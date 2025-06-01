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Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, - Держдеп

Теммі Брюс Держдеп

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо досить серйозно сприймають перебіг перемовин між Україною та РФ і готові ухвалити відповідні рішення після оголошеного Трампом двотижневого терміну.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний термін у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане", Брюс заперечила, сказавши, що "він не рухається".

"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", - зауважила Брюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований діями Путіна, - Держдеп

Вона також зазначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент (Трамп. - Ред.) дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ. - Ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо. - Ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього", - резюмувала речниця.

Брюс також додала, що вимоги США обом сторонам відомі.

Автор: 

Держдепартамент США (1647) путін володимир (24089) Трамп Дональд (6071) переговори з Росією (1261) Рубіо Марко (223)


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Топ коментарі
+14
Через.два тижні скажуть про два тижні. Мда.
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01.06.2025 07:50
+11
Трамп та Рубіо дуже відверті лицеміри бо у них агресор та жертва на одному рівні...
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01.06.2025 07:55
+8
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01.06.2025 07:50
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01.06.2025 07:50 Відповісти
Через.два тижні скажуть про два тижні. Мда.
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01.06.2025 07:50 Відповісти
Та вже ржом 6- й рік...
А крайні 3 роки, взагалі на кутні.
Спасіба ізбіратєлям з IQ 73%...
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01.06.2025 08:44 Відповісти
чи буде брати участь в ухваленні рішення "через два тижні" також "два-три тижні люська" ?

.
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01.06.2025 08:46 Відповісти
Серйозно?
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01.06.2025 07:50 Відповісти
"Переговоры путина и помощников регионалов представлявших Украину завершились ничем" - вот ришення,через два тижня,долго ждать не нужно.
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01.06.2025 07:51 Відповісти
а пачєму ти кацапскій підар сідя под пітєрам паставіл сєбє нємєцкій флаг?
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01.06.2025 09:38 Відповісти
якщо кожні три дні казати що "ще два тижні". то вони ніколи й не настануть) хитрий, хитрий трамло
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01.06.2025 07:52 Відповісти
Вже третій чи четвертий раз - два тижні
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01.06.2025 07:54 Відповісти
24 години, які тривають вічність.
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01.06.2025 07:55 Відповісти
"Терпіння у трампона залишилося на 2-3 тижні"
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01.06.2025 07:55 Відповісти
+ "24 години" та "100 днів"

.
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01.06.2025 08:47 Відповісти
Трамп та Рубіо дуже відверті лицеміри бо у них агресор та жертва на одному рівні...
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01.06.2025 07:55 Відповісти
от як тільки то й одразу… після дощику в четверг…
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01.06.2025 07:56 Відповісти
Закрийте абдристовича в герметичну камеру, бо він там усіх перекусає і ці "два тижні" будуть до скону віку!
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01.06.2025 07:57 Відповісти
Вже всіх задовбав цей недоумок ,пусті розмови ні про що ,якщо по правді він грає на стороні путіна.
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01.06.2025 07:57 Відповісти
Недоумки його обрали, як і у нас, в президенти. А воно косить під сельського дурника та робить власну справу набиваючи кишені баблом та працює не користь Московії, як і у нас.
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01.06.2025 08:04 Відповісти
Це Ви про Трампа? Так порадьте нашому президенту, щоб він відмовився від послуг США, він сам крутий і також у 2019 році обіцяв закінчити війну і як не зможе закінчити, то піде. Пішов? Закінчив? Ні, не пішов і не закінчив, а довів ситуацію до такого стану, що прийдеться підписувати капітуляцію, бо ''мінськими'' тут і не пахне.То до нашого питань немає, а у всьому винні США? А не підпише - отримає санкції від США, бо цілих найкращих 5 років, коли нас підтримували не тільки США, а весь цивілізований світ, ми втратили, бо головне було у нашого образа президента США, зверхнє ставлення до посадовців Німеччини, Англії та інших і випєндрьон, який заключався в одній тезі до Байдена ''Чому ми не в НАТО''? І не реальна ціль вести туди країну, бо з мародерами і зрадниками туди не будуть, а бикування для свого наріду, для свого рейтингу.
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01.06.2025 08:19 Відповісти
То нехай США повернуть нам ядерну зброю, яку в нас забрали в дев'яності, після чого йдуть під три чорти, як Ви й сказали.
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01.06.2025 09:13 Відповісти
И что Вы будете делать с этим ядерным оружием?
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01.06.2025 09:53 Відповісти
Трамп- цуцик Кремля.
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01.06.2025 08:01 Відповісти
Знов 2 тижня?
Та дайте йому ще 100 днів.
А потім ще 100 днів.
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01.06.2025 08:02 Відповісти
і "24 години" багато багато разів

