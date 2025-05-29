Трамп розчарований діями Путіна, - Держдеп

Президент США Дональд Трамп розчарований діями кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема, обстрілами мирного населення в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, Трамп "надзвичайно розчарований" такими діями очільника Росії. Дії Путіна вплинуть на рішення США щодо ведення переговорів з Росією, сказала речниця.

"І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами, відверто кажучи, вільного світу, про те, чи можливо вести переговори, чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини", - сказала речниця.

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На питання, чи відправлять США свого представника на можливі наступні переговори між Україною та Росією, Теммі Брюс повідомила, що "не має такої інформації".

Речниця Держдепу також розповіла, що США сподіваються, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі відбудуться.

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