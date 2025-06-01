Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо досить серйозно сприймають перебіг перемовин між Україною та РФ і готові ухвалити відповідні рішення після оголошеного Трампом двотижневого терміну.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний термін у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане", Брюс заперечила, сказавши, що "він не рухається".

"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", - зауважила Брюс.

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Вона також зазначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент (Трамп. - Ред.) дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ. - Ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо. - Ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього", - резюмувала речниця.

Брюс також додала, що вимоги США обом сторонам відомі.