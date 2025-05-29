Трамп разочарован действиями Путина, - Госдеп

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, обстрелами мирного населения в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, Трамп "чрезвычайно разочарован" такими действиями главы России. Действия Путина повлияют на решение США по ведению переговоров с Россией, сказала пресс-секретарь.

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", - сказала пресс-секретарь.

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На вопрос, отправят ли США своего представителя на возможные следующие переговоры между Украиной и Россией, Тэмми Брюс сообщила, что "не имеет такой информации".

Пресс-секретарь Госдепа также рассказала, что США надеются, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле состоятся.

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