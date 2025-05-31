Туреччина працює над проведенням зустрічі України та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Туреччина продовжує зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Як зазначається, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом Болгарії Руменом Радевим, серед іншого, заявив, що зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією тривають.

За його словами, "Туреччина працює над об'єднанням сторін у Стамбулі з метою забезпечення миру в регіоні".

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