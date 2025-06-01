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Новости Переговоры в Турции
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Определил позиции перед встречей в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит Умеров, - Зеленский

Зеленский о переговорах в Стамбуле 2 июня

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед переговорами с РФ в Стамбуле, которые планируются 2 июня.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины относительно обороны, наших активных действий и дипломатии.

"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Зеленский также сообщил, что определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.

"Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - отметил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Турция (3494) переговоры с Россией (1146)


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Топ комментарии
+9
А не можна послати українців відстоювати Україну ?
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
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01.06.2025 15:19
+6
на зустріч з мединським потрібно послати пса Патрона,
щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
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01.06.2025 15:16
+5
Лишнехромосомный Мединский опять привезет старый набор кремлевских хотелок.
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01.06.2025 15:13
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Лишнехромосомный Мединский опять привезет старый набор кремлевских хотелок.
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01.06.2025 15:13 Ответить
Піззєц переговорам...
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01.06.2025 15:15 Ответить
якщо не поїде мединський, а лавров..

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01.06.2025 15:20 Ответить
на зустріч з мединським потрібно послати пса Патрона,
щоб делегації були виваженні..
на одному рівні
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01.06.2025 15:16 Ответить
А не можна послати українців відстоювати Україну ?
ЧИ є такі при владі Зеленського ? А хто тоді ?
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01.06.2025 15:19 Ответить
На клоунську вечірку посилають клоунів. Не там зараз вирішується доля війни.
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01.06.2025 15:24 Ответить
Вважаєте посада міністра оборони клоунською ?
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01.06.2025 15:52 Ответить
Нам потрібно відправити в якості делегації Верку Сердючку хай заспіває їм раша гуд бай
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01.06.2025 15:21 Ответить
"Визначив завдання на найближчий час"
Джерело: https://censor.net/ua/n3555479

"Июньскіє тезіси", мля...

Коли наш Чертіль обрізаний встигає ще й книжки писати?
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01.06.2025 15:22 Ответить
Навіщо йому щось писати, у нього ціла опа з радниками і іншою шоблою цим займаються
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01.06.2025 15:42 Ответить
Зеленський , ви як до Стамбулу збираєтесь літити ? Кацапня буде літити зі своїх аєродромів, а в Україні їх нема.
Не соромно їхати з чужих аеродромів ?
перемовини на рівних ? Тоді нехай і кацапня не зможе злітити зі своїх

і ще, як ці кацапські інтригани змусили Україну відмовитись від удару по параду 9 травня?
А зараз знову ******** . Роздовбайте їх аеропорти на хрен
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01.06.2025 15:29 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02i4ngNTAAwGAzN2xqFgmdsw4FfFJR8bcoAzBcRvWDJEHhQcAHHWn3JUCBxqzQQfc6l?__cft__%5B0%5D=AZVVY16KzA_hXtWL8_p5jMOYCHH85IBbDg2rzDMbR4Jo-DA4aER08XGmpdTAW_upUbFVNMBLxArqEf8xDEMUIW1wCArvZQqzuQny4dATmXcEkEvKr4u8dTwcugruXfQRqSGxFn8a5TC-bp1MgB63hq_3Edvg63BjkBt0CnURvdfTwdudtg8-NRWmAKSrAizcDro&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·

Ви досі не помітили?

Московія кожного разу виставляє свій «язик» як умову нашої капітуляції.

Не віриш? Ось факти:

2004 - після Майдану Москва реве: «Дайте русскому языку статус второго государственного!»

2014 - «Захист русскоязичних» стає офіційним приводом для окупації Криму й війни на Донбасі.

2022 - ультиматум: демілітаризація, денацифікація… і, звісно, «русскій язик».

2023-2025 - будь-які розмови про переговори починаються з мантри: «русскій должен быть вторим госудаствєнним».

Які висновки з цього робить недалекий малорос?

Отож. Ніяких.

Якщо Росія ставить мову як інструмент знищення, а ти досі вважаєш її «приватною справою» - ти або дурень, або співучасник.

Якщо після Бучі, Ізюму, Маріуполя - у тебе з рота вилазить «да какая разница» - щось у твоїй голові вже капітулювало. І ти, можливо, підсвідомо вважаєш себе родичем 0рkів. До речі, у їхньому законодавстві ти - "соотєчествєннік", якщо белькочеш "язиком".

Якщо досі думаєш, що мова окупанта - нейтральна - ти або дуже наївний, або вже мішень для "визволєння".

І найбільша біда - не в кремлівських ультиматумах.

Найбільша біда - коли солдат на передку тримає фронт, а в тилу його дитина дивиться мультики на общєпонятном.

Коли втомлений воїн вертається з бою - і захищає мову ворога.

Коли в Instagram громадянка України заявляє: «Хочу гаваріть как удобно».

Ти вже програв, якщо дозволяєш у тилу те, за що тебе в6ив@ють на фронті
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01.06.2025 15:32 Ответить
А чого досі ВР не переіменувала росію у Московію ? Не голосуйте більше за ці партії. Голосуємо за націоналістів
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01.06.2025 15:34 Ответить
Найбільша біда, що українці свідомо зраджують Україну своїм ізиком.
Якщо вже війна мізки на місце не вставила, то нічого не допоможе. Живуть як кацапи, помруть як кацапи.
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01.06.2025 15:54 Ответить
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01.06.2025 15:32 Ответить
рашисти миру не хочуть..
то може хоч повернуть полонених,
чи вкрадених дітей..
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01.06.2025 15:35 Ответить
Він прям марить знову в очі заглянути
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01.06.2025 15:37 Ответить
у москалів завтра буде цікаве єпало 🤣🤣🤣🤣
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01.06.2025 15:38 Ответить
Не розумію для чого УМЕРОВА посилати у Стамбул . Він - министр оборони - нехай обороною займається. ВОН ВЖЕ СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ ПОЧАВ ЗДАВАТИ . Його у вʼязницю треба , а не у Стамбул
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01.06.2025 15:41 Ответить
Єрмак визначився з главою делегації.
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01.06.2025 15:44 Ответить
А гундосий озвучив.
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01.06.2025 16:55 Ответить
Безтолкове чмо визначило завдання.
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01.06.2025 15:51 Ответить
Про що треба було заявити, ми ніколи не підемо що до територіальних поступок ворогу ,ми ніколи не відмовимся від свого суверенітекту і ніколи не будем змінювати конституцію під хотелко окупантів ,ми ніколи не відмовимся від євроінтеграційного курсу ,ми ніколи не будемо розброюватись перед тим як нам загрожує небезпека ,ми ніколи не відмовимся від суддових позовів в міжнародних судах проти рф і за злочини рашистів треба відповідати і виплатити репарації. А "найвеличніший" щось сказав як завжди ні про що.
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01.06.2025 16:21 Ответить
 
 