он добавляет, что заверения Трампа завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность, было откровенно абсурдным. Однако официальная позиция администрации Трампа остается неизменной: она стремится завершить войну - даже если это потребует от Украины ряда неприятных территориальных уступок.

"Несмотря на то, что ранее был сформулирован проект мирного соглашения, которое широко осудили за поощрение российской агрессии, похоже, Трамп и его ведущая команда по национальной безопасности наконец осознали, что Путин на самом деле не имеет никакого искреннего интереса к мирному урегулированию конфликта", - отмечает Кофлин.

Все указывает на то, что безрезультатное участие Путина в мирных усилиях Трампа является не более чем откровенной попыткой затянуть время, чтобы дать возможность его войскам достичь ощутимых успехов на поле боя.

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"Трамп был вынужден признать, что, несмотря на попытки его администрации договориться о прекращении огня, россияне не проявили реального интереса к заключению соглашения. Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что его последний двухчасовой телефонный разговор с Путиным прошел "очень хорошо" и что "был достигнут определенный прогресс" в прекращении боевых действий, информация, которую американские чиновники предоставили своим европейским коллегам, свидетельствует о другом. Они сообщили, что Путин не заинтересован в прекращении войны, поскольку считает, что он побеждает", - пишет редактор.