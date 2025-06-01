Турция работает над проведением встречи Украины и РФ в Стамбуле, - Эрдоган

Турция продолжает усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию президента Турции.

Как отмечается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым, среди прочего, заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются.

По его словам, "Турция работает над объединением сторон в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе".

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