Трамп и Рубио через 2 недели примут решение по результатам переговоров Украины и РФ, - Госдеп
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио достаточно серьезно воспринимают ход переговоров между Украиной и РФ и готовы принять соответствующие решения после объявленного Трампом двухнедельного срока.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На вопрос ведущего, когда этот уже не впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется, на самом деле наступит", Брюс возразила, сказав, что "он не движется".
"Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - отметила Брюс.
Она также отметила, что Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно, доказательством чего Брюс назвала "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".
"Президент (Трамп. - Ред.) очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ. - Ред.), и они (Трамп и Рубио. - Ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", - резюмировала пресс-секретарь.
Брюс также добавила, что требования США обеим сторонам известны.
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А крайні 3 роки, взагалі на кутні.
Спасіба ізбіратєлям з IQ 73%...
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Та дайте йому ще 100 днів.
А потім ще 100 днів.
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Тому ядоплюйствуй далі , шавко.
Мені - подобається 😊
Та й не Держдеп, а ОПа.
Найгірше що у нього кожного ранку цей відлік починається знову з початку.
При Президенті Байдені, подібного не відбувалося! Карали прутіна, як агресора! То виходить, що і Трамп і Рубіо, захищають прутіна, такими своїми діями!!
жабаМаланка трумпу і цицьку дасть.
Але це не точно.
а рік тому про 24 години