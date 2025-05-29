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Новости Заявления о мире Зеленский о Путине
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Справедливый мир в Украине будет, но только после Путина, - Зеленский

президент Украины Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир возможен, но, вероятно, только после российского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью германскому телеканалу RTL, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский призвал усилить международное давление на Россию для прекращения российской агрессии против Украины.

По его словам, он пока не видит готовности к миру со стороны Путина.

"Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", - подчеркнул Зеленский и добавил, что промежуточное решение - прекращение огня возможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мецола о мире в Украине: Прежде всего - прекращение огня, потом - соглашение, которое не решает "ничего об Украине без Украины"

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) путин владимир (31519) война в Украине (4523) прекращения огня (274)


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Топ комментарии
+6
Знову ця маячня для додіков-вестернів. Що це війна пітуна, а не рузкіх. Щоб вирішити проблему, треба її чітко зафіксувати та прийняти що саме є проблемою. Незалежно від того подобається наприклад якомусь рудому дурачку це чи ні.
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29.05.2025 15:16
+6
А може й більше, головне давати якісь розмиті строки, і кожного разу нові. А поки хай собі воно якось само воюється, грошики в кишені йдуть - що ще треба.
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29.05.2025 15:20
+5
Після Зеленського.
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29.05.2025 15:16
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Завалит Ху*ло это отличная мысль и давно пора работать над её реализацией, уверен что сделать это хоть и сложно но можно.
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29.05.2025 15:06 Ответить
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29.05.2025 15:12 Ответить
Скільки стільки потрібно щоб рф здохла і це нормальний підхід. на нас напали. Геразенко довольна що її в Бучі хатинку відбили і думає договорится з путіним десь посередині
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29.05.2025 15:43 Ответить
Хвора істото, з якої дебільної нори ти виросло?
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29.05.2025 15:56 Ответить
Тобто до 2014 був несправедливий мир?
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29.05.2025 15:12 Ответить
Після Зеленського.
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29.05.2025 15:16 Ответить
Пуйло ще може прожити з десяток років.
Тому війна може бути ще 10 років?
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29.05.2025 15:16 Ответить
А може й більше, головне давати якісь розмиті строки, і кожного разу нові. А поки хай собі воно якось само воюється, грошики в кишені йдуть - що ще треба.
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29.05.2025 15:20 Ответить
ОТО ЧАСУ ВОВЦІ ПІАРИТИСЯ- ще є кого прибирати з поля ворогів власної безкарності та своєї половинки ...Татаров гарний виконавець та видумщик, якщо навіть Портнова прибрав скоріше за все справжніми воїнами патріотами...
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29.05.2025 15:35 Ответить
Близька до тексту цитата POLITICO
" ВСЕ!!!могутній ПРодюсер Єрмак керує вправно роботою актора виконавця "
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29.05.2025 15:37 Ответить
Знову ця маячня для додіков-вестернів. Що це війна пітуна, а не рузкіх. Щоб вирішити проблему, треба її чітко зафіксувати та прийняти що саме є проблемою. Незалежно від того подобається наприклад якомусь рудому дурачку це чи ні.
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29.05.2025 15:16 Ответить
Називай речі правильно, після того як ліквідують диктатора *****!
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29.05.2025 15:20 Ответить
Навіть додам гарячіше - знищений майже одразу після Портнова розробника бомбардувань Азову , це теж план Татаров +Єрмак . Отак вони воїнами, героїчними розвідниками будуть піаром себе розбодяжувати свої "сценарії", знищуючи ще й нових нових свідків -гнид ОПЗЖ та ПР . Слугам теж не спати !!!

ЦЕ СТРАШНА ПАРОЧКА!!! навіть пратнери вже не витримали - ВКАЗАЛИ НА ЄРМАКА!!! А так вважали це неначаіс вже третій рік! Навіть рашка не змогла слідувати своїй традиції - двома словами коментують статтю про Єрмака , скуповують його прізвище й знущання над статтею та зЄ
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29.05.2025 15:45 Ответить
Це він натякає. Якщо навіть буде укладений якесь припинення війни. То все одне, я залишуся президентом, і військовий стан теж, бо ху@ло ще є.
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29.05.2025 15:21 Ответить
это говорит о том, что кагал присосался к власти и уходить не собирается, поки путя не помре
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29.05.2025 15:32 Ответить
Справедливість для всіх різна !
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29.05.2025 15:21 Ответить
походу Зеля увидел меморандум от рашки и понял что справедливого мира не будет ( и пошёл давать всем интервью
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29.05.2025 15:22 Ответить
ЩО по-твоєму "справедливий мир" - невідомо. Він у тебе з кожним разом інший.

УКРАЇНІ ПОТРІБЕН МИР УКРАЇНСЬКИЙ , а кацапам - "руссссскій".

Але це не означає що ви там, ****, посідали на грошові посади

і чекаєте коли настане - "післяпутіна".

Крутіть головою а в рот понасцикають.
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29.05.2025 15:27 Ответить
ну да , будем ждать поки помре, а до тех пор воевать под руководством кагала
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29.05.2025 15:31 Ответить
поки путя не помре, кагал з власті не піде, сказав глава кагала
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29.05.2025 15:35 Ответить
Та нічого кардинально не зміниться, там таких хутинів більш як сто мільйонів...
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29.05.2025 15:35 Ответить
У війні приймають участь мінімум двоє,
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29.05.2025 15:36 Ответить
Потім після путіна ще буде хтось і так до смерті зелі
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29.05.2025 15:38 Ответить
А що таке "справедливий мир"?Словоблуд хреновий,в чому "справедливість"?Слово "перемога" він вже завно заміним якимось розмитим формулюванням "справедливий мир"
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29.05.2025 15:43 Ответить
исходя из того, что пока путя не помре, кагал будет у власти, то они желают путе долголетия, счастья и здоровья многая лета
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29.05.2025 15:50 Ответить
То задуши його - бо він ше років 10 протягне
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29.05.2025 15:58 Ответить
ф де подівся козлодоєв,який бачив мир в очах ***** і іншу уйню
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29.05.2025 16:11 Ответить
Но тебе уже не буде!
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29.05.2025 16:13 Ответить
Это "договорится посередине"? Так, говнюк зеленый?
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29.05.2025 16:18 Ответить
"буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна"

Ну не может он такое ляпать!!! Лучшие люди отдают свои жизни для того чтоб услышать "держави Глобального Півдня, стримуються" без Китая никуда. Просто какой-то бред.
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29.05.2025 16:22 Ответить
 
 