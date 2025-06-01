Украина на переговорах в Стамбуле предложит 30-дневное перемирие с последующим обсуждением территорий, - Reuters

Во время переговоров, запланированных на 2 июня в Стамбуле, Украина представит российской стороне свой план для достижения длительного мирного урегулирования, предусматривающий, в частности, обсуждение территорий вдоль нынешней линии фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ознакомившееся с копией дорожной карты.

Отмечается, что делегация Украины предложит сначала полное прекращение огня минимум на 30 дней. После этого должен состояться обмен пленными в формате "всех на всех", а также возвращение украинских детей, которых депортировали в РФ и на оккупированные территории.

Следующим этапом должна быть прямая встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Также, согласно плану, Москва и Киев при участии США и Европы будут работать над согласованием условий, на которых они могут согласиться полностью прекратить войну.

Как отмечает Reuters, рамки потенциального соглашения, предложенные Украиной, в целом повторяют озвученные ранее условия: отсутствие ограничений на военный потенциал Украины, отказ от признания суверенитета России над оккупированной украинской территорией, выплата Украине репараций.

В документе также указано, что нынешнее расположение линии фронта будет отправной точкой для дальнейших переговоров о территории.

Эти условия значительно отличаются от требований, которые Россия публично выдвигала в течение последних нескольких недель, добавляет издание.

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