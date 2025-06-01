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Новости Переговоры о прекращении огня Переговоры в Турции
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Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters

Переговоры в Стамбуле: Украина готовит России план урегулирования войны

Во время переговоров, запланированных на 2 июня в Стамбуле, Украина представит российской стороне свой план для достижения длительного мирного урегулирования, предусматривающий, в частности, обсуждение территорий вдоль нынешней линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ознакомившееся с копией дорожной карты.

Отмечается, что делегация Украины предложит сначала полное прекращение огня минимум на 30 дней. После этого должен состояться обмен пленными в формате "всех на всех", а также возвращение украинских детей, которых депортировали в РФ и на оккупированные территории.

Следующим этапом должна быть прямая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Также, согласно плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут работать над согласованием условий, на которых они могут согласиться полностью прекратить войну.

Как отмечает Reuters, рамки потенциального соглашения, предложенные Украиной, в целом повторяют озвученные ранее условия: отсутствие ограничений на военный потенциал Украины, отказ от признания суверенитета России над оккупированной украинской территорией, выплата Украине репараций.

В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для дальнейших переговоров о территории.

Эти условия значительно отличаются от требований, которые Россия публично выдвигала в течение последних нескольких недель, добавляет издание.

Также смотрите: Никто не имеет четкой информации, с чем россияне едут в Стамбул, это выглядит не очень серьезно, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Стамбул (248) переговоры с Россией (1146) прекращения огня (282)


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Топ комментарии
+17
Українські території не обговорюються,це порушення Конституції
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01.06.2025 17:32
+5
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 17:27
+4
1 червня ,Україна передала стратАвіацію на московію, і 1 червня 2025 року, Україна забрала у московитів, цю ж авіацію! (Кучма+Бакай з ДУСі)!!!
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!
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01.06.2025 17:31
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Ха,а нам презідєнт чомусь цього не озвучив
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01.06.2025 17:22 Ответить
Ось й підтвердження тому що Малюк вовку перевербував від Єрмакозалежності - типу сюрприз від Малюка для перемовників у Стамбулі...Не здивуюся коли голова делегації від України Єрмаківський Умєров теж в охЄ...
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01.06.2025 17:26 Ответить
Дурня
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01.06.2025 17:27 Ответить
Дякую що підтвердили - там вас підтримав свіженький на ЦН
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01.06.2025 17:31 Ответить
Ви із какіх будіті - із Єрмаковскіх - Подляковскіх? Ілі із нетрпкокаковскіх? Да кая разніца - З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ ДИТИНИ!
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01.06.2025 17:33 Ответить
Клізму прийми
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01.06.2025 18:50 Ответить
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01.06.2025 19:08 Ответить
То хтось мав руководiти Малюком. Порошенко? Чи сам Святой Джо-блаженний-жiвотворящiй?
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01.06.2025 17:41 Ответить
а не допускаєте що він сам патріот?
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01.06.2025 17:51 Ответить
Ваша згадка про Порошенко - це ваш особистий ПРоііііоб . В нас є одна хвора на КРЕМЛЕГОЛОВУ лінія "патріотизму"- головний ворог Порошенко й він мерещиться саме КРЕМЛЕГОЛОВИМ ОПУшникам МАРОДЕРАТУ
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01.06.2025 17:56 Ответить
ОЙ! ви підтримуиач BOGDAN реєестрація не свіжа - НЄ ПАДКАПАЦЦА . А от хворії на всю антипорохівську голову одинаково - ну тупииия - як казав задорнов.
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01.06.2025 17:59 Ответить
А гроші на "перевербував" у нього звідки? Це ж много треба, да так щоб Ермак нiчого не мiг подiяти.
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01.06.2025 18:09 Ответить
ПОРОШЕНКО ДАВ
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01.06.2025 18:26 Ответить
Для того щоб 'руководіти" треба клепку в голові мозок мати.В зе таке не спостерігалося.
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01.06.2025 18:51 Ответить
ну так границы 1991 года и крым наш- это потужно и переможно
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01.06.2025 18:14 Ответить
Reuters, яке ознайомилося з копією дорожньої карти. Джерело: https://censor.net/ua/n3555492
- так начебто ж в таємниці тримають пропозиції - і наші і їхні ...
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01.06.2025 17:23 Ответить
наша таємниця - це день МАЛЮКА?
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01.06.2025 18:01 Ответить
Умєров в ох-є - це точно!!!
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01.06.2025 18:02 Ответить
да, свынюка
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01.06.2025 18:17 Ответить
с ПРиходом слава Єрмаку та Подоляку!!!???
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01.06.2025 19:09 Ответить
"...обговорення територій уздовж нинішньої лінії фронту." Джерело: https://censor.net/ua/n3555492

