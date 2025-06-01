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Трамп и Рубио через 2 недели примут решение по результатам переговоров Украины и РФ, - Госдеп

Тэмми Брюс Госдеп

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио достаточно серьезно воспринимают ход переговоров между Украиной и РФ и готовы принять соответствующие решения после объявленного Трампом двухнедельного срока.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На вопрос ведущего, когда этот уже не впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется, на самом деле наступит", Брюс возразила, сказав, что "он не движется".

"Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - отметила Брюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован действиями Путина, - Госдеп

Она также отметила, что Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно, доказательством чего Брюс назвала "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент (Трамп. - Ред.) очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ. - Ред.), и они (Трамп и Рубио. - Ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", - резюмировала пресс-секретарь.

Брюс также добавила, что требования США обеим сторонам известны.

Автор: 

Госдепартамент США (1850) путин владимир (31530) Трамп Дональд (5619) переговоры с Россией (1146) Рубио Марко (219)


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Топ комментарии
+22
Через.два тижні скажуть про два тижні. Мда.
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01.06.2025 07:50
+16
Трамп та Рубіо дуже відверті лицеміри бо у них агресор та жертва на одному рівні...
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01.06.2025 07:55
+14
Трамп- цуцик Кремля.
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01.06.2025 08:01
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01.06.2025 07:50 Ответить
Через.два тижні скажуть про два тижні. Мда.
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01.06.2025 07:50 Ответить
Та вже ржом 6- й рік...
А крайні 3 роки, взагалі на кутні.
Спасіба ізбіратєлям з IQ 73%...
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01.06.2025 08:44 Ответить
чи буде брати участь в ухваленні рішення "через два тижні" також "два-три тижні люська" ?

.
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01.06.2025 08:46 Ответить
Серйозно?
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01.06.2025 07:50 Ответить
миротворець двотижневого використання
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01.06.2025 10:49 Ответить
"Переговоры путина и помощников регионалов представлявших Украину завершились ничем" - вот ришення,через два тижня,долго ждать не нужно.
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01.06.2025 07:51 Ответить
а пачєму ти кацапскій підар сідя под пітєрам паставіл сєбє нємєцкій флаг?
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01.06.2025 09:38 Ответить
Что бы ты агент ларечника и сына грушника получил свои три шага на корм своим детишкам.
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01.06.2025 10:12 Ответить
якщо кожні три дні казати що "ще два тижні". то вони ніколи й не настануть) хитрий, хитрий трамло
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01.06.2025 07:52 Ответить
Вже третій чи четвертий раз - два тижні
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01.06.2025 07:54 Ответить
24 години, які тривають вічність.
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01.06.2025 07:55 Ответить
"Терпіння у трампона залишилося на 2-3 тижні"
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01.06.2025 07:55 Ответить
+ "24 години" та "100 днів"

.
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01.06.2025 08:47 Ответить
Трамп та Рубіо дуже відверті лицеміри бо у них агресор та жертва на одному рівні...
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01.06.2025 07:55 Ответить
от як тільки то й одразу… після дощику в четверг…
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01.06.2025 07:56 Ответить
Закрийте абдристовича в герметичну камеру, бо він там усіх перекусає і ці "два тижні" будуть до скону віку!
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01.06.2025 07:57 Ответить
Вже всіх задовбав цей недоумок ,пусті розмови ні про що ,якщо по правді він грає на стороні путіна.
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01.06.2025 07:57 Ответить
Недоумки його обрали, як і у нас, в президенти. А воно косить під сельського дурника та робить власну справу набиваючи кишені баблом та працює не користь Московії, як і у нас.
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01.06.2025 08:04 Ответить
Це Ви про Трампа? Так порадьте нашому президенту, щоб він відмовився від послуг США, він сам крутий і також у 2019 році обіцяв закінчити війну і як не зможе закінчити, то піде. Пішов? Закінчив? Ні, не пішов і не закінчив, а довів ситуацію до такого стану, що прийдеться підписувати капітуляцію, бо ''мінськими'' тут і не пахне.То до нашого питань немає, а у всьому винні США? А не підпише - отримає санкції від США, бо цілих найкращих 5 років, коли нас підтримували не тільки США, а весь цивілізований світ, ми втратили, бо головне було у нашого образа президента США, зверхнє ставлення до посадовців Німеччини, Англії та інших і випєндрьон, який заключався в одній тезі до Байдена ''Чому ми не в НАТО''? І не реальна ціль вести туди країну, бо з мародерами і зрадниками туди не будуть, а бикування для свого наріду, для свого рейтингу.
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01.06.2025 08:19 Ответить
То нехай США повернуть нам ядерну зброю, яку в нас забрали в дев'яності, після чого йдуть під три чорти, як Ви й сказали.
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01.06.2025 09:13 Ответить
И что Вы будете делать с этим ядерным оружием?
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01.06.2025 09:53 Ответить
Стримувати російську *********
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01.06.2025 10:14 Ответить
Как? Нанесёте удар ЯО (всеми 2-мя единицами) по Москве? Сдерживать можно было до начала войны. Сейчас поздно.
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01.06.2025 10:51 Ответить
Ніт, в дев'яності роки в нас забрали не дві одиниці, а дещо більше, то нехай повертають. Так, стримувати -від подальшого просування, це для початку. Далі: вимагати деокупації всієї території України, включно з Лугандою та Севастополем. Або ж дійсно, нанесемо. Навіщо нам світ, в якому нема України?
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01.06.2025 11:44 Ответить
Ви її віддали добрлвільно, за нікчемний папірець.
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01.06.2025 10:54 Ответить
Та до чого тут папірець якийсь? В нас є ООН, є Статут ООН, та система міжнародного права, яке грубо порушене російською **********. То треба вжити заходів, і насамперед це США та інші постійні, провідні члени Радбезу ООН, на який покладено забезпечення міжнародного миру та безпеки. То нехай забезпечать! Чи навіщо ми та решта держав сплачують членські внески? Може нам повернули ці гроші, не знаєте?
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01.06.2025 11:48 Ответить
Справа в тому, що США в нас ядерну зброю не забирали, ми її самі передали на росію, бо то були братушки, а США для нас тоді були підноси і вороже НАТО.
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01.06.2025 10:54 Ответить
Не забирали, але й передали не самі, а за вимогою США. Але ж справа не лише в цьому. В нас є ООН, є Статут ООН, та система міжнародного права, яке грубо порушене російською **********. То треба вжити заходів, і насамперед це США та інші постійні, провідні члени Радбезу ООН, на який покладено забезпечення міжнародного миру та безпеки. То нехай забезпечать! Чи навіщо ми та решта держав сплачують членські внески? Може нам повернули ці гроші, не знаєте?
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01.06.2025 11:47 Ответить
Трамп- цуцик Кремля.
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01.06.2025 08:01 Ответить
Знов 2 тижня?
Та дайте йому ще 100 днів.
А потім ще 100 днів.
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01.06.2025 08:02 Ответить
і "24 години" багато багато разів

.
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01.06.2025 08:49 Ответить
Два тижні від якої дати, бо я вже запуталась
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01.06.2025 08:06 Ответить
Trump the two weeks.
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01.06.2025 08:13 Ответить
Думаете все же состряпают импичмент?
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01.06.2025 08:28 Ответить
Поглядим. Угроза часто работает сильнее исполнения.
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01.06.2025 09:08 Ответить
Ще два ?((минуло півроку президенства(
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01.06.2025 08:20 Ответить
Ухвалянти бiсовi.
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01.06.2025 08:23 Ответить
А з якого числа і якого місяця слід починати відлік цих двох тижнів? З моменту відкриття тампоном свого орального сміттєскиду чи дата буде визначена "найближчими днями"?
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01.06.2025 08:29 Ответить
2 недели КАКОГО ЧИСЛА? - Это у него уже просто кредо звычайнэ, как у алкаша, мол, всегда.
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01.06.2025 08:36 Ответить
...бросаю пить-курить с "понедельника"

.
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01.06.2025 08:51 Ответить
Тока по чесноку, с табэксом или без?
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01.06.2025 09:00 Ответить
А насчет завязать с мухлом, дык, ента кацап нарративы - отбухаться за сб-вс, а с пн начать выходить из штопора.
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01.06.2025 09:03 Ответить
Скрупулезности ради подмечу, это уже не месячный, чи там 2-х недельный цикл... Это посистематичней - раз в неделю.
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01.06.2025 09:15 Ответить
Знову читаю коментарі і на цей раз винні Трамп і його радники і ніяким чином не ворог і не наш найулюбленіший, який довів країну до такого стану, бо реальний мир добувається не ''потужними договорами миру'', не примусовими переговорами партнерів, бо вони вже не в змозі тягнути за нас витрати, а результатами по полі бою. А тому просте питання: '' А де наших, вже обіцяних 3000 балістичних ракет? Де мільйони обіцяних дронів...?'' немає і мабуть не буде, а буде марафон, обіцянки та сто тисяч бракованих мін.
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01.06.2025 08:34 Ответить
Мага-чорти і досі приймають золотий дощ від пудель путіна , але добре , що все більше людей у коментарях розуміють , як воно є
Тому ядоплюйствуй далі , шавко.
Мені - подобається 😊
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01.06.2025 08:38 Ответить
Та тю на вас, не по темi трындiти, чи про найвелычнiшого тема де-iнде - це малий формат.
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01.06.2025 08:44 Ответить
То нехай США повернуть нам ядерну зброю, яку в нас забрали в дев'яності, після чого йдуть під три чорти, як Ви й сказали.
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01.06.2025 09:15 Ответить
Та досить буде й того, якщо ми нишком i самi в себе щось нариемо.
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01.06.2025 09:18 Ответить
Людина питала "до чого тут США". Ми нишком нариємо, але ж до США є питання саме в цьому акцепті.
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01.06.2025 09:22 Ответить
Пане добродiю, на мою думку , хто нам доктор, якщо ми самi погодилися вiддати ядерку, а натомiсть не затребувати нiяких юридичних гарантiй безпеки. Декларацiя(будапештський меморандум) - нi про що. Це як ото зранку вийти на ганок , подолобати у носi , та й гучно, у космос, тее задекларувати. ЗЫ... Е одне виправдання, що в 90-х, щоби зберегти на той час нашу державу, ми вимушенi були зробити той крок...... Адже той крок для п`яного Ельцина був, як ото для кролика чари вiд удава... На деякий час росiя принишкла. А ми той час використали , щоби трохи змiцнiти, але не так , як хтiлося б .
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01.06.2025 09:49 Ответить
В Вас ключове слово "погодилися". Отже, то не ми сами додумалися, а нам хтось запропонував, навів якісь аргументи, але тепер він ні до чого. Хто б це міг бути, не знаєте?
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01.06.2025 10:07 Ответить
Та до чого тут меморандум якийсь? В нас є ООН, є Статут ООН, та система міжнародного права, яке грубо порушене російською **********. То треба вжити заходів, і насамперед це США та інші постійні, провідні члени Радбезу ООН, на який покладено забезпечення міжнародного миру та безпеки. То нехай забезпечать! Чи навіщо ми та решта держав сплачують членські внески? Може нам повернули ці гроші, не знаєте?
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01.06.2025 10:13 Ответить
Знову через два тижні? Це вже пздц
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01.06.2025 08:45 Ответить
А чему удивляться трампила-терпила и в Африке терпила... Скока раз пыня его опустит еще?
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01.06.2025 08:48 Ответить
Та взагалі у нас Президент не Трамп.
Та й не Держдеп, а ОПа.
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01.06.2025 08:49 Ответить
Взагалi, у вас - пиня, тiльки тема про других скоморохiв.
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01.06.2025 08:52 Ответить
Через 2 тижні... Ахахаха))))
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01.06.2025 08:47 Ответить
А що ви хтiли, ми ж маемо справу з матюха-абабагаламагою.
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01.06.2025 08:55 Ответить
В трумпа встановлено двотижневий менструальний політичний цикл. Мабуть в старічка гармонь вже грає рузькіє пісєнькі .
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01.06.2025 09:00 Ответить
Рудого довбня заціпило на цифрі 2 тижня.
Найгірше що у нього кожного ранку цей відлік починається знову з початку.
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01.06.2025 09:03 Ответить
Якби ж то йому зацiпило... М-ма... все продовжуе про це триндiти.
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01.06.2025 09:05 Ответить
Незламні вони просто, отой Трамп і Рубіо!! Ще два тижні, дали прутіну час, УБИВАТИ ЩОДЕННО в Україні! Санкції, США не вводять упродовж 100 днів проти агресора, а лише Україну мордують, чим забажають!
При Президенті Байдені, подібного не відбувалося! Карали прутіна, як агресора! То виходить, що і Трамп і Рубіо, захищають прутіна, такими своїми діями!!
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01.06.2025 09:11 Ответить
Виходить , що вони з муйлушею, у своiй непохитнiй дружбi, занадто бояться Китаю.
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01.06.2025 09:21 Ответить
Нарешті стала зрозумілою поведінка Краснова перед виборами: "в мене є план, але передчасно озвучити не можу, бо не здійсниться". Зараз виявилося, що жодного плану нема та не було, лише вбогенько тягнути час, поки Ху?ло не захопить всю Україну.
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01.06.2025 09:20 Ответить
Щось цi двi недiлi стали як отой перехiдний червоний кумач... Конгрес, мовляв, через 2 недiлi винесе Траму iмпiчментовий вердикт... Чекати цего,чi нi, - стидаюся запитати.
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01.06.2025 09:27 Ответить
Ти казала у 'п'ятницю даш заглянуть під спідницю, я прийшов - тебе нема, підманула - підвела.
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01.06.2025 09:31 Ответить
2 лабуха над которыми уже Ын начинает подтрунивать.
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01.06.2025 09:33 Ответить
ой, брешуть, пистять ялові, ні на що не здатні...
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01.06.2025 09:44 Ответить
Шо да то да. Часом не вiд того чоботи зовуться яловими.... ЗЫ... На худий кiнець, на мило - iх.
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01.06.2025 09:54 Ответить
терміни "ялова корова" і "яловичина" зі схожим корнем, і схожі за походженням - але суть різні явища...
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01.06.2025 10:27 Ответить
На місті люсі я б вже подав позов на адміністрацію тампона. Вже його інформаційний продукт про два тижні просто і в хвіст і в гриву
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01.06.2025 09:45 Ответить
Вона також зазначила, що Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче, доказом чого Брюс назвала "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився". ("ТРАМПОН "- "АГРЕСИВНИМИ ПОСТАМИ" ВЖЕ ВСЮ СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ ПЕРЕМІГ В "ДОСКУ".НЕ КАЖУЧИ ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ ЗА 24 ГОДИНИ....ЛИЦЕМІРНІ АФЕРИСТИ
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01.06.2025 10:03 Ответить
баюся дажы притставить сибе скока лет будут длицца эти две недели трампа, если ево 24 чяса дляцца да сих пор

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01.06.2025 10:21 Ответить
Ще два тижні?
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01.06.2025 10:24 Ответить
Це якись двотижневи "викидиши" окупували Білий Дім.
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01.06.2025 10:25 Ответить
Ситуація на фронтах катастрофічно змінюється і не поднях, а по годинах. Україна може і не мати цих двох тижнів на очікування.
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01.06.2025 10:43 Ответить
Через два тижні може жаба Маланка трумпу і цицьку дасть.

Але це не точно.
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01.06.2025 10:55 Ответить
хто підкаже, 2 тижні в американській вимірювальній системі, скільки це тижнів в нашій?
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01.06.2025 10:56 Ответить
краще запитай скільки років
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01.06.2025 11:29 Ответить
Феномен якогось куколдизма
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01.06.2025 11:23 Ответить
тиждень тому трампон казав про 2 тижні..
а рік тому про 24 години
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01.06.2025 11:40 Ответить
Поки нарцис в гольф грає, українці гинуть... Цікаво, а що Рубіо робить? М'ячики підносить?
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01.06.2025 12:06 Ответить
 
 