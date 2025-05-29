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Новости позиция США относительно россии
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Мирные усилия Трампа только ухудшили ситуацию в Украине, - The Telegraph

Трамп все еще может остановить Путина, но только действуя сейчас

Угрозы президента США Дональда Трампа ничего не стоят, если они не приведут к тому, что Белый дом займет более жесткую позицию в отношениях с Кремлем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Одной из худших черт участия Трампа в решении войны в Украине была его неспособность придерживаться последовательной позиции в отношении Владимира Путина. В одну минуту он восхваляет российского автократа как "умного" парня, с которым можно вести бизнес. А потом ругает Путина за то, что он "абсолютно сумасшедший" и продолжает ракетные и беспилотные атаки на гражданские объекты в Украине", - считает редактор по вопросам обороны и международных отношений Кон Кофлин.

Он добавляет, что заверения Трампа завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность, было откровенно абсурдным. Однако официальная позиция администрации Трампа остается неизменной: она стремится завершить войну - даже если это потребует от Украины ряда неприятных территориальных уступок.

"Несмотря на то, что ранее был сформулирован проект мирного соглашения, которое широко осудили за поощрение российской агрессии, похоже, Трамп и его ведущая команда по национальной безопасности наконец осознали, что Путин на самом деле не имеет никакого искреннего интереса к мирному урегулированию конфликта", - отмечает Кофлин.

Все указывает на то, что безрезультатное участие Путина в мирных усилиях Трампа является не более чем откровенной попыткой затянуть время, чтобы дать возможность его войскам достичь ощутимых успехов на поле боя.

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"Трамп был вынужден признать, что, несмотря на попытки его администрации договориться о прекращении огня, россияне не проявили реального интереса к заключению соглашения. Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что его последний двухчасовой телефонный разговор с Путиным прошел "очень хорошо" и что "был достигнут определенный прогресс" в прекращении боевых действий, информация, которую американские чиновники предоставили своим европейским коллегам, свидетельствует о другом. Они сообщили, что Путин не заинтересован в прекращении войны, поскольку считает, что он побеждает", - пишет редактор.

Автор: 

