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Новини позиція США щодо Росії
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Мирні зусилля Трампа лише погіршили ситуацію в Україні, - The Telegraph

Трамп все ще може зупинити Путіна, але тільки діючи зараз

Погрози президента США Дональда Трампа нічого не варті, якщо вони не призведуть до того, що Білий дім займе більш жорстку позицію у відносинах з Кремлем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Однією з найгірших рис участі Трампа у вирішенні війни в Україні була його нездатність дотримуватися послідовної позиції щодо Володимира Путіна. Однієї хвилини він вихваляє російського автократа як "розумного" хлопця, з яким можна вести бізнес. А потім лає Путіна за те, що він "абсолютно божевільний" і продовжує ракетні та безпілотні атаки на цивільні об'єкти в Україні", - вважає редактор з питань оборони та міжнародних відносин Кон Кофлін.

Він додає, що запевняння Трампа завершити війну протягом 24 годин після вступу на посаду, було відверто абсурдним. Проте офіційна позиція адміністрації Трампа залишається незмінною: вона прагне завершити війну - навіть якщо це вимагатиме від України низки неприємних територіальних поступок.

"Попри те, що раніше було сформульовано проєкт мирної угоди, яку широко засудили за заохочення російської агресії, схоже, Трамп і його провідна команда з національної безпеки нарешті усвідомили, що Путін насправді не має жодного щирого інтересу до мирного врегулювання конфлікту", - зазначає Кофлін.

Все вказує на те, що безрезультатна участь Путіна в мирних зусиллях Трампа є не більше ніж відвертою спробою затягнути час, щоб дати можливість його військам досягти відчутних успіхів на полі бою.

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"Трамп був змушений визнати, що, попри спроби його адміністрації домовитися про припинення вогню, росіяни не виявили реального інтересу до укладення угоди. Попри публічні заяви Трампа про те, що його остання двогодинна телефонна розмова з Путіним пройшла "дуже добре" і що "був досягнутий певний прогрес" у припиненні бойових дій, інформація, яку американські чиновники надали своїм європейським колегам, свідчить про інше. Вони повідомили, що Путін не зацікавлений у припиненні війни, оскільки вважає, що він перемагає", - пише редактор.

Автор: 

путін володимир (24077) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+13
https://t.me/voynareal/115583 🔥На Курщині HIMARS стер з лиця землі госпіталь з виродками ЗС рф, які штурмували Сумщину - удар прийшовся по норі кацапів в Коренево За іншими даними - це пункт постійної дислокації рашистів.
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29.05.2025 12:26
+8
Так воно і є рашиський варвар відчув свою безкарність завдяки Тампу ,який відбілює чорта ,тому терор тільки посилився.
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29.05.2025 12:25
+5
Трамп - це шоу. Потрібно працювати з Сенатом.Трамп - тимчасова катастрофа в США.
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29.05.2025 12:38
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Так воно і є рашиський варвар відчув свою безкарність завдяки Тампу ,який відбілює чорта ,тому терор тільки посилився.
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29.05.2025 12:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/115583 🔥На Курщині HIMARS стер з лиця землі госпіталь з виродками ЗС рф, які штурмували Сумщину - удар прийшовся по норі кацапів в Коренево За іншими даними - це пункт постійної дислокації рашистів.
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29.05.2025 12:26 Відповісти
ну дуже красивий Пейзаж
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29.05.2025 12:28 Відповісти
Ваші орки руйнують Україну. Руйнуйте самі себе, " Пєйзаж" ще кращим буде.
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29.05.2025 12:45 Відповісти
Брехня, там взагалі небуло ніякого Хаймарсу і ніякого грспіталю і ніякого " пункту управління". Одна із сотень тисяч зркйнованих будівель у цій війні
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29.05.2025 12:44 Відповісти
вухо даю!
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29.05.2025 12:47 Відповісти
Краще відріж носа кірієнку і принеси громову
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29.05.2025 12:48 Відповісти
Да, заставь, как говорится, дурака Богу молиться...
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29.05.2025 12:26 Відповісти
і шо він зробить ?
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29.05.2025 12:29 Відповісти
Спектр вариантов достаточно широк, от разбитого лба до спаленной церкви.
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29.05.2025 12:32 Відповісти
Мабуть скаже що ***** - гарний хлопець,
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29.05.2025 12:33 Відповісти
Коли вже в Трампа впаде клямка і він наїде на пуйла?
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29.05.2025 12:28 Відповісти
Якась маячня. Лівацьку пресу хлібом не корми дай тільки щось тявкнути проти Трампа.
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29.05.2025 12:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2025/05/29/7514573/ Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію

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29.05.2025 12:36 Відповісти
плачущий Трамп
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29.05.2025 12:41 Відповісти
And_alos вам Трамп заплатню платить ,чи з кремля методички ?
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29.05.2025 12:40 Відповісти
Ти просто дебіл чи дідейний ідіот?
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29.05.2025 12:45 Відповісти
Значить вам нові методички не прийшли
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29.05.2025 13:01 Відповісти
Так, звичайно, ситуацію погіршила ж не європейська умисна імпотенція, коли балакають, заявляють і запевняють дуже багато (особливо перед переговорами), а на ділі вводять смішні санкції і допомагають ЗСУ щоб ті ледь-ледь зводили кінці з кінцями, а зусилля Трампа. Про що ще може написати британський Телеграф.
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29.05.2025 12:37 Відповісти
А про Стармера вони там не написали, як він потужно пообіцяв 5 тис. ракет ППО малої дальності Україні до 2030-го року?
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29.05.2025 12:54 Відповісти
Це десь вистачить щоб збивати 2 шахеда в день з 200, закрили небо, ну майже.
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29.05.2025 13:00 Відповісти
Трамп - це шоу. Потрібно працювати з Сенатом.Трамп - тимчасова катастрофа в США.
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29.05.2025 12:38 Відповісти
Їй-бо, Трумп і ***** - брати близнюки, яких розлучили у ніжному віці. На цей сюжет гиндуси могли б зняти зворушливий фільм з танцями та піснями.
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29.05.2025 12:39 Відповісти
Трумп з тих "добрєньких" дебілів-милотворців, які закликають до "мІру ва всьом мІрє", в результаті якого ті, хто припиняють захищати свій дім, підуть у концтабори та пічки крематоріїв..
Трумп - сором і ганьба притомної частини Америки, свідомий подєльнік людожера, терориста-рашиста ***** і, звісно, безпринципний мародер, який не проти побарижити "краденими унітазами та золотішком із зубів" жертв агресії..
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29.05.2025 12:43 Відповісти
Коренево, Курская область. Противник вчера нанес удар по больнице- Лента Курских новостей

29.05.2025, 11:51

https://kursk-news.net/video Видео
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29.05.2025 12:55 Відповісти
це я виклав для не віруючих
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29.05.2025 12:58 Відповісти
А до того прям збс було. Клятий Трамп, як можна робити щось для завершення війни.
Бо Україна повинна воювати, воювати, воювати. І нічого не повинно цьому завадити.
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29.05.2025 12:56 Відповісти
А Вофка має керувати, керувати і керувати.
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29.05.2025 13:32 Відповісти
Так все вірно - ви що американських фільмів про школу не бачили? Як ото ******* бере і лупить очкарика, а виходить такий благородний захисник і перед всім народом - "ану не чіпай його бо як дам, поганцю!"

І шо тоді робить *******? Правильно - він каже "справді? Зараз подивимося". І лупить очкарика вже з принципа. Раз влупив - глянув на захисника - той нічого, ше раз влупив - той нічого. Ну тепер очкарика лупитиме як раніше, але ще й на додачу ще й аби попустити захисника. Все як у житті)
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29.05.2025 12:57 Відповісти
П.С. Це не про Трампа зокрема, а про Цивілізований Світ в цілому)
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29.05.2025 12:58 Відповісти
Что вы ожидали от человека который неоднократно банкрот, за что бы не брался выходит херня какаято, торговая война (wasted), Канада новый штат (wasted), MAGA (wasted), мир за 24 часа (wasted), путин меня послушает, он меня уважает (wasted) и т.д т.п
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29.05.2025 13:00 Відповісти
"Если вы хотите гарантированно провалить дело - поручите его Трампу !
Катастрофический результат превзойдёт все ваши ожидания!"
(Джей Ди Вэнс, в девичестве - Джеймс Дональд Боумен)
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29.05.2025 13:10 Відповісти
" іБійся того хто кричить я вирішу все за 24 години" (С)конфуцій
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29.05.2025 13:21 Відповісти
трампон не союзник України; він--союзник та партнер пуйла. ЄС має чітко це знати.
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29.05.2025 14:11 Відповісти
Це вже напевно старечий маразм і деменція! Чоловікові ж під 80 років, що з нього візьмеш? Американці теж захотіли "поржати"...
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29.05.2025 14:14 Відповісти
 
 