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Новини Стосунки Трампа і Путіна
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Трамп розчарований діями Путіна, - Держдеп

У Держдепі кажуть, що Трамп розчарований діями Путіна

Президент США Дональд Трамп розчарований діями кремлівського диктатора Володимира Путіна, зокрема, обстрілами мирного населення в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За її словами, Трамп "надзвичайно розчарований" такими діями очільника Росії. Дії Путіна вплинуть на рішення США щодо ведення переговорів з Росією, сказала речниця.

"І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами, відверто кажучи, вільного світу, про те, чи можливо вести переговори, чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення щохвилини", - сказала речниця.

Читайте: Уже тричі Трамп давав Путіну "два тижні" на завершення війни в Україні, - CNN

На питання, чи відправлять США свого представника на можливі наступні переговори між Україною та Росією, Теммі Брюс повідомила, що "не має такої інформації".

Речниця Держдепу також розповіла, що США сподіваються, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі відбудуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирні зусилля Трампа лише погіршили ситуацію в Україні, - The Telegraph

Автор: 

Держдепартамент США (1646) путін володимир (24077) Трамп Дональд (6043)


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Топ коментарі
+7
трамп розчарував всіх коли вже тільки народився
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29.05.2025 23:06
+6
АХАХАХХАХААХАХХАХХА - Трамп так опустив репутацію США як це не зробили всі попередні до нього разом взяті.
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29.05.2025 23:07
+2
іпануте старе одоробло..таке ж як і )(уйло!
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29.05.2025 23:07
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трамп розчарував всіх коли вже тільки народився
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29.05.2025 23:06 Відповісти
І таку звіздьож ми будемо слухати ще чотири роки.
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29.05.2025 23:13 Відповісти
трамп - лох !!!!!

пишуть рузькі газети

.
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29.05.2025 23:15 Відповісти
іпануте старе одоробло..таке ж як і )(уйло!
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29.05.2025 23:07 Відповісти
АХАХАХХАХААХАХХАХХА - Трамп так опустив репутацію США як це не зробили всі попередні до нього разом взяті.
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29.05.2025 23:07 Відповісти
Разочарование действиями }{уйла измеряется оружием, поставленным Украине для отпора параше. Пока разочарование Трампона }{уйлом составляет 0 целых и хрен десятых.
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29.05.2025 23:09 Відповісти
Оце»не задоволений», йому не подобається»- вислови про трампа ми чуємо щодня. Психологічно впливає на населення аби надати трампу рівень Бога. Та нам пофуй що тобі не подобається, придуркувате ! Там, де треба стріляти і трощити ворога,воно шамкає про не подобається, я не задоволений((
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29.05.2025 23:21 Відповісти
Сказав рудий пес на якому одітий ошейнік, а ні ключа, а ні пульта від нього в нього немає аби сняти, є тільки ланцуг який тримає господар!
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29.05.2025 23:29 Відповісти
И долго этот дрыщ будет ходить в печале , окуеть оно разочаровалось....
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29.05.2025 23:30 Відповісти
Це триває вже більше десятиліття.
Стурбовані, розчаровані, занепокоєні, відчувають тривогу, закликають, сподіваються, вимагають, мають намір.
Ніби симптоми у хворого...
Коли моя мати сказала батькові, що корова відірвала штахети на плоті, він взяв молоток, кілька цвяхів, пішов і прибив ті штахети на місце.
А оте все, що написано жирним шрифтом, він пропускав.
Х#йло з Кім Чен Іном, вони як ті штахети, котрі потрібно просто прибити.
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29.05.2025 23:32 Відповісти
... а тюрму народів -- дезінтегрувати на менші незалежні державні (чи квазі-державні) утворення національного типу.

Але "захід" просто всцикається від однієї думки про це.
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29.05.2025 23:39 Відповісти
Ми теж розчаровані, але це сталося з нами набагато раніше…
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29.05.2025 23:59 Відповісти
Заяви Трампа, як відосики Зелі. Пафос і піар, і ніяких дій.
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30.05.2025 00:08 Відповісти
відкривай рота ще ширше - зараз тобі буде золотий дощ
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30.05.2025 00:12 Відповісти
схоже, це вже в норму увійшло. як тільки щось скаже ця блонда Керолайн з Білого дому, то потім практично відразу щось видає і ця Теммі Брюс з Держдепу, ніби уточнюючи і поправляючи цю Блонду. Таке враження, що відомство Рубіо ніби поправляє самого Чуба. і це вже не вперше помітно таке. Та й Венс щось вже збавив з тими проху йловськими заявами.
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30.05.2025 00:13 Відповісти
Не "щохвилини", а "будь-якої" хвилини, навіть не треба оригінал дивитися, щоб це второпати. Мовчу вже про решту.

А найсмішніше те, що на підставі цих недолугих "перекладів" наші "аналітики" з "експертами" потім цілі теорії виводять
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30.05.2025 00:22 Відповісти
 
 