Справедливый мир в Украине будет, но только после Путина, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир возможен, но, вероятно, только после российского диктатора Владимира Путина.
Об этом глава государства заявил в интервью германскому телеканалу RTL, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский призвал усилить международное давление на Россию для прекращения российской агрессии против Украины.
По его словам, он пока не видит готовности к миру со стороны Путина.
"Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", - подчеркнул Зеленский и добавил, что промежуточное решение - прекращение огня возможно.
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Тому війна може бути ще 10 років?
" ВСЕ!!!могутній ПРодюсер Єрмак керує вправно роботою актора виконавця "
ЦЕ СТРАШНА ПАРОЧКА!!! навіть пратнери вже не витримали - ВКАЗАЛИ НА ЄРМАКА!!! А так вважали це неначаіс вже третій рік! Навіть рашка не змогла слідувати своїй традиції - двома словами коментують статтю про Єрмака , скуповують його прізвище й знущання над статтею та зЄ
УКРАЇНІ ПОТРІБЕН МИР УКРАЇНСЬКИЙ , а кацапам - "руссссскій".
Але це не означає що ви там, ****, посідали на грошові посади
і чекаєте коли настане - "післяпутіна".
Крутіть головою а в рот понасцикають.
Ну не может он такое ляпать!!! Лучшие люди отдают свои жизни для того чтоб услышать "держави Глобального Півдня, стримуються" без Китая никуда. Просто какой-то бред.