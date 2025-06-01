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Новости Переговоры в Турции
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Зеленский утвердил состав делегации, которая поедет на переговоры в Стамбул

Переговоры в Стамбуле (фото иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Главой делегации будет министр обороны Украины Рустем Умеров. Кроме него, в состав переговорной группы войдут:

  • Александр Бевз - советник руководителя Офиса президента Украины
  • Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
  • Сергей Кислица - первый заместитель Министра иностранных дел Украины
  • Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию)
  • Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины
  • Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины
  • Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Читайте: Определил позиции перед встречей в Стамбуле, украинскую делегацию возглавит Умеров, - Зеленский

  • Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины
  • Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины
  • Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
  • Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: Переговоры Украины и РФ запланированы на 2 июня в 13:00 в Стамбуле, - МИД Турции

Россия сообщила, что на второй этап переговоров с Украиной в Турции отправит ту же делегацию, что была на первом.

Встреча делегации Украины и России запланирована на понедельник, 2 июня, в Стамбуле в 13 часов дня во дворце Чираган.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Стамбул (248) переговоры с Россией (1146)


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Топ комментарии
+9
Хватило б однієї Вєрки Сердючки яка б заспівала пісню раша гудбай і Сергія Стерненка який би уїбав з ноги лишнєхромосомного Медінського
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01.06.2025 18:32
+7
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01.06.2025 18:36
+4
Бездарне ЧМо
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01.06.2025 18:35
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Правила форума Совет форумчан
Хочу бачити завтрашні морди кацапні.
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01.06.2025 18:27 Ответить
Хватило б однієї Вєрки Сердючки яка б заспівала пісню раша гудбай і Сергія Стерненка який би уїбав з ноги лишнєхромосомного Медінського
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01.06.2025 18:32 Ответить
Бездарне ЧМо
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01.06.2025 18:35 Ответить
Одне тішить -його опікають дипломати Британії ... а не Козир на російській = трамп на англійській
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01.06.2025 19:27 Ответить
Якщо слідкувати за датами його кар"ри - КИСЛИЦЯ ДОСТОЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
Зазнав пониження статусу при ШАПКОРАДІЄВІ , потім в ООН вже при ЗзЄ владі - мабуть як поступка Єрмакобанату в повному захваті дипломатії Єрмаком?

2001-2003 - радник з політичних питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Посольства України в США.2003-2005 - радник-посланник (політичні питання) Посольства України в США.2006 - заступник Директора Другого територіального департаменту (країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Америки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Західної Європи) МЗС України.2006-2014 - директор Департаменту міжнародних організацій (до листопада 2011 - Департаменту ООН та інших міжнародних організацій) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%97%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МЗС України.Член делегації України на 62-74 сесіях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральної асамблеї ООН.2006-2011 - член Керівного комітету https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків (https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 - член Бюро Керівного комітету).2012 - заступник голови Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.2014-2016 - Голова Комісії Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків.З 13 січня 2015 до 14 липня 2020 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] - голова Національної комісії України у справах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО.Заступник Голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.Співголова робочої групи з розробки проєкту Національної стратегії у сфері прав людини.Член Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.Член української частини Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи високого рівня.19 грудня 2019 року його призначено постійним представником України при Організації Об'єднаних Наційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. 20 лютого 2020 року вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН - із цього моменту офіційно отримавши повноваження постпреда України при ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
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01.06.2025 18:35 Ответить
Скібіцький -представник Головного управління розвідки Міністерства оборони,( ну того самого Буданова котрий за даними статті про Єрмака ходив до Зе без АТЧЬТА ПЕРЕД Єрмаком (нехай це лиш гра від POLITICO на користь ЗЕ- але все ж!!!)
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01.06.2025 18:39 Ответить
Цей член Олександр Поклад - гнилятина Єрмака

У 2006 році отримав посвідчення адвоката, дія якого була призупинена у 2015-му.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5]

За президентства Віктора Януковича, працював на громадських засадах помічником ексдепутата від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88 Дмитра Фірташа Івана Мирногоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. Перед цим працював помічником нардепа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD Равіля Сафовича Сафіулліназ Партії