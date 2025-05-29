Трамп разочарован действиями Путина, - Госдеп
Президент США Дональд Трамп разочарован действиями кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, обстрелами мирного населения в Украине.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, Трамп "чрезвычайно разочарован" такими действиями главы России. Действия Путина повлияют на решение США по ведению переговоров с Россией, сказала пресс-секретарь.
"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", - сказала пресс-секретарь.
На вопрос, отправят ли США своего представителя на возможные следующие переговоры между Украиной и Россией, Тэмми Брюс сообщила, что "не имеет такой информации".
Пресс-секретарь Госдепа также рассказала, что США надеются, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле состоятся.
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пишуть рузькі газети
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Стурбовані, розчаровані, занепокоєні, відчувають тривогу, закликають, сподіваються, вимагають, мають намір.
Ніби симптоми у хворого...
Коли моя мати сказала батькові, що корова відірвала штахети на плоті, він взяв молоток, кілька цвяхів, пішов і прибив ті штахети на місце.
А оте все, що написано жирним шрифтом, він пропускав.
Х#йло з Кім Чен Іном, вони як ті штахети, котрі потрібно просто прибити.
Але "захід" просто всцикається від однієї думки про це.
А найсмішніше те, що на підставі цих недолугих "перекладів" наші "аналітики" з "експертами" потім цілі теорії виводять