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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Трамп виступає за врегулювання війни в Україні "за столом переговорів, а не на полі бою", - Білий дім

Білий дім: Трамп прагне мирного врегулювання війни в Україні

Сполучені Штати сподіваються, що після зустрічі України та РФ на переговорах у Стамбулі наступного тижня ситуація щодо мирного врегулювання "зрушить з мертвої точки".

Про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру російський диктатор Володимир Путін.

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - зауважила вона.

Речниця Білого дому додала, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

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Автор: 

перемовини (2997) Трамп Дональд (6043) війна в Україні (4561) Левітт Керолайн (22)


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Топ коментарі
+16
Даже через Две недели Трампон не введет санкции.... И через Два месяца тоже не введет
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29.05.2025 21:34
+14
феерічний долбо..б....
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29.05.2025 21:35
+13
Весь світ повірив цьому 24годинному гендляру і що?
А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
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29.05.2025 21:36
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Даже через Две недели Трампон не введет санкции.... И через Два месяца тоже не введет
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29.05.2025 21:34 Відповісти
А чого ви хотіли, коли Тампон сам зізнався що він рятує ***** і Сосію від розгрому. А нам потрібно робити висновки, і робити все навпаки від того чого хоче Тампон. Щоб їхня з ****** афера по окупації України не вдалася
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29.05.2025 21:56 Відповісти
феерічний долбо..б....
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29.05.2025 21:35 Відповісти
Весь світ повірив цьому 24годинному гендляру і що?
А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
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29.05.2025 21:36 Відповісти
Знов включає дурака цей сраний ковбоец. Давай посадимо разом кішку з мишею, хай проведуть переговори.
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29.05.2025 21:36 Відповісти
Тампону дуже смакує гіно яким ***** його кормить. Тут діагноз зрозімілий і не виліковний. Потрібно зараз більше спиратись на Європу поки ***** ще й Європу не переконав що його гівно це шоколад
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29.05.2025 21:37 Відповісти
Чому не хотіли з Гітлером за столом переговорів...?
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29.05.2025 21:37 Відповісти
сраний куколд.
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29.05.2025 21:38 Відповісти
Не буде ніякого врегулювання війни за столом переговорів, Україна закінчить цю війну звільнивши усі свої території і тільки тоді може розглядатися якйись з форматів переговорів!
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29.05.2025 21:40 Відповісти
А асфальту вистачить?
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29.05.2025 21:47 Відповісти
Ось що повинно статися щоб Трампон зменів свою думку ?
Йому подобається їсти путінське лайно
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29.05.2025 21:43 Відповісти
Не розумію негатив до Трампа.Невже нелох влаштовує дебілів??
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29.05.2025 21:45 Відповісти
шо б ви робили без того нелоха... ви ж дихати не можете, не згадавши його хоч щоп'ять хвилин
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29.05.2025 21:47 Відповісти
Бажаю йому здохнути в муках
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29.05.2025 21:51 Відповісти
воно дурне ...для всього світу , імідж такий , косити на дуру ...але він кремлівська людина ,як і дЄрмак з 🤡...і у цієї трійці завданя як можно більше розірвати Україну ,це єдине ,шо вимагає від цих агентів кремль ...
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29.05.2025 21:46 Відповісти
Від балачки Трампа, про припинення ним війни прутіна, справи з 24 годин перейшли за 100 днів!! А прутін, і далі його пользує, у неприродній спосіб…
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29.05.2025 21:49 Відповісти
Ви його не правильно зрозуміли. Він планував припинити війну за 24 години шляхом примусу України до капітуляції.
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29.05.2025 21:55 Відповісти
Наскільки ж глибоко запхав ***** руку в сраку трампу шо той ходе як обісраний, і ***** сказати не годен всупереч дій дружбана!
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29.05.2025 21:51 Відповісти
Приплили((все курва робить,аби лиш уникнути тиску на *****((
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29.05.2025 21:54 Відповісти
Трампон підмінив тему відповідальності США, які примусили Україну передати ядерну зброю і стратегічну авіацію Московщині, яка не визнає право українців на існування , на тему, що ця війна не стосується США, більше того, виродок звинувачує час від часу у війні Україну, мабуть, за те що захищається.
Якби ***** здох в один день з Трампом, у багатьох українців виникло б вдвічі більше сподівань на справедливе закінчення цієї війни, вже найбільшої з тих, що були у світі після II WW, але якби зараз врізав дуба лише один рудий дегенерат, ситуація теж поліпшилася.
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29.05.2025 21:56 Відповісти
Нігуя ситуація не зрушиться - потрібно щоби Трамп трохи попихтів - надавив на рашку
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29.05.2025 22:01 Відповісти
врегулювання не війни в Україні, а військової агресії Росії проти України. Інакше для іноземця, який мало обізнаний із ситуацією, може скластися враження, що війна ведеться на рівних умовах, а не те, що Росія є агресором і злочинцем
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29.05.2025 22:03 Відповісти
Місце для трамбона у психлікарні №1 ім. Алексєєва заброньоване
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29.05.2025 22:07 Відповісти
Ще одне дурбецало типу "договориться посередине". Трампу ж насрати - де буде та "середина", як і начхати на Україну. Тим більше, що й зелений лідер України сам таке поров - бо йому теж начхати на Україну - аби тільки свою дупу прикрити.
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29.05.2025 22:15 Відповісти
Романтик , дідусь.
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29.05.2025 22:22 Відповісти
а чого це ми так крадемося товарищ трамп ? тричі по да тижні ,і досі на місці ? шоб не завдати шкоди ху* лу ? США ,консерватори,ви хоч розуміїте до чого вас веде доній 🤠 ?!
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29.05.2025 22:46 Відповісти
"Речниця Білого дому додала, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою"." Джерело: https://censor.net/ua/n3555126

Діючий POTUS, виявляється, вважає населенні пункти України, які терористи путіна щодоби атакують ударними БпЛА та балістичними ракетами "полем бою"?

Радники Держдепу , поясніть Трампу та речниці Білого дому Керолайн Левітт простими словами, що обстріли населених пунктів України є військовими злочинами, які скоюють терористи путіна, а території населених пунктів України не є "полем бою".
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29.05.2025 22:50 Відповісти
 
 