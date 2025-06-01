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Новини Переговори у Туреччині
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Переговори України та РФ плануються 2 червня о 13:00 у Стамбулі, - МЗС Туреччини

Переговори у Стамбулі 2 червня: стали відомі час та місце зустрічі

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Про це повідомили в МЗС Туреччини та директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TRTHaber.

"Зустріч між делегаціями України та Російської Федерації запланована на завтра (2 червня) о 13:00 за адресою: проспект Чираган, 32, Бешикташ", - повідомили в директораті турецького лідера.

Очікується, що питання припинення вогню буде обговорено на другій зустрічі сторін у Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters

Переговори України та РФ у Стамбулі

Раніше президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина працює над проведенням зустрічі України та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Автор: 

Стамбул (214) Туреччина (3618) переговори з Росією (1261)


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Топ коментарі
+2
Ну до утра допалим всю ватную авиацию, утопим пару-тройку атомных подлодок и на переговоры до султана!!!
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01.06.2025 17:39
+1
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 17:43
+1
Є з чим Умєрову їхати ?
Але судячи зі статті в POLITICO й усі це знають - КАБІМН ГОВОРИТЬ Й РОБИТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЄРМАКА ...
А що ж тепер казати там Єрмаківському Умєрву?
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01.06.2025 17:45
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Ну до утра допалим всю ватную авиацию, утопим пару-тройку атомных подлодок и на переговоры до султана!!!
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01.06.2025 17:39 Відповісти
Є з чим Умєрову їхати ?
Але судячи зі статті в POLITICO й усі це знають - КАБІМН ГОВОРИТЬ Й РОБИТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЄРМАКА ...
А що ж тепер казати там Єрмаківському Умєрву?
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01.06.2025 17:45 Відповісти
Саме Єрмак врятував його двічі від розслідувань НАБУ та САП . Голова ДЕРЖМАЙНА , під слідством про корупцію керував першими перемовинами у Стамбулі на початку вторгнення!!! Потім вже два тижні підслідчого Умерова Єрмак посадив у крісло Рєзнікова, й вони разом спустили на гальмах справу золотояєчного...
Аще згадаємо наскільки Умєров з його сімейним кланом у США залежить від настроєнія Трумпа ???
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01.06.2025 17:50 Відповісти
Малюка потрібно посилати на переговори, а не Умєрова. Чи Малюк працює, до 14 годин 2 червня пів параші можна ухейдохати.
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01.06.2025 17:53 Відповісти
Це не «на гальмах», а наймити у мантіях від портнова + татаров з ОПУ, під патронатом зеленського і костіна, вчинили прямі порушення законодавства України!
ТЕПЕР, ЦЕ СТАЛО відомо і в Іспанії!!! У найближчі тиждень другий, почнеться виток таких інформації про діяння групи осіб з урядового кварталу та отих у мантіях від портнова!!….
Ото буде сморід з Банкової….
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01.06.2025 18:20 Відповісти
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 17:43 Відповісти
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01.06.2025 17:51 Відповісти
В одній родині загинуло одразу 3 ребенка від російських бомб
Набейте морди мацковським перемовникам
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01.06.2025 17:52 Відповісти
Напомните свинособакам сегодняшнюю картинку на их аэродромах.
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01.06.2025 18:08 Відповісти
Усе в Божих руках
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01.06.2025 18:09 Відповісти
 
 