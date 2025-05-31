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Новости Видео Обращение Зеленского Переговоры в Турции
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Никто не имеет четкой информации, с чем россияне едут в Стамбул, это выглядит не очень серьезно, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке новых дипломатических шагов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и, очень важно, - с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой.

По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов - также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно.

Читайте: Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедлений провести прямые переговоры в Стамбуле

Мы по этому поводу вчера говорили с Президентом Турции Эрдоганом. Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", - сказал Зеленский.

Также читайте: Трамп об обстрелах Украины: Я очень разочарован Путиным

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) обращение (765) переговоры с Россией (1143)


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Топ комментарии
+10
Ніхто у світі не має чіткої інформації, що тобі завтра напишуть завідосити, або сказати, і куди ти зафлюгеришся. От це напевно офігенно серйозно!
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31.05.2025 20:27
+5
Діалог з кацапами повинен бути не довше кулеметної черги!
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31.05.2025 20:33
+4
О, адженду підвезли. 👍

Цікаво, як -- дипломатичною поштою?
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31.05.2025 20:31
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Ніхто у світі не має чіткої інформації, що тобі завтра напишуть завідосити, або сказати, і куди ти зафлюгеришся. От це напевно офігенно серйозно!
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31.05.2025 20:27 Ответить
Путлєр , трамп і ти проти піаніста. Проти трьох він не вистоїть. капєц Зє.
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31.05.2025 20:50 Ответить
О, квартальний гумор підвезли.
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31.05.2025 20:59 Ответить
О, адженду підвезли. 👍

Цікаво, як -- дипломатичною поштою?
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31.05.2025 20:31 Ответить
Та ничо там нового в Стамбуле не будет. Как пел высоцкий "и кроме мордобития никаких чудес"
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31.05.2025 20:31 Ответить
Діалог з кацапами повинен бути не довше кулеметної черги!
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31.05.2025 20:33 Ответить
що не зрозуміло-їде те саме рашистське бидло везе те саме лайно про капітуляцію України та буде бикувати...
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31.05.2025 20:41 Ответить
Хуцпа вместо ума!
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31.05.2025 20:42 Ответить
Ну так! За 11 років війни очільник воюючої країни мав би вже знати, чого домагається ворог. Навіть якщо взяти до уваги, що перші 5 років віцни він прокурив на розслабоні.
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31.05.2025 21:09 Ответить
За себе ніколи не скаже. От і зараз, від імені всіх заяву видав!
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31.05.2025 20:51 Ответить
З терористами не спілкуються , - їх знищують 😡

Нічого доброго кацапи нам не запропунують
крім капітуляціі ,
тому ідуть вони на .......уй !
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31.05.2025 20:54 Ответить
Все эти манёвры - не затем, чтобы договариваться, а чтобы тянуть время. Это имитация, которая на руку и Трампу и европейцам. Формальный предлог, чтобы не принимать кардинальных мер. Короче, круговое исполнение.
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31.05.2025 20:56 Ответить
Всіх реально влаштовує така ситуація, ЄС має час на переозброєння і можливість торгувати з рашею, їм ця імітація на руку.

Штати взагалі змінюють свій підхід по міжнародної політики і їм також імітація на руку, тому що введення жорстких санкцій перекриє доступ до дешевих орківських ресурсів їхнім виробництвам в Азії.
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31.05.2025 21:06 Ответить
Можна подумати зеленим це не на руку. Бо без війни влада скінчиться
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31.05.2025 21:10 Ответить
Коли вже це чмо безтолкове заглохне.
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31.05.2025 21:01 Ответить
І тому ти як жест доброї волі метведчуку яїту повернув?
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31.05.2025 21:05 Ответить
Так в нас і ОПа не дуже серйозна - такі часи
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31.05.2025 21:10 Ответить
Ніхто не має чіткої інформації з чим росіяни їдуть в Стамбул

Навіть гадки не маєш, що вони казатимуть?
Чесно???
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31.05.2025 21:13 Ответить
Це виглядає якраз дуже загрозливо(
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31.05.2025 21:17 Ответить
Цензор, дуже прошу і напевно не я один, не транслюйте цього нікчемного гідранта.
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31.05.2025 21:31 Ответить
Кацапи будуть понти показувати і страшити. Не треба піддаватись. Справи в них хренові, економіка летить в пропасть, але курятини Буша цього разу не буде. Вони нервують, але понтуються - то головне що треба знати і поступати відповідно.
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31.05.2025 21:31 Ответить
Знайшли загадку, всі знають, що росіяни їдуть в Стамбул з дулею в кишені.
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31.05.2025 21:32 Ответить
Можливо, зеленському допоможе, отой аброхамій з ВРУ, він же і листи може зварганити, які хочеш, за копієчку!
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31.05.2025 21:43 Ответить
 
 