Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

Президент США Дональд Трамп щонайменше з кінця квітня заявляє, що ухвалить подальші кроки щодо врегулювання російсько-української війни впродовж двох тижнів. Однак досі не пролунав чіткий план дій американського лідера.

Про це пише телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп встановлював двотижневі терміни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році –– для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень, багато з яких так і не з'явилися.

Які дедлайни давав Трамп?

Зараз же, коли Трамп стоїть перед вибором — чи вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру — він знову заявляє, що знадобиться близько двох тижнів, щоб визначити, чи серйозно Путін налаштований припинити війну проти України.

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"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так – ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.

Водночас Трамп не уточнив, що саме він очікує дізнатися впродовж цих двох тижнів, що змусить його остаточно оцінити позицію російського лідера.

Також він не конкретизував, які саме дії він готовий буде вжити після завершення цього терміну.

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У CNN нагадали, що ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.

"Побачимо, що станеться. Можете запитати це через два тижні, і ми подивимося", - сказав тоді він.

Через три дні республіканець знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він диктатору Росії: "Повідомлю вам приблизно через два тижні".

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Видання зазначає, що середа, 28 травня була рівно через два тижні після іншої заяви Трампа 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.

Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.

"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", - додав він, цитує CNN.

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