3 484 19
Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры в Стамбул
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Главой делегации будет министр обороны Украины Рустем Умеров. Кроме него, в состав переговорной группы войдут:
- Александр Бевз - советник руководителя Офиса президента Украины
- Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
- Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел Украины
- Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию)
- Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины
- Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины
- Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
- Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины
- Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
- Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
- Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
- Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
- Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.
Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.
Топ комментарии
+9 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий01.06.2025 18:32 Ссылка
+7 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий01.06.2025 18:36 Ссылка
+4 Az AZLK
показать весь комментарий01.06.2025 18:35 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зазнав пониження статусу при ШАПКОРАДІЄВІ , потім в ООН вже при ЗзЄ владі - мабуть як поступка Єрмакобанату в повному захваті дипломатії Єрмаком?
2001-2003 - радник з політичних питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Посольства України в США.2003-2005 - радник-посланник (політичні питання) Посольства України в США.2006 - заступник Директора Другого територіального департаменту (країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західної Європи) МЗС України.2006-2014 - директор Департаменту міжнародних організацій (до листопада 2011 - Департаменту ООН та інших міжнародних організацій) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС України.Член делегації України на 62-74 сесіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної асамблеї ООН.2006-2011 - член Керівного комітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків (https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 - член Бюро Керівного комітету).2012 - заступник голови Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.2014-2016 - Голова Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.З 13 січня 2015 до 14 липня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - голова Національної комісії України у справах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО.Заступник Голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.Співголова робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії у сфері прав людини.Член Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.19 грудня 2019 року його призначено постійним представником України при Організації Об'єднаних Наційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. 20 лютого 2020 року вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН - із цього моменту офіційно отримавши повноваження постпреда України при ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
У 2006 році отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]
За президентства Віктора Януковича, працював на громадських засадах помічником ексдепутата від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88 Дмитра Фірташа Івана Мирногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. Перед цим працював помічником нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD Равіля Сафовича Сафіулліназ Партії регіонів (6 скликання, 2007-2012 рр.).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
ось один з заголовків абсолютно свіжих новин , на що" забив" ЦН
Переговори у Стамбулі. Став відомий ЗМІНЕНИЙ !!!склад делегації, яку очолить Умєров...
Делегация из России в Стамбул завтра не приедет
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України: надання іноземній державі, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану. - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.