Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Главой делегации будет министр обороны Украины Рустем Умеров. Кроме него, в состав переговорной группы войдут:

Александр Бевз - советник руководителя Офиса президента Украины

Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел Украины

Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию)

Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины

Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины

Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

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Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины

Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.