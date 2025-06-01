Переговоры Украины и РФ запланированы на 2 июня в 13:00 в Стамбуле, - МИД Турции

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Об этом сообщили в МИД Турции и директорате по коммуникациям администрации президента Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRTHaber.

"Встреча между делегациями Украины и Российской Федерации запланирована на завтра (2 июня) в 13:00 по адресу: проспект Чираган, 32, Бешикташ", - сообщили в директорате турецкого лидера.

Ожидается, что вопрос прекращения огня будет обсуждаться на второй встрече сторон в Стамбуле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Ранее президент Владимир Зеленский определил позиции перед переговорами с РФ в Стамбуле, которые планируются 2 июня.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Смотрите также: Никто не имеет четкой информации, с чем россияне едут в Стамбул, это выглядит не очень серьезно, - Зеленский. ВИДЕО