Переговори України та РФ плануються 2 червня о 13:00 у Стамбулі, - МЗС Туреччини

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Про це повідомили в МЗС Туреччини та директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TRTHaber.

"Зустріч між делегаціями України та Російської Федерації запланована на завтра (2 червня) о 13:00 за адресою: проспект Чираган, 32, Бешикташ", - повідомили в директораті турецького лідера.

Очікується, що питання припинення вогню буде обговорено на другій зустрічі сторін у Стамбулі.

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Переговори України та РФ у Стамбулі

Раніше президент Володимир Зеленський визначив позиції перед переговорами з РФ у Стамбулі, які плануються 2 червня.

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

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