.
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01.06.2025 08:49 Відповісти
Два тижні від якої дати, бо я вже запуталась
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01.06.2025 08:06 Відповісти
Trump the two weeks.
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01.06.2025 08:13 Відповісти
Думаете все же состряпают импичмент?
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01.06.2025 08:28 Відповісти
Поглядим. Угроза часто работает сильнее исполнения.
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01.06.2025 09:08 Відповісти
Ще два ?((минуло півроку президенства(
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01.06.2025 08:20 Відповісти
Ухвалянти бiсовi.
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01.06.2025 08:23 Відповісти
А з якого числа і якого місяця слід починати відлік цих двох тижнів? З моменту відкриття тампоном свого орального сміттєскиду чи дата буде визначена "найближчими днями"?
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01.06.2025 08:29 Відповісти
2 недели КАКОГО ЧИСЛА? - Это у него уже просто кредо звычайнэ, как у алкаша, мол, всегда.
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01.06.2025 08:36 Відповісти
...бросаю пить-курить с "понедельника"

.
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01.06.2025 08:51 Відповісти
Тока по чесноку, с табэксом или без?
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01.06.2025 09:00 Відповісти
А насчет завязать с мухлом, дык, ента кацап нарративы - отбухаться за сб-вс, а с пн начать выходить из штопора.
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01.06.2025 09:03 Відповісти
Скрупулезности ради подмечу, это уже не месячный, чи там 2-х недельный цикл... Это посистематичней - раз в неделю.
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01.06.2025 09:15 Відповісти
Знову читаю коментарі і на цей раз винні Трамп і його радники і ніяким чином не ворог і не наш найулюбленіший, який довів країну до такого стану, бо реальний мир добувається не ''потужними договорами миру'', не примусовими переговорами партнерів, бо вони вже не в змозі тягнути за нас витрати, а результатами по полі бою. А тому просте питання: '' А де наших, вже обіцяних 3000 балістичних ракет? Де мільйони обіцяних дронів...?'' немає і мабуть не буде, а буде марафон, обіцянки та сто тисяч бракованих мін.
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01.06.2025 08:34 Відповісти
Мага-чорти і досі приймають золотий дощ від пудель путіна , але добре , що все більше людей у коментарях розуміють , як воно є
Тому ядоплюйствуй далі , шавко.
Мені - подобається 😊
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01.06.2025 08:38 Відповісти
Та тю на вас, не по темi трындiти, чи про найвелычнiшого тема де-iнде - це малий формат.
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01.06.2025 08:44 Відповісти
То нехай США повернуть нам ядерну зброю, яку в нас забрали в дев'яності, після чого йдуть під три чорти, як Ви й сказали.
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01.06.2025 09:15 Відповісти
Та досить буде й того, якщо ми нишком i самi в себе щось нариемо.
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01.06.2025 09:18 Відповісти
Людина питала "до чого тут США". Ми нишком нариємо, але ж до США є питання саме в цьому акцепті.
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01.06.2025 09:22 Відповісти
Пане добродiю, на мою думку , хто нам доктор, якщо ми самi погодилися вiддати ядерку, а натомiсть не затребувати нiяких юридичних гарантiй безпеки. Декларацiя(будапештський меморандум) - нi про що. Це як ото зранку вийти на ганок , подолобати у носi , та й гучно, у космос, тее задекларувати. ЗЫ... Е одне виправдання, що в 90-х, щоби зберегти на той час нашу державу, ми вимушенi були зробити той крок...... Адже той крок для п`яного Ельцина був, як ото для кролика чари вiд удава... На деякий час росiя принишкла. А ми той час використали , щоби трохи змiцнiти, але не так , як хтiлося б .
