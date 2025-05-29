Справедливый мир в Украине будет, но только после Путина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир возможен, но, вероятно, только после российского диктатора Владимира Путина.

Об этом глава государства заявил в интервью германскому телеканалу RTL, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский призвал усилить международное давление на Россию для прекращения российской агрессии против Украины.

По его словам, он пока не видит готовности к миру со стороны Путина.

"Мы не имеем достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно. США вовлечены, но не на 100%. Другие государства, такие как Китай или другие государства Глобального Юга, сдерживаются. Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", - подчеркнул Зеленский и добавил, что промежуточное решение - прекращение огня возможно.

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