Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters
Во время переговоров, запланированных на 2 июня в Стамбуле, Украина представит российской стороне свой план для достижения длительного мирного урегулирования, предусматривающий, в частности, обсуждение территорий вдоль нынешней линии фронта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ознакомившееся с копией дорожной карты.
Отмечается, что делегация Украины предложит сначала полное прекращение огня минимум на 30 дней. После этого должен состояться обмен пленными в формате "всех на всех", а также возвращение украинских детей, которых депортировали в РФ и на оккупированные территории.
Следующим этапом должна быть прямая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Также, согласно плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут работать над согласованием условий, на которых они могут согласиться полностью прекратить войну.
Как отмечает Reuters, рамки потенциального соглашения, предложенные Украиной, в целом повторяют озвученные ранее условия: отсутствие ограничений на военный потенциал Украины, отказ от признания суверенитета России над оккупированной украинской территорией, выплата Украине репараций.
В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для дальнейших переговоров о территории.
Эти условия значительно отличаются от требований, которые Россия публично выдвигала в течение последних нескольких недель, добавляет издание.
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- так начебто ж в таємниці тримають пропозиції - і наші і їхні ...
Хто захопив, той і володіє?
Взаимоисключающие истории!!!
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!
а когда экономика уничтожена и населения от 52 миллионов осталось 15 пора уже за ум браться, переходить к этапу Руина 2.0, но без войны, восстанавливать страну для господ олигархов.
кстати, панство, а вы никогда не задумывались почему по запорожстали не прилетает? может потому, что ахметов сдал ммк ильича в мариуполе без саботажа?
или почему не прилетает на Феросплавный завод где коломойский майнит крипту? может потому, что привел обморока во власть и дал от него ключи в виде ермака?
Панове, ніколи не вірте зеленим!