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01.06.2025 09:49 Відповісти
Знову через два тижні? Це вже пздц
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01.06.2025 08:45 Відповісти
А чему удивляться трампила-терпила и в Африке терпила... Скока раз пыня его опустит еще?
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01.06.2025 08:48 Відповісти
Та взагалі у нас Президент не Трамп.
Та й не Держдеп, а ОПа.
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01.06.2025 08:49 Відповісти
Взагалi, у вас - пиня, тiльки тема про других скоморохiв.
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01.06.2025 08:52 Відповісти
Через 2 тижні... Ахахаха))))
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01.06.2025 08:47 Відповісти
А що ви хтiли, ми ж маемо справу з матюха-абабагаламагою.
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01.06.2025 08:55 Відповісти
В трумпа встановлено двотижневий менструальний політичний цикл. Мабуть в старічка гармонь вже грає рузькіє пісєнькі .
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01.06.2025 09:00 Відповісти
Рудого довбня заціпило на цифрі 2 тижня.
Найгірше що у нього кожного ранку цей відлік починається знову з початку.
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01.06.2025 09:03 Відповісти
Якби ж то йому зацiпило... М-ма... все продовжуе про це триндiти.
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01.06.2025 09:05 Відповісти
Незламні вони просто, отой Трамп і Рубіо!! Ще два тижні, дали прутіну час, УБИВАТИ ЩОДЕННО в Україні! Санкції, США не вводять упродовж 100 днів проти агресора, а лише Україну мордують, чим забажають!
При Президенті Байдені, подібного не відбувалося! Карали прутіна, як агресора! То виходить, що і Трамп і Рубіо, захищають прутіна, такими своїми діями!!
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01.06.2025 09:11 Відповісти
Виходить , що вони з муйлушею, у своiй непохитнiй дружбi, занадто бояться Китаю.
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01.06.2025 09:21 Відповісти
Нарешті стала зрозумілою поведінка Краснова перед виборами: "в мене є план, але передчасно озвучити не можу, бо не здійсниться". Зараз виявилося, що жодного плану нема та не було, лише вбогенько тягнути час, поки Ху?ло не захопить всю Україну.
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01.06.2025 09:20 Відповісти
Щось цi двi недiлi стали як отой перехiдний червоний кумач... Конгрес, мовляв, через 2 недiлi винесе Траму iмпiчментовий вердикт... Чекати цего,чi нi, - стидаюся запитати.
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01.06.2025 09:27 Відповісти
Ти казала у 'п'ятницю даш заглянуть під спідницю, я прийшов - тебе нема, підманула - підвела.
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01.06.2025 09:31 Відповісти
2 лабуха над которыми уже Ын начинает подтрунивать.
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01.06.2025 09:33 Відповісти
ой, брешуть, пистять ялові, ні на що не здатні...
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01.06.2025 09:44 Відповісти
Шо да то да. Часом не вiд того чоботи зовуться яловими.... ЗЫ... На худий кiнець, на мило - iх.
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01.06.2025 09:54 Відповісти
На місті люсі я б вже подав позов на адміністрацію тампона. Вже його інформаційний продукт про два тижні просто і в хвіст і в гриву
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01.06.2025 09:45 Відповісти
 
 