Справедливий мир в Україні буде, але тільки після Путіна, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир можливий, але, ймовірно, тільки після російського диктатора Володимира Путіна.
Про це голова держави заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію для припинення російської агресії проти України.
За його словами, він поки що не бачить готовності до миру з боку Путіна.
"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", - наголосив Зеленський та додав, що проміжне рішення –– припинення вогню можливе.
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Тому війна може бути ще 10 років?
" ВСЕ!!!могутній ПРодюсер Єрмак керує вправно роботою актора виконавця "
ЦЕ СТРАШНА ПАРОЧКА!!! навіть пратнери вже не витримали - ВКАЗАЛИ НА ЄРМАКА!!! А так вважали це неначаіс вже третій рік! Навіть рашка не змогла слідувати своїй традиції - двома словами коментують статтю про Єрмака , скуповують його прізвище й знущання над статтею та зЄ
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН МИР УКРАЇНСЬКИЙ , а кацапам - "руссссскій".
Але це не означає що ви там, ****, посідали на грошові посади
і чекаєте коли настане - "післяпутіна".
Крутіть головою а в рот понасцикають.