Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters
Під час переговорів, запланованих на 2 червня в Стамбулі, Україна представить російській стороні свій план для досягнення тривалого мирного врегулювання, що передбачає, зокрема, обговорення територій уздовж нинішньої лінії фронту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, яке ознайомилося з копією дорожньої карти.
Зазначається, що делегація України запропонує спершу повне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Після цього має відбутися обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", а також повернення українських дітей, яких депортували до РФ та на окуповані території.
Наступним етапом має бути пряма зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Також, згідно з планом, Москва і Київ за участю США та Європи працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони можуть погодитися повністю припинити війну.
Як зазначає Reuters, рамки потенційної угоди, запропоновані Україною, в цілому повторюють озвучені раніше умови: відсутність обмежень на військовий потенціал України, відмову від визнання суверенітету Росії над окупованою українською територією, виплата Україні репарацій.
У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для подальших переговорів про територію.
Ці умови значно відрізняються від вимог, які Росія публічно висувала протягом останніх кількох тижнів, додає видання.
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Хто захопив, той і володіє?
Взаимоисключающие истории!!!
е такий фільм Казино , де герой каже» я розібʼю твою башку, і коли я вийду з вʼязниці , ти будеш виходити із коми, і я знову розібʼю твою бошку»
ОСЬ ТАК ТРЕБА РОЗМОВЛЯТИ НА ПЕРЕМОВИНАХ - ми розібьемо усі ваши флоти і НПЗ , якщо ви ще раз пошлете в Україну Ваші срані ракети» ‼️😀
Пора почати око за око
І нехай приберуть ціх сраних лузерів типа УМЕРОВА Арахамії Ермака з перемовин . Відправляйте туди керивників Азова , що у полони були . Нехай бьють морди москалям на закритих перемовинах
Не можете, по сусідськи жити з нашою авіацією, то і не будете її більше мати! Освоюйте велорікші, для перевезення китайців!
Україна, охрестила московію свого часу, Україна її, і відспіває!!
Слава Україні! Смерть московським окупантам!!