путин владимир (31519) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+13
https://t.me/voynareal/115583 🔥На Курщині HIMARS стер з лиця землі госпіталь з виродками ЗС рф, які штурмували Сумщину - удар прийшовся по норі кацапів в Коренево За іншими даними - це пункт постійної дислокації рашистів.
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29.05.2025 12:26
+8
Так воно і є рашиський варвар відчув свою безкарність завдяки Тампу ,який відбілює чорта ,тому терор тільки посилився.
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29.05.2025 12:25
+5
Трамп - це шоу. Потрібно працювати з Сенатом.Трамп - тимчасова катастрофа в США.
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29.05.2025 12:38
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Правила форума Совет форумчан
Так воно і є рашиський варвар відчув свою безкарність завдяки Тампу ,який відбілює чорта ,тому терор тільки посилився.
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29.05.2025 12:25 Ответить
https://t.me/voynareal/115583 🔥На Курщині HIMARS стер з лиця землі госпіталь з виродками ЗС рф, які штурмували Сумщину - удар прийшовся по норі кацапів в Коренево За іншими даними - це пункт постійної дислокації рашистів.
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29.05.2025 12:26 Ответить
ну дуже красивий Пейзаж
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29.05.2025 12:28 Ответить
Ваші орки руйнують Україну. Руйнуйте самі себе, " Пєйзаж" ще кращим буде.
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29.05.2025 12:45 Ответить
Брехня, там взагалі небуло ніякого Хаймарсу і ніякого грспіталю і ніякого " пункту управління". Одна із сотень тисяч зркйнованих будівель у цій війні
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29.05.2025 12:44 Ответить
вухо даю!
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29.05.2025 12:47 Ответить
Краще відріж носа кірієнку і принеси громову
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29.05.2025 12:48 Ответить
Да, заставь, как говорится, дурака Богу молиться...
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29.05.2025 12:26 Ответить
і шо він зробить ?
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29.05.2025 12:29 Ответить
Спектр вариантов достаточно широк, от разбитого лба до спаленной церкви.
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29.05.2025 12:32 Ответить
Мабуть скаже що ***** - гарний хлопець,
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29.05.2025 12:33 Ответить
Коли вже в Трампа впаде клямка і він наїде на пуйла?
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29.05.2025 12:28 Ответить
Якась маячня. Лівацьку пресу хлібом не корми дай тільки щось тявкнути проти Трампа.
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29.05.2025 12:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/29/7514573/ Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 12:36 Ответить
плачущий Трамп
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29.05.2025 12:41 Ответить
And_alos вам Трамп заплатню платить ,чи з кремля методички ?
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29.05.2025 12:40 Ответить
Ти просто дебіл чи дідейний ідіот?
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29.05.2025 12:45 Ответить
Значить вам нові методички не прийшли
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29.05.2025 13:01 Ответить
Так, звичайно, ситуацію погіршила ж не європейська умисна імпотенція, коли балакають, заявляють і запевняють дуже багато (особливо перед переговорами), а на ділі вводять смішні санкції і допомагають ЗСУ щоб ті ледь-ледь зводили кінці з кінцями, а зусилля Трампа. Про що ще може написати британський Телеграф.
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29.05.2025 12:37 Ответить
А про Стармера вони там не написали, як він потужно пообіцяв 5 тис. ракет ППО малої дальності Україні до 2030-го року?
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29.05.2025 12:54 Ответить
Це десь вистачить щоб збивати 2 шахеда в день з 200, закрили небо, ну майже.
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29.05.2025 13:00 Ответить
Трамп - це шоу. Потрібно працювати з Сенатом.Трамп - тимчасова катастрофа в США.
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29.05.2025 12:38 Ответить
Їй-бо, Трумп і ***** - брати близнюки, яких розлучили у ніжному віці. На цей сюжет гиндуси могли б зняти зворушливий фільм з танцями та піснями.
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29.05.2025 12:39 Ответить
Трумп з тих "добрєньких" дебілів-милотворців, які закликають до "мІру ва всьом мІрє", в результаті якого ті, хто припиняють захищати свій дім, підуть у концтабори та пічки крематоріїв..
Трумп - сором і ганьба притомної частини Америки, свідомий подєльнік людожера, терориста-рашиста ***** і, звісно, безпринципний мародер, який не проти побарижити "краденими унітазами та золотішком із зубів" жертв агресії..
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29.05.2025 12:43 Ответить
Коренево, Курская область. Противник вчера нанес удар по больнице- Лента Курских новостей

29.05.2025, 11:51

https://kursk-news.net/video Видео
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29.05.2025 12:55 Ответить
це я виклав для не віруючих
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29.05.2025 12:58 Ответить
А до того прям збс було. Клятий Трамп, як можна робити щось для завершення війни.
Бо Україна повинна воювати, воювати, воювати. І нічого не повинно цьому завадити.
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29.05.2025 12:56 Ответить
А Вофка має керувати, керувати і керувати.
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29.05.2025 13:32 Ответить
Так все вірно - ви що американських фільмів про школу не бачили? Як ото ******* бере і лупить очкарика, а виходить такий благородний захисник і перед всім народом - "ану не чіпай його бо як дам, поганцю!"

І шо тоді робить *******? Правильно - він каже "справді? Зараз подивимося". І лупить очкарика вже з принципа. Раз влупив - глянув на захисника - той нічого, ше раз влупив - той нічого. Ну тепер очкарика лупитиме як раніше, але ще й на додачу ще й аби попустити захисника. Все як у житті)
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29.05.2025 12:57 Ответить
П.С. Це не про Трампа зокрема, а про Цивілізований Світ в цілому)
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29.05.2025 12:58 Ответить
Что вы ожидали от человека который неоднократно банкрот, за что бы не брался выходит херня какаято, торговая война (wasted), Канада новый штат (wasted), MAGA (wasted), мир за 24 часа (wasted), путин меня послушает, он меня уважает (wasted) и т.д т.п
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29.05.2025 13:00 Ответить
"Если вы хотите гарантированно провалить дело - поручите его Трампу !
Катастрофический результат превзойдёт все ваши ожидания!"
(Джей Ди Вэнс, в девичестве - Джеймс Дональд Боумен)
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29.05.2025 13:10 Ответить
" іБійся того хто кричить я вирішу все за 24 години" (С)конфуцій
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29.05.2025 13:21 Ответить
 
 