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Новини Переговори про припинення вогню Переговори у Туреччині
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Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters

Переговори у Стамбулі: Україна готує Росії план врегулювання війни

Під час переговорів, запланованих на 2 червня в Стамбулі, Україна представить російській стороні свій план для досягнення тривалого мирного врегулювання, що передбачає, зокрема, обговорення територій уздовж нинішньої лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, яке ознайомилося з копією дорожньої карти.

Зазначається, що делегація України запропонує спершу повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Після цього має відбутися обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", а також повернення українських дітей, яких депортували до РФ та на окуповані території.

Наступним етапом має бути пряма зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі, українську делегацію очолить Умєров, - Зеленський

Також, згідно з планом, Москва і Київ за участю США та Європи працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони можуть погодитися повністю припинити війну.

Як зазначає Reuters, рамки потенційної угоди, запропоновані Україною, в цілому повторюють озвучені раніше умови: відсутність обмежень на військовий потенціал України, відмову від визнання суверенітету Росії над окупованою українською територією, виплата Україні репарацій.

У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для подальших переговорів про територію.

Ці умови значно відрізняються від вимог, які Росія публічно висувала протягом останніх кількох тижнів, додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган обговорили переговори з РФ в Стамбулі

Автор: 

Стамбул (214) переговори з Росією (1261) припинення вогню (282)


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Топ коментарі
+8
Українські території не обговорюються,це порушення Конституції
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01.06.2025 17:32
+3
1 червня ,Україна передала стратАвіацію на московію, і 1 червня 2025 року, Україна забрала у московитів, цю ж авіацію! (Кучма+Бакай з ДУСі)!!!
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!
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01.06.2025 17:31
+2
Reuters, яке ознайомилося з копією дорожньої карти. Джерело: https://censor.net/ua/n3555492
- так начебто ж в таємниці тримають пропозиції - і наші і їхні ...
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01.06.2025 17:23
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Ха,а нам презідєнт чомусь цього не озвучив
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01.06.2025 17:22 Відповісти
Ось й підтвердження тому що Малюк вовку перевербував від Єрмакозалежності - типу сюрприз від Малюка для перемовників у Стамбулі...Не здивуюся коли голова делегації від України Єрмаківський Умєров теж в охЄ...
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01.06.2025 17:26 Відповісти
Дурня
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01.06.2025 17:27 Відповісти
Дякую що підтвердили - там вас підтримав свіженький на ЦН
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01.06.2025 17:31 Відповісти
Ви із какіх будіті - із Єрмаковскіх - Подляковскіх? Ілі із нетрпкокаковскіх? Да кая разніца - З МІЖНАРОДНИМ ДНЕМ ДИТИНИ!
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01.06.2025 17:33 Відповісти
То хтось мав руководiти Малюком. Порошенко? Чи сам Святой Джо-блаженний-жiвотворящiй?
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01.06.2025 17:41 Відповісти
а не допускаєте що він сам патріот?
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01.06.2025 17:51 Відповісти
Ваша згадка про Порошенко - це ваш особистий ПРоііііоб . В нас є одна хвора на КРЕМЛЕГОЛОВУ лінія "патріотизму"- головний ворог Порошенко й він мерещиться саме КРЕМЛЕГОЛОВИМ ОПУшникам МАРОДЕРАТУ
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01.06.2025 17:56 Відповісти
ОЙ! ви підтримуиач BOGDAN реєестрація не свіжа - НЄ ПАДКАПАЦЦА . А от хворії на всю антипорохівську голову одинаково - ну тупииия - як казав задорнов.
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01.06.2025 17:59 Відповісти
А гроші на "перевербував" у нього звідки? Це ж много треба, да так щоб Ермак нiчого не мiг подiяти.
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01.06.2025 18:09 Відповісти
ПОРОШЕНКО ДАВ
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01.06.2025 18:26 Відповісти
ну так границы 1991 года и крым наш- это потужно и переможно
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01.06.2025 18:14 Відповісти
Reuters, яке ознайомилося з копією дорожньої карти. Джерело: https://censor.net/ua/n3555492
- так начебто ж в таємниці тримають пропозиції - і наші і їхні ...
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01.06.2025 17:23 Відповісти
наша таємниця - це день МАЛЮКА?
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01.06.2025 18:01 Відповісти
Умєров в ох-є - це точно!!!
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01.06.2025 18:02 Відповісти
да, свынюка
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01.06.2025 18:17 Відповісти
"...обговорення територій уздовж нинішньої лінії фронту." Джерело: https://censor.net/ua/n3555492

Хто захопив, той і володіє?
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01.06.2025 17:25 Відповісти
"окупованою українською територією, виплата Україні репарацій"
Взаимоисключающие истории!!!
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01.06.2025 17:25 Відповісти
Тільки смерть кацапії!
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01.06.2025 17:27 Відповісти
Ще недавно кораблі рашки із кавказького побережжя вилазити боялись , а зараз с мирними ініціативами Трампа , вони вже нахабничають .
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
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01.06.2025 17:27 Відповісти
Там нет никаких переговоров..
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01.06.2025 17:28 Відповісти
А якби кацапи погодились раніше, то операцію по знищенню стратегічної авіації завернули б?
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01.06.2025 17:30 Відповісти
Думаєш, у ГУРа одна операція? Там ще багато агентів маринуються і чекають на свій вихід.
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01.06.2025 17:51 Відповісти
А як же "СПРАВЕДЛИВИЙ МИР", а куди подівався "ПЛАН ПЕРЕМОГИ", а чому забули про "23-й РІК ПЕРЕМОГИ"... Все як і завжди, чергова СТРАТЕГІЧНА ДЕМАГОГІЯ.
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01.06.2025 17:31 Відповісти
1 червня ,Україна передала стратАвіацію на московію, і 1 червня 2025 року, Україна забрала у московитів, цю ж авіацію! (Кучма+Бакай з ДУСі)!!!
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!
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01.06.2025 17:31 Відповісти
Українські території не обговорюються,це порушення Конституції
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01.06.2025 17:32 Відповісти
Зебобіки коли будете міняти Курську область на Українські теріторії 1991 року? Давайте бовдури,починайте лайном плювати,це єдине що ви добре вмієте робити.,безмозглі.
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01.06.2025 17:41 Відповісти
А давай тебе обміняємо на пару кацапських лаптів. Будуть висіти як трофей )
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01.06.2025 18:06 Відповісти
Було 4 аеродроми стане шість
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01.06.2025 17:55 Відповісти
Нехай краще рашисти забираються з Україні інакше кожні три дні буде горіти по рашистському аеропорту з літаками. Як вам така пропозиція?
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01.06.2025 18:17 Відповісти
 
 