Трамп та Рубіо через 2 тижні ухвалять рішення за результатами переговорів України й РФ, - Держдеп
Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо досить серйозно сприймають перебіг перемовин між Україною та РФ і готові ухвалити відповідні рішення після оголошеного Трампом двотижневого терміну.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На запитання ведучого, коли цей вже не вперше озвучуваний термін у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане", Брюс заперечила, сказавши, що "він не рухається".
"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря, які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", - зауважила Брюс.
Вона також зазначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".
"Президент (Трамп. - Ред.) дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ. - Ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо. - Ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього", - резюмувала речниця.
Брюс також додала, що вимоги США обом сторонам відомі.
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А крайні 3 роки, взагалі на кутні.
Спасіба ізбіратєлям з IQ 73%...
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Та дайте йому ще 100 днів.
А потім ще 100 днів.
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Тому ядоплюйствуй далі , шавко.
Мені - подобається 😊
Та й не Держдеп, а ОПа.
Найгірше що у нього кожного ранку цей відлік починається знову з початку.
При Президенті Байдені, подібного не відбувалося! Карали прутіна, як агресора! То виходить, що і Трамп і Рубіо, захищають прутіна, такими своїми діями!!