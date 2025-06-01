Определил позиции перед встречей в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит Умеров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский определил позиции перед переговорами с РФ в Стамбуле, которые планируются 2 июня.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Президент сообщил, что заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины относительно обороны, наших активных действий и дипломатии.
"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время", - говорится в сообщении.
Зеленский также сообщил, что определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.
"Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - отметил он.
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щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3555479
"Июньскіє тезіси", мля...
Коли наш Чертіль обрізаний встигає ще й книжки писати?
Не соромно їхати з чужих аеродромів ?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх
і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня?
А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аеропорти на хрен
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02i4ngNTAAwGAzN2xqFgmdsw4FfFJR8bcoAzBcRvWDJEHhQcAHHWn3JUCBxqzQQfc6l?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·
Ви досі не помітили?
Московія кожного разу виставляє свій «язик» як умову нашої капітуляції.
Не віриш? Ось факти:
2004 - після Майдану Москва реве: «Дайте русскому языку статус второго государственного!»
2014 - «Захист русскоязичних» стає офіційним приводом для окупації Криму й війни на Донбасі.
2022 - ультиматум: демілітаризація, денацифікація… і, звісно, «русскій язик».
2023-2025 - будь-які розмови про переговори починаються з мантри: «русскій должен быть вторим госудаствєнним».
Які висновки з цього робить недалекий малорос?
Отож. Ніяких.
Якщо Росія ставить мову як інструмент знищення, а ти досі вважаєш її «приватною справою» - ти або дурень, або співучасник.
Якщо після Бучі, Ізюму, Маріуполя - у тебе з рота вилазить «да какая разница» - щось у твоїй голові вже капітулювало. І ти, можливо, підсвідомо вважаєш себе родичем 0рkів. До речі, у їхньому законодавстві ти - "соотєчествєннік", якщо белькочеш "язиком".
Якщо досі думаєш, що мова окупанта - нейтральна - ти або дуже наївний, або вже мішень для "визволєння".
І найбільша біда - не в кремлівських ультиматумах.
Найбільша біда - коли солдат на передку тримає фронт, а в тилу його дитина дивиться мультики на общєпонятном.
Коли втомлений воїн вертається з бою - і захищає мову ворога.
Коли в Instagram громадянка України заявляє: «Хочу гаваріть как удобно».
Ти вже програв, якщо дозволяєш у тилу те, за що тебе в6ив@ють на фронті
Якщо вже війна мізки на місце не вставила, то нічого не допоможе. Живуть як кацапи, помруть як кацапи.
то може хоч повернуть полонених,
чи вкрадених дітей..