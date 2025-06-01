Турция работает над проведением встречи Украины и РФ в Стамбуле, - Эрдоган
Турция продолжает усилия по прекращению войны между Украиной и Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию президента Турции.
Как отмечается, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым, среди прочего, заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией продолжаются.
По его словам, "Турция работает над объединением сторон в Стамбуле с целью обеспечения мира в регионе".
Топ комментарии
+3 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий31.05.2025 23:34 Ссылка
+3 stanis nasvaiko
показать весь комментарий31.05.2025 23:36 Ссылка
+2 Ан Мур
показать весь комментарий31.05.2025 23:36 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Влада нічого не говорить про ''потужний мирний план'', який з них будемо підписувати при зустрічі, той що росіяни відійдуть на кордони 1991 року, чи тільки на лінію 24,02.2022 року, а наріде? Як там погані ''мінські''?