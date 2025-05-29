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Справедливий мир в Україні буде, але тільки після Путіна, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир можливий, але, ймовірно, тільки після російського диктатора Володимира Путіна. 

Про це голова держави заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію для припинення російської агресії проти України.

За його словами, він поки що не бачить готовності до миру з боку Путіна.

"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", - наголосив Зеленський та додав, що проміжне рішення –– припинення вогню можливе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мецола про мир в Україні: Насамперед - припинення вогню, потім - угода, яка не вирішує "нічого про Україну без України"

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) путін володимир (24077) війна в Україні (4561) припинення вогню (274)


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Топ коментарі
+4
Після Зеленського.
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29.05.2025 15:16
+4
Пуйло ще може прожити з десяток років.
Тому війна може бути ще 10 років?
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29.05.2025 15:16
+4
Знову ця маячня для додіков-вестернів. Що це війна пітуна, а не рузкіх. Щоб вирішити проблему, треба її чітко зафіксувати та прийняти що саме є проблемою. Незалежно від того подобається наприклад якомусь рудому дурачку це чи ні.
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29.05.2025 15:16
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Завалит Ху*ло это отличная мысль и давно пора работать над её реализацией, уверен что сделать это хоть и сложно но можно.
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29.05.2025 15:06 Відповісти
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29.05.2025 15:12 Відповісти
Скільки стільки потрібно щоб рф здохла і це нормальний підхід. на нас напали. Геразенко довольна що її в Бучі хатинку відбили і думає договорится з путіним десь посередині
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29.05.2025 15:43 Відповісти
Хвора істото, з якої дебільної нори ти виросло?
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29.05.2025 15:56 Відповісти
Тобто до 2014 був несправедливий мир?
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29.05.2025 15:12 Відповісти
Після Зеленського.
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29.05.2025 15:16 Відповісти
Пуйло ще може прожити з десяток років.
Тому війна може бути ще 10 років?
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29.05.2025 15:16 Відповісти
А може й більше, головне давати якісь розмиті строки, і кожного разу нові. А поки хай собі воно якось само воюється, грошики в кишені йдуть - що ще треба.
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29.05.2025 15:20 Відповісти
ОТО ЧАСУ ВОВЦІ ПІАРИТИСЯ- ще є кого прибирати з поля ворогів власної безкарності та своєї половинки ...Татаров гарний виконавець та видумщик, якщо навіть Портнова прибрав скоріше за все справжніми воїнами патріотами...
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29.05.2025 15:35 Відповісти
Близька до тексту цитата POLITICO
" ВСЕ!!!могутній ПРодюсер Єрмак керує вправно роботою актора виконавця "
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29.05.2025 15:37 Відповісти
Знову ця маячня для додіков-вестернів. Що це війна пітуна, а не рузкіх. Щоб вирішити проблему, треба її чітко зафіксувати та прийняти що саме є проблемою. Незалежно від того подобається наприклад якомусь рудому дурачку це чи ні.
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29.05.2025 15:16 Відповісти
Називай речі правильно, після того як ліквідують диктатора *****!
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29.05.2025 15:20 Відповісти
Навіть додам гарячіше - знищений майже одразу після Портнова розробника бомбардувань Азову , це теж план Татаров +Єрмак . Отак вони воїнами, героїчними розвідниками будуть піаром себе розбодяжувати свої "сценарії", знищуючи ще й нових нових свідків -гнид ОПЗЖ та ПР . Слугам теж не спати !!!

ЦЕ СТРАШНА ПАРОЧКА!!! навіть пратнери вже не витримали - ВКАЗАЛИ НА ЄРМАКА!!! А так вважали це неначаіс вже третій рік! Навіть рашка не змогла слідувати своїй традиції - двома словами коментують статтю про Єрмака , скуповують його прізвище й знущання над статтею та зЄ
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29.05.2025 15:45 Відповісти
Це він натякає. Якщо навіть буде укладений якесь припинення війни. То все одне, я залишуся президентом, і військовий стан теж, бо ху@ло ще є.
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29.05.2025 15:21 Відповісти
это говорит о том, что кагал присосался к власти и уходить не собирается, поки путя не помре
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29.05.2025 15:32 Відповісти
Справедливість для всіх різна !
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29.05.2025 15:21 Відповісти
походу Зеля увидел меморандум от рашки и понял что справедливого мира не будет ( и пошёл давать всем интервью
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29.05.2025 15:22 Відповісти
ЩО по-твоєму "справедливий мир" - невідомо. Він у тебе з кожним разом інший.

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН МИР УКРАЇНСЬКИЙ , а кацапам - "руссссскій".

Але це не означає що ви там, ****, посідали на грошові посади

і чекаєте коли настане - "післяпутіна".

Крутіть головою а в рот понасцикають.
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29.05.2025 15:27 Відповісти
ну да , будем ждать поки помре, а до тех пор воевать под руководством кагала
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29.05.2025 15:31 Відповісти
поки путя не помре, кагал з власті не піде, сказав глава кагала
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29.05.2025 15:35 Відповісти
Та нічого кардинально не зміниться, там таких хутинів більш як сто мільйонів...
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29.05.2025 15:35 Відповісти
У війні приймають участь мінімум двоє,
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29.05.2025 15:36 Відповісти
Потім після путіна ще буде хтось і так до смерті зелі
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29.05.2025 15:38 Відповісти
А що таке "справедливий мир"?Словоблуд хреновий,в чому "справедливість"?Слово "перемога" він вже завно заміним якимось розмитим формулюванням "справедливий мир"
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29.05.2025 15:43 Відповісти
исходя из того, что пока путя не помре, кагал будет у власти, то они желают путе долголетия, счастья и здоровья многая лета
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29.05.2025 15:50 Відповісти
То задуши його - бо він ше років 10 протягне
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29.05.2025 15:58 Відповісти
 
 