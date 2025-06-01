Переговори України та РФ плануються 2 червня о 13:00 у Стамбулі, - МЗС Туреччини
Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.
Про це повідомили в МЗС Туреччини та директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TRTHaber.
"Зустріч між делегаціями України та Російської Федерації запланована на завтра (2 червня) о 13:00 за адресою: проспект Чираган, 32, Бешикташ", - повідомили в директораті турецького лідера.
Очікується, що питання припинення вогню буде обговорено на другій зустрічі сторін у Стамбулі.
Переговори України та РФ у Стамбулі
Раніше президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.
Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.
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Але судячи зі статті в POLITICO й усі це знають - КАБІМН ГОВОРИТЬ Й РОБИТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЄРМАКА ...
А що ж тепер казати там Єрмаківському Умєрву?
Аще згадаємо наскільки Умєров з його сімейним кланом у США залежить від настроєнія Трумпа ???
ТЕПЕР, ЦЕ СТАЛО відомо і в Іспанії!!! У найближчі тиждень другий, почнеться виток таких інформації про діяння групи осіб з урядового кварталу та отих у мантіях від портнова!!….
Ото буде сморід з Банкової….
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Набейте морди мацковським перемовникам