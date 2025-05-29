Трамп розчарований діями Путіна, - Держдеп
Президент США Дональд Трамп розчарований діями кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема, обстрілами мирного населення в Україні.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За її словами, Трамп "надзвичайно розчарований" такими діями очільника Росії. Дії Путіна вплинуть на рішення США щодо ведення переговорів з Росією, сказала речниця.
"І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами, відверто кажучи, вільного світу, про те, чи можливо вести переговори, чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини", - сказала речниця.
На питання, чи відправлять США свого представника на можливі наступні переговори між Україною та Росією, Теммі Брюс повідомила, що "не має такої інформації".
Речниця Держдепу також розповіла, що США сподіваються, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі відбудуться.
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пишуть рузькі газети
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Стурбовані, розчаровані, занепокоєні, відчувають тривогу, закликають, сподіваються, вимагають, мають намір.
Ніби симптоми у хворого...
Коли моя мати сказала батькові, що корова відірвала штахети на плоті, він взяв молоток, кілька цвяхів, пішов і прибив ті штахети на місце.
А оте все, що написано жирним шрифтом, він пропускав.
Х#йло з Кім Чен Іном, вони як ті штахети, котрі потрібно просто прибити.
Але "захід" просто всцикається від однієї думки про це.
А найсмішніше те, що на підставі цих недолугих "перекладів" наші "аналітики" з "експертами" потім цілі теорії виводять