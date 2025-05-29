Трамп выступает за урегулирование войны в Украине "за столом переговоров, а не на поле боя", - Белый дом

Соединенные Штаты надеются, что после встречи Украины и РФ на переговорах в Стамбуле на следующей неделе ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки".

Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Левитт попросили объяснить слова о том, что Трамп "примерно за две недели" сможет определить, хочет ли мира российский диктатор Владимир Путин.

"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле, и мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп выступает за решение войны России против Украины "за столом переговоров, а не на поле боя".

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