Хто захопив, той і володіє?
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01.06.2025 17:25 Ответить
"окупованою українською територією, виплата Україні репарацій"
Взаимоисключающие истории!!!
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01.06.2025 17:25 Ответить
Тільки смерть кацапії!
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01.06.2025 17:27 Ответить
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 17:27 Ответить
Там нет никаких переговоров..
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01.06.2025 17:28 Ответить
А якби кацапи погодились раніше, то операцію по знищенню стратегічної авіації завернули б?
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01.06.2025 17:30 Ответить
Думаєш, у ГУРа одна операція? Там ще багато агентів маринуються і чекають на свій вихід.
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01.06.2025 17:51 Ответить
А як же "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР", а куди подівався "ПЛАН ПЕРЕМОГИ", а чому забули про "23-й РІК ПЕРЕМОГИ"... Все як і завжди, чергова СТРАТЕГІЧНА ДЕМАГОГІЯ.
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01.06.2025 17:31 Ответить
Час.Зе тупо просирає час
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01.06.2025 18:53 Ответить
1 червня ,Україна передала стратАвіацію на московію, і 1 червня 2025 року, Україна забрала у московитів, цю ж авіацію! (Кучма+Бакай з ДУСі)!!!
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!
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01.06.2025 17:31 Ответить
Українські території не обговорюються,це порушення Конституції
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01.06.2025 17:32 Ответить
Зебобіки коли будете міняти Курську область на Українські теріторії 1991 року? Давайте бовдури,починайте лайном плювати,це єдине що ви добре вмієте робити.,безмозглі.
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01.06.2025 17:41 Ответить
А давай тебе обміняємо на пару кацапських лаптів. Будуть висіти як трофей )
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01.06.2025 18:06 Ответить
Було 4 аеродроми стане шість
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01.06.2025 17:55 Ответить
Нехай краще рашисти забираються з Україні інакше кожні три дні буде горіти по рашистському аеропорту з літаками. Як вам така пропозиція?
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01.06.2025 18:17 Ответить
умнеют, а то когда бились в припадке - никаких уступок, никаких переговоров с х у й лом.

а когда экономика уничтожена и населения от 52 миллионов осталось 15 пора уже за ум браться, переходить к этапу Руина 2.0, но без войны, восстанавливать страну для господ олигархов.

кстати, панство, а вы никогда не задумывались почему по запорожстали не прилетает? может потому, что ахметов сдал ммк ильича в мариуполе без саботажа?
или почему не прилетает на Феросплавный завод где коломойский майнит крипту? может потому, что привел обморока во власть и дал от него ключи в виде ермака?
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01.06.2025 18:42 Ответить
Та фігня то все! Здадуть ці інородці рашистам пів України, потім будуть цілуватися взасос з путлірівцями, українцям будуть парити мозок про відновлення України для дерібана бюджета!
Панове, ніколи не вірте зеленим!
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01.06.2025 18:49 Ответить
Зараз буде удар у відповідь і перемовини одразу ж накриються мідним тазом.
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01.06.2025 18:51 Ответить
Яке ще "обговорення територій"?
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01.06.2025 19:20 Ответить
чого-чого обговорення????
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01.06.2025 19:32 Ответить
Навіщо перемирья, щоб кацапи назбирали зброї, а потім завдали сильного удару?
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01.06.2025 20:38 Ответить
з подальшим обговоренням територій....- Це що? Будемо обговорювати особливий статус Кубані у складі Украіни?....
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01.06.2025 20:48 Ответить
 
 