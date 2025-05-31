Никто не имеет четкой информации, с чем россияне едут в Стамбул, это выглядит не очень серьезно, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке новых дипломатических шагов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Готовимся сейчас к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и, очень важно, - с нашими партнерами в Соединенных Штатах. Фактически ежедневно мы на связи со всеми, кто может сделать дипломатию непустой.

По состоянию на это время нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас - нет, у Турции - нет, у Соединенных Штатов - также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно.

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Мы по этому поводу вчера говорили с Президентом Турции Эрдоганом. Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", - сказал Зеленский.

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