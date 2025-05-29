Трамп выступает за урегулирование войны в Украине "за столом переговоров, а не на поле боя", - Белый дом
Соединенные Штаты надеются, что после встречи Украины и РФ на переговорах в Стамбуле на следующей неделе ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки".
Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.
Левитт попросили объяснить слова о том, что Трамп "примерно за две недели" сможет определить, хочет ли мира российский диктатор Владимир Путин.
"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле, и мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - отметила она.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп выступает за решение войны России против Украины "за столом переговоров, а не на поле боя".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
Йому подобається їсти путінське лайно
Якби ***** здох в один день з Трампом, у багатьох українців виникло б вдвічі більше сподівань на справедливе закінчення цієї війни, вже найбільшої з тих, що були у світі після II WW, але якби зараз врізав дуба лише один рудий дегенерат, ситуація теж поліпшилася.