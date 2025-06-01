Определил позиции перед встречей в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит Умеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский определил позиции перед переговорами с РФ в Стамбуле, которые планируются 2 июня.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Президент сообщил, что заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины относительно обороны, наших активных действий и дипломатии.



"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачи на ближайшее время", - говорится в сообщении.

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Зеленский также сообщил, что определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник.



"Первое - полное и безусловное прекращение огня. Второе - освобождение пленных. Третье - возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность, - готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры. Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров", - отметил он.