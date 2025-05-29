РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11556 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
966 24

Трамп выступает за урегулирование войны в Украине "за столом переговоров, а не на поле боя", - Белый дом

Белый дом: Трамп стремится к мирному урегулированию войны в Украине

Соединенные Штаты надеются, что после встречи Украины и РФ на переговорах в Стамбуле на следующей неделе ситуация по мирному урегулированию "сдвинется с мертвой точки".

Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

Левитт попросили объяснить слова о том, что Трамп "примерно за две недели" сможет определить, хочет ли мира российский диктатор Владимир Путин.

"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле, и мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настаивал на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", - отметила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп выступает за решение войны России против Украины "за столом переговоров, а не на поле боя".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решения об участии США в переговорах между Украиной и РФ в Турции пока нет, - Белый дом

Автор: 

переговоры (5060) Трамп Дональд (5595) война в Украине (4523) Ливитт Кэролайн (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Даже через Две недели Трампон не введет санкции.... И через Два месяца тоже не введет
показать весь комментарий
29.05.2025 21:34
+12
феерічний долбо..б....
показать весь комментарий
29.05.2025 21:35
+12
Весь світ повірив цьому 24годинному гендляру і що?
А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
показать весь комментарий
29.05.2025 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даже через Две недели Трампон не введет санкции.... И через Два месяца тоже не введет
показать весь комментарий
29.05.2025 21:34 Ответить
А чого ви хотіли, коли Тампон сам зізнався що він рятує ***** і Сосію від розгрому. А нам потрібно робити висновки, і робити все навпаки від того чого хоче Тампон. Щоб їхня з ****** афера по окупації України не вдалася
показать весь комментарий
29.05.2025 21:56 Ответить
феерічний долбо..б....
показать весь комментарий
29.05.2025 21:35 Ответить
Весь світ повірив цьому 24годинному гендляру і що?
А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
показать весь комментарий
29.05.2025 21:36 Ответить
Знов включає дурака цей сраний ковбоец. Давай посадимо разом кішку з мишею, хай проведуть переговори.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:36 Ответить
Тампону дуже смакує гіно яким ***** його кормить. Тут діагноз зрозімілий і не виліковний. Потрібно зараз більше спиратись на Європу поки ***** ще й Європу не переконав що його гівно це шоколад
показать весь комментарий
29.05.2025 21:37 Ответить
Чому не хотіли з Гітлером за столом переговорів...?
показать весь комментарий
29.05.2025 21:37 Ответить
сраний куколд.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:38 Ответить
Не буде ніякого врегулювання війни за столом переговорів, Україна закінчить цю війну звільнивши усі свої території і тільки тоді може розглядатися якйись з форматів переговорів!
показать весь комментарий
29.05.2025 21:40 Ответить
А асфальту вистачить?
показать весь комментарий
29.05.2025 21:47 Ответить
Ось що повинно статися щоб Трампон зменів свою думку ?
Йому подобається їсти путінське лайно
показать весь комментарий
29.05.2025 21:43 Ответить
Не розумію негатив до Трампа.Невже нелох влаштовує дебілів??
показать весь комментарий
29.05.2025 21:45 Ответить
шо б ви робили без того нелоха... ви ж дихати не можете, не згадавши його хоч щоп'ять хвилин
показать весь комментарий
29.05.2025 21:47 Ответить
Бажаю йому здохнути в муках
показать весь комментарий
29.05.2025 21:51 Ответить
воно дурне ...для всього світу , імідж такий , косити на дуру ...але він кремлівська людина ,як і дЄрмак з 🤡...і у цієї трійці завданя як можно більше розірвати Україну ,це єдине ,шо вимагає від цих агентів кремль ...
показать весь комментарий
29.05.2025 21:46 Ответить
Від балачки Трампа, про припинення ним війни прутіна, справи з 24 годин перейшли за 100 днів!! А прутін, і далі його пользує, у неприродній спосіб…
показать весь комментарий
29.05.2025 21:49 Ответить
Ви його не правильно зрозуміли. Він планував припинити війну за 24 години шляхом примусу України до капітуляції.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:55 Ответить
Наскільки ж глибоко запхав ***** руку в сраку трампу шо той ходе як обісраний, і ***** сказати не годен всупереч дій дружбана!
показать весь комментарий
29.05.2025 21:51 Ответить
Приплили((все курва робить,аби лиш уникнути тиску на *****((
показать весь комментарий
29.05.2025 21:54 Ответить
Трампон підмінив тему відповідальності США, які примусили Україну передати ядерну зброю і стратегічну авіацію Московщині, яка не визнає право українців на існування , на тему, що ця війна не стосується США, більше того, виродок звинувачує час від часу у війні Україну, мабуть, за те що захищається.
Якби ***** здох в один день з Трампом, у багатьох українців виникло б вдвічі більше сподівань на справедливе закінчення цієї війни, вже найбільшої з тих, що були у світі після II WW, але якби зараз врізав дуба лише один рудий дегенерат, ситуація теж поліпшилася.
показать весь комментарий
29.05.2025 21:56 Ответить
Нігуя ситуація не зрушиться - потрібно щоби Трамп трохи попихтів - надавив на рашку
показать весь комментарий
29.05.2025 22:01 Ответить
врегулювання не війни в Україні, а військової агресії Росії проти України. Інакше для іноземця, який мало обізнаний із ситуацією, може скластися враження, що війна ведеться на рівних умовах, а не те, що Росія є агресором і злочинцем
показать весь комментарий
29.05.2025 22:03 Ответить
Місце для трамбона у психлікарні №1 ім. Алексєєва заброньоване
показать весь комментарий
29.05.2025 22:07 Ответить
Ще одне дурбецало типу "договориться посередине". Трампу ж насрати - де буде та "середина", як і начхати на Україну. Тим більше, що й зелений лідер України сам таке поров - бо йому теж начхати на Україну - аби тільки свою дупу прикрити.
показать весь комментарий
29.05.2025 22:15 Ответить
 
 