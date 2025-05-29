Трамп виступає за врегулювання війни в Україні "за столом переговорів, а не на полі бою", - Білий дім
Сполучені Штати сподіваються, що після зустрічі України та РФ на переговорах у Стамбулі наступного тижня ситуація щодо мирного врегулювання "зрушить з мертвої точки".
Про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.
Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру російський диктатор Володимир Путін.
"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - зауважила вона.
Речниця Білого дому додала, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".
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А ось що Україна потрепає від ***** ще більше ...
Йому подобається їсти путінське лайно
Якби ***** здох в один день з Трампом, у багатьох українців виникло б вдвічі більше сподівань на справедливе закінчення цієї війни, вже найбільшої з тих, що були у світі після II WW, але якби зараз врізав дуба лише один рудий дегенерат, ситуація теж поліпшилася.
Діючий POTUS, виявляється, вважає населенні пункти України, які терористи путіна щодоби атакують ударними БпЛА та балістичними ракетами "полем бою"?
Радники Держдепу , поясніть Трампу та речниці Білого дому Керолайн Левітт простими словами, що обстріли населених пунктів України є військовими злочинами, які скоюють терористи путіна, а території населених пунктів України не є "полем бою".