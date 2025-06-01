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Новости Переговоры в Турции
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Турция работает над проведением встречи Украины и РФ в Стамбуле, - Эрдоган

Эрдоган о переговорах в Стамбуле

Турция продолжает усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию президента Турции.

Как отмечается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым, среди прочего, заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются.

По его словам, "Турция работает над объединением сторон в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе".

Также читайте: Эрдоган призвал Зеленского и Путина без промедлений провести прямые переговоры в Стамбуле

Автор: 

Турция (3492) Эрдоган Реджеп Тайип (917) переговоры с Россией (1146)


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Топ комментарии
+3
Нехай ідуть вони в сраку, ніяких зустірчей проводити не потрібно!
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31.05.2025 23:34
+3
Турецький серіал : "Голобородько в Стамбулі" .
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31.05.2025 23:36
+2
А чому не в Анталії? Курортний сезон вж давно розпочався.
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31.05.2025 23:36
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Нехай ідуть вони в сраку, ніяких зустірчей проводити не потрібно!
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31.05.2025 23:34 Ответить
Як працюють, пил зо стiльцiв проирають ?
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31.05.2025 23:35 Ответить
Ні, готують фільм для своїх виборців на кшталт ''слуги народу'' про Голобородько.
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01.06.2025 07:33 Ответить
А чому не в Анталії? Курортний сезон вж давно розпочався.
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31.05.2025 23:36 Ответить
Турецький серіал : "Голобородько в Стамбулі" .
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31.05.2025 23:36 Ответить
зачем эти встречи?? Всеравно война еще десятилетиями будет идти((
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01.06.2025 00:15 Ответить
Жаль, що цей турок зараз набагато більше сприяє кацапам, які 250 років мріють про Босфор-Дарданелли, ніж допомагає Україні. Хоча мало би бути навпаки.
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01.06.2025 00:18 Ответить
Якщо цей турок сприяє ворогу, то можливо відмовимося від його послуг і отримаємо ще санкції від США за відмову від ''мирних переговорів'', на яких наполягають США, а точніше Трамп? Найбільше ворогу посприяли 73% у 2019 році і продовжують це робити.
Влада нічого не говорить про ''потужний мирний план'', який з них будемо підписувати при зустрічі, той що росіяни відійдуть на кордони 1991 року, чи тільки на лінію 24,02.2022 року, а наріде? Як там погані ''мінські''?
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01.06.2025 07:39 Ответить
А хто перекладає вину на 73%? Їм відверто в очі це кажуть і нагадують, що все що сьогодні твориться сталося в тому числі і по вині 73%, які у 2019 році замість ''Армії, мови, віри, ЄС та НАТО, вибрали ''перестать стрелять'' і ''какую разніцу''?
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01.06.2025 11:11 Ответить
А коли це наша історія і правда розколювали суспільство? Можливо Ви мали на увазі реальних розколювачів суспільства тих, хто повів нарід не до ''армії, мови, віри, ЄС та НАТО'', а до ''какой разніци''? Можливо ті, що не підготували країну до війни, а підставили під ворога жінок і дітей, брешучи суспільству?
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01.06.2025 11:07 Ответить
 
 