Переговоры Украины и РФ запланированы на 2 июня в 13:00 в Стамбуле, - МИД Турции
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Об этом сообщили в МИД Турции и директорате по коммуникациям администрации президента Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRTHaber.
"Встреча между делегациями Украины и Российской Федерации запланирована на завтра (2 июня) в 13:00 по адресу: проспект Чираган, 32, Бешикташ", - сообщили в директорате турецкого лидера.
Ожидается, что вопрос прекращения огня будет обсуждаться на второй встрече сторон в Стамбуле.
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Ранее президент Владимир Зеленский определил позиции перед переговорами с РФ в Стамбуле, которые планируются 2 июня.
Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.
Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але судячи зі статті в POLITICO й усі це знають - КАБІМН ГОВОРИТЬ Й РОБИТЬ ВСЕ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ ЄРМАКА ...
А що ж тепер казати там Єрмаківському Умєрву?
Аще згадаємо наскільки Умєров з його сімейним кланом у США залежить від настроєнія Трумпа ???
ТЕПЕР, ЦЕ СТАЛО відомо і в Іспанії!!! У найближчі тиждень другий, почнеться виток таких інформації про діяння групи осіб з урядового кварталу та отих у мантіях від портнова!!….
Ото буде сморід з Банкової….
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Набейте морди мацковським перемовникам
Головна посадовиця https://zn.ua/ukr/usa/administratsija-trampa-hotuje-masshtabne-skorochennja-shtatu-tsru-ta-inshikh-spetssluzhb-ssha-wp.html з питань розвідки в адміністрації президента Дональда Трампа https://zn.ua/ukr/usa/senat-ssha-zatverdiv-kandidatku-ukrajinofobku-na-post-direktora-natsionalnoji-rozvidki.html Тулсі Габбард розглядає можливість оновлення формату щоденного розвідувального брифінгу з метою підвищення довіри президента до наданої інформації та приведення її у формат, зручний для сприйняття Трампом. Про це NBC News https://www.nbcnews.com/politics/national-security/gabbard-considering-ways-revamp-trumps-intelligence-briefing-rcna209805 повідомили п'ятеро людей, безпосередньо обізнаних з обговореннями.
Директорка національної розвідки Тулсі Габбард звернулася за ідеями до чинних і колишніх співробітників розвідки, щоб адаптувати президентський щоденний брифінг (President's Daily Brief, або PDB) до політичних інтересів і звичок Трампа.
За словами джерел, обговорюється варіант створення відеоверсії PDB, стилізованої під ефір Fox News.
Зараз PDB - це цифровий документ, який щодня створюється для президента, ключових членів уряду та радників. Він містить текстову інформацію, графіку та зображення. Зміст і формат цього секретного документа можуть впливати на прийняття рішень президентом.
Згідно з оприлюдненим графіком, з моменту інавгурації Трамп отримав брифінг лише 14 разів - у середньому рідше ніж раз на тиждень. Це менше, ніж у його попередників. Та й сам він під час першої каденції переглядав брифінги чпстіше. Аналіз публічних графіків президентів у той самий проміжок часу (від інавгурації до травня першого року каденції) показує: Джо Байден отримав 90 брифінгів; Трамп - 55; Барак Обама - 63.
Джерела повідомляють, що Габбард вважає такий темп відображенням особистих уподобань Трампа у споживанні інформації, а також його недовіри до розвідки, яка бере початок ще з першої каденції, коли він звинувачував спецслужби у шпигунстві за його кампанією 2016 року. Водночас, зазначається, що зміни торкнуться лише форми подання PDB, а не змісту.
На прохання прокоментувати цю інформацію прессекретарка управління національної розвідки (DNI) Олівія Коулман заявила:
«Це сміховинно, абсурдно і повністю хибно. Як і годиться для фейкових новин, NBC знову публікує брехню з анонімних джерел».
Співрозмовник, знайомий з внутрішніми обговореннями у DNI, повідомив, що під час затвердження Ґаббард у Сенаті існувала двопартійна згода щодо необхідності реформування PDB.
«Директорка Ґаббард очолює ці реформи та гарантує, що президент отримує своєчасну, релевантну й об'єктивну розвідінформацію», - зазначив він.
Речник Білого дому Девіс Інгл назвав це повідомлення «наклепницьким сміттям від анонімних джерел» і заявив:
«Президент Трамп зібрав команду фахівців з розвідки світового рівня, з якою він постійно підтримує зв'язок і отримує оновлення в режимі реального часу щодо всіх ключових питань національної безпеки. Захист американського народу - головний пріоритет президента Трампа».
Адаптування формату PDB під конкретного президента не є чимось незвичайним. У першій каденції Трампа брифінги вже було змінено - зменшено обсяг тексту, натомість збільшено кількість графіки та зображень. Проте зараз, за словами джерел, Габбард обговорює більш радикальні зміни.
Невідомо, наскільки далеко просунеться ця ініціатива, але джерела підтверджують, що вона розглядає доволі нетрадиційні ідеї.
Одна з таких ідей - трансформація PDB у формат, що імітує випуски Fox News. Обговорюється можливість залучення продюсера телеканалу для створення відеопродукту, а також одного з ведучих Fox News - у ролі ведучого. Таким чином, Трамп, який є активним глядачем каналу, міг би переглядати брифінг у зручний для нього час.
У такому варіанті брифінг містив би не лише графіку та зображення, але й карти з анімованими вибухами - за аналогією до відеоігор, повідомило одне з джерел.
«Проблема з Трампом у тому, що він не читає», - зазначив інший співрозмовник. - «Він постійно в ефірі».
Джерела говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені обговорювати внутрішні процеси
Американські спецслужби раніше створювали відео для представлення інформації президентам - зокрема, профайли світових лідерів. Наприклад, легенда Голлівуду Чарлтон Гестон озвучував інструктивні фільми для Міністерства енергетики та розвідувальної спільноти США. Ці фільми містили дані про ядерну зброю, тому Гестон мав найвищий рівень допуску протягом щонайменше шести років.
Колишні посадовці, які працювали в першій адміністрації Трампа, розповідають, що він надавав перевагу усним брифінгам і особистим запитанням, але не читав звітів чи інших довгих текстів.
У першій каденції формат PDB було зведено до односторінкового конспекту з графікою, який розвідник озвучував Трампу близько двох разів на тиждень. Щоб адаптувати формат до стилю Трампа, віцепрезидент Майк Пенс дав розпорядження зосередитись на візуалізації карт.
Втім, досі ніхто не намагався подати PDB у стилі телеканалу. Хоча з 1946 року формат брифінгів змінювався, він завжди залишався переважно письмовим із усною подачею.
За словами трьох джерел, Габбард також обговорює адаптацію змісту PDB до інтересів Трампа - зокрема, більше економічної та торгової інформації та менше рутинної уваги до війни в Україні.
Включення до PDB тем, що цікавлять президента, - не новинка. За президента Байдена у брифінгах були теми ґендеру та кліматичних змін, зауважило одне з джерел.
«Зміст коригується відповідно до пріоритетів адміністрації», - додало джерело. - «Але через недовіру Трампа до розвідки зробити так, щоб він прийняв PDB, - це дуже складне завдання».
Габбард як директорка нацрозвідки контролює та затверджує PDB. Сам брифінг готується великою командою аналітиків та співробітників у ЦРУ, які створюють тексти, графіку та відео на основі найновішої інформації з американських розвідувальних агентств.
Керівниця планує перемістити відповідальний за підготовку PDB підрозділ з головного офісу ЦРУ у Ленглі до офісу директора національної розвідки у Макліні, що за кілька миль. Це має https://zn.ua/ukr/usa/u-ssha-stvorjujut-spetsialnu-hrupu-dlja-perevirki-roboti-rozvidki-the-hill.html підсилити контроль її офісу над тим, як саме інформація подається президенту.
Якщо подача PDB зміниться для Трампа на відеоформат, решта чиновників, які отримують цей документ, ймовірно, й надалі отримуватимуть його в нинішньому вигляді.
Наразі Трамп отримує брифінг трохи менше ніж раз на тиждень, йому подається узагальнена версія з основними моментами за останній тиждень, а також новими даними за поточний день.