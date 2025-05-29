Справедливий мир в Україні буде, але тільки після Путіна, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир можливий, але, ймовірно, тільки після російського диктатора Володимира Путіна.

Про це голова держави заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський закликав посилити міжнародний тиск на Росію для припинення російської агресії проти України.

За його словами, він поки що не бачить готовності до миру з боку Путіна.

"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо. США залучені, але не на 100%. Інші держави, такі як Китай або інші держави Глобального Півдня, стримуються. Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", - наголосив Зеленський та додав, що проміжне рішення –– припинення вогню можливе.

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