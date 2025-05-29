Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN
Президент США Дональд Трамп щонайменше з кінця квітня заявляє, що ухвалить подальші кроки щодо врегулювання російсько-української війни впродовж двох тижнів. Однак досі не пролунав чіткий план дій американського лідера.
Про це пише телеканал CNN, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Трамп встановлював двотижневі терміни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році –– для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень, багато з яких так і не з'явилися.
Які дедлайни давав Трамп?
Зараз же, коли Трамп стоїть перед вибором — чи вводити нові санкції проти Москви, чи зовсім відмовитися від спроб посередництва миру — він знову заявляє, що знадобиться близько двох тижнів, щоб визначити, чи серйозно Путін налаштований припинити війну проти України.
"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так – ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому 28 травня, відповідаючи на запитання в Овальному кабінеті про наміри Путіна.
Водночас Трамп не уточнив, що саме він очікує дізнатися впродовж цих двох тижнів, що змусить його остаточно оцінити позицію російського лідера.
Також він не конкретизував, які саме дії він готовий буде вжити після завершення цього терміну.
У CNN нагадали, що ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися з питанням про подальшу військову допомогу Україні через два тижні.
"Побачимо, що станеться. Можете запитати це через два тижні, і ми подивимося", - сказав тоді він.
Через три дні республіканець знову повторив журналісту, який запитав, чи довіряє він диктатору Росії: "Повідомлю вам приблизно через два тижні".
Видання зазначає, що середа, 28 травня була рівно через два тижні після іншої заяви Трампа 14 травня, коли він пообіцяв найближчим часом повідомити, чи "обманює" його Путін.
Також 19 травня президент США заявив, що йому знадобиться ще близько двох тижнів, щоб оцінити, чи докладає Україна достатньо зусиль для припинення війни.
"Я краще скажу вам приблизно через два тижні, тому що я не можу сказати "так" чи "ні", - додав він, цитує CNN.
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У Вашингтоні не виключають ймовірності проведення прямих перемовин між Києвом і Москвою на території Туреччини, однак участь Сполучених Штатів у цих переговорах поки що не підтверджена. Про це під час брифінгу повідомила представниця Білого дому Керолайн Левітт.
«Якщо президент вирішить направити свого представника на можливі переговори, ми обов'язково повідомимо. Поки таких рішень не прийнято», - сказала Левітт, відповідаючи на запитання журналістів щодо потенційної участі США в перемовинах, передає https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/may/29/donald-trump-tariffs-court-elon-musk-us-politics-live-news-updates?page=with%3Ablock-6838a0698f087bb815e3b3df#block-6838a0698f087bb815e3b3df The Guardian.
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У фсб московії, це не Конгрес у США !!
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китайськеТрумпове попередження.
Президент США через Держсекретаря США надіслав путіну листа у якому наголосив на наступному.
1. США чекають до восьмого червня на російський Меморандум у якому мають бути окреслені "реальні, а не пропагандистьскі" пропозиції щодо встановлення миру в Україні.
2. Якщо до цього строку Україна та США такий "Меморандум" з реальними пропозиціями щодо встановлення миру з боку російської сторони не отримають, "Я буду вимушений, з гіркотою та розчаруванням, ввести проти вашої держави суттєві санкції та започаткувати нову програму військової підтримки України".
3. "Я закликаю Вас припинити варварські обстріли українських міст та вбивства мирних людей. Якщо цього не станеться, то Україна отримає з боку США додаткові можливості щоби завдавати удари у відповідь у тому числі зброєю американського виробництва".
4. "Я не можу не зважати на переважаючу суспільну думку великого американського народу та обраних ним законодавців і тому, попри моє щире бажання знайти з Вами порозуміння в "українському питанні", я буду вимушений врешті решт задіяти проти росії всі можливі та неможливі важелі впливу щоби примусити Вас до відповідального ставлення до мирних переговорів щодо встановлення миру в Україні та взагалі на європейському континенті.
Це все, що ми отримали. Те, що вчора заявив Президент США про "Спасіння ним росії" нам наказано трактувати як його бажання встановити на планеті сталий мир на основі поваги до інтересів великих світових держав до числа яких входить рф.
Канцлер Німеччини Мерц ще не ухвалював рішення про передачу Україні ракет "Таурус", проте ухвалене окреме рішення про фінансування його урядом програми переобладнання наявного парку українських літаків під використання цих ракет. Це рішення було узгоджено з американською стороною, як і "суверенне право Німеччини розпоряджатися своєю зброєю на власний розсуд". Це підсумок переговорів Держсекретаря США та очільника МЗС Вадефуля. Висновки робіть самі.
Про ракети. Після консультацій між Україною, Францією, Великобританією, США, Італією, Німеччиною, Норвегією та Нідерландами на рівні представників оборонних відомств, мінфінів та МЗС, досягнуто згоди щодо "збільшення фінансування "Української ракетної програми" у 1,9 рази, зокрема на купівлю комплектуючих у перерахованих вище країнах підуть у тому числі гроші з відсотків на заморожені активи рф у цих країнах.
Україна вчергове отримала від США попередження про можливість масованих обстрілів з боку рф на період до другого червня. Як я розумію, навіть Президент США розуміє, що путін не збирається приставати на його умови і обстріли будуть продовжуватися.
Як завжди цікаво, інформативно та аргументовано з Георгієм Тукою - ще й дотепна людина ...