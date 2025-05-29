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Новости Отношения Трампа и путина
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Трамп разочарован действиями Путина, - Госдеп

В Госдепе говорят, что Трамп разочарован действиями Путина

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, обстрелами мирного населения в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, Трамп "чрезвычайно разочарован" такими действиями главы России. Действия Путина повлияют на решение США по ведению переговоров с Россией, сказала пресс-секретарь.

"И это суждение, которое вынесут лидеры этой страны, лидеры, откровенно говоря, свободного мира, о том, возможно ли вести переговоры или нет. И я думаю, что в таком случае нам придется принимать решение ежеминутно", - сказала пресс-секретарь.

Читайте: Уже трижды Трамп давал Путину "две недели" на завершение войны в Украине, - CNN

На вопрос, отправят ли США своего представителя на возможные следующие переговоры между Украиной и Россией, Тэмми Брюс сообщила, что "не имеет такой информации".

Пресс-секретарь Госдепа также рассказала, что США надеются, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле состоятся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные усилия Трампа лишь ухудшили ситуацию в Украине, - The Telegraph

Автор: 

Госдепартамент США (1849) путин владимир (31519) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+7
трамп розчарував всіх коли вже тільки народився
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29.05.2025 23:06
+6
АХАХАХХАХААХАХХАХХА - Трамп так опустив репутацію США як це не зробили всі попередні до нього разом взяті.
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29.05.2025 23:07
+2
іпануте старе одоробло..таке ж як і )(уйло!
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29.05.2025 23:07
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трамп розчарував всіх коли вже тільки народився
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29.05.2025 23:06 Ответить
І таку звіздьож ми будемо слухати ще чотири роки.
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29.05.2025 23:13 Ответить
трамп - лох !!!!!

пишуть рузькі газети

.
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29.05.2025 23:15 Ответить
іпануте старе одоробло..таке ж як і )(уйло!
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29.05.2025 23:07 Ответить
АХАХАХХАХААХАХХАХХА - Трамп так опустив репутацію США як це не зробили всі попередні до нього разом взяті.
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29.05.2025 23:07 Ответить
Разочарование действиями }{уйла измеряется оружием, поставленным Украине для отпора параше. Пока разочарование Трампона }{уйлом составляет 0 целых и хрен десятых.
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29.05.2025 23:09 Ответить
Оце»не задоволений», йому не подобається»- вислови про трампа ми чуємо щодня. Психологічно впливає на населення аби надати трампу рівень Бога. Та нам пофуй що тобі не подобається, придуркувате ! Там, де треба стріляти і трощити ворога,воно шамкає про не подобається, я не задоволений((
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29.05.2025 23:21 Ответить
Сказав рудий пес на якому одітий ошейнік, а ні ключа, а ні пульта від нього в нього немає аби сняти, є тільки ланцуг який тримає господар!
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29.05.2025 23:29 Ответить
И долго этот дрыщ будет ходить в печале , окуеть оно разочаровалось....
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29.05.2025 23:30 Ответить
Це триває вже більше десятиліття.
Стурбовані, розчаровані, занепокоєні, відчувають тривогу, закликають, сподіваються, вимагають, мають намір.
Ніби симптоми у хворого...
Коли моя мати сказала батькові, що корова відірвала штахети на плоті, він взяв молоток, кілька цвяхів, пішов і прибив ті штахети на місце.
А оте все, що написано жирним шрифтом, він пропускав.
Х#йло з Кім Чен Іном, вони як ті штахети, котрі потрібно просто прибити.
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29.05.2025 23:32 Ответить
... а тюрму народів -- дезінтегрувати на менші незалежні державні (чи квазі-державні) утворення національного типу.

Але "захід" просто всцикається від однієї думки про це.
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29.05.2025 23:39 Ответить
Ми теж розчаровані, але це сталося з нами набагато раніше…
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29.05.2025 23:59 Ответить
Заяви Трампа, як відосики Зелі. Пафос і піар, і ніяких дій.
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30.05.2025 00:08 Ответить
відкривай рота ще ширше - зараз тобі буде золотий дощ
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30.05.2025 00:12 Ответить
схоже, це вже в норму увійшло. як тільки щось скаже ця блонда Керолайн з Білого дому, то потім практично відразу щось видає і ця Теммі Брюс з Держдепу, ніби уточнюючи і поправляючи цю Блонду. Таке враження, що відомство Рубіо ніби поправляє самого Чуба. і це вже не вперше помітно таке. Та й Венс щось вже збавив з тими проху йловськими заявами.
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30.05.2025 00:13 Ответить
Не "щохвилини", а "будь-якої" хвилини, навіть не треба оригінал дивитися, щоб це второпати. Мовчу вже про решту.

А найсмішніше те, що на підставі цих недолугих "перекладів" наші "аналітики" з "експертами" потім цілі теорії виводять
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30.05.2025 00:22 Ответить
 
 