Трамп и Рубио через 2 недели примут решение по результатам переговоров Украины и РФ, - Госдеп

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио достаточно серьезно воспринимают ход переговоров между Украиной и РФ и готовы принять соответствующие решения после объявленного Трампом двухнедельного срока.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На вопрос ведущего, когда этот уже не впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется, на самом деле наступит", Брюс возразила, сказав, что "он не движется".

"Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря, которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - отметила Брюс.

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Она также отметила, что Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно, доказательством чего Брюс назвала "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент (Трамп. - Ред.) очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ. - Ред.), и они (Трамп и Рубио. - Ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", - резюмировала пресс-секретарь.

Брюс также добавила, что требования США обеим сторонам известны.