Трамп виступає за врегулювання війни в Україні "за столом переговорів, а не на полі бою", - Білий дім

Сполучені Штати сподіваються, що після зустрічі України та РФ на переговорах у Стамбулі наступного тижня ситуація щодо мирного врегулювання "зрушить з мертвої точки".

Про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру російський диктатор Володимир Путін.

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", - зауважила вона.

Речниця Білого дому додала, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

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