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Новини Переговори у Туреччині
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Туреччина працює над проведенням зустрічі України та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Ердоган про переговори в Стамбулі

Туреччина продовжує зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Як зазначається, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Болгарії Руменом Радевим, серед іншого, заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають.

За його словами, "Туреччина працює над об'єднанням сторін у Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні".

Також читайте: Ердоган закликав Зеленського та Путіна без зволікань провести прямі переговори у Стамбулі

Автор: 

Туреччина (3617) Ердоган Реджеп Таїп (951) переговори з Росією (1258)


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Нехай ідуть вони в сраку, ніяких зустірчей проводити не потрібно!
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31.05.2025 23:34 Відповісти
Як працюють, пил зо стiльцiв проирають ?
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31.05.2025 23:35 Відповісти
А чому не в Анталії? Курортний сезон вж давно розпочався.
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31.05.2025 23:36 Відповісти
Турецький серіал : "Голобородько в Стамбулі" .
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31.05.2025 23:36 Відповісти
зачем эти встречи?? Всеравно война еще десятилетиями будет идти((
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01.06.2025 00:15 Відповісти
Жаль, що цей турок зараз набагато більше сприяє кацапам, які 250 років мріють про Босфор-Дарданелли, ніж допомагає Україні. Хоча мало би бути навпаки.
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01.06.2025 00:18 Відповісти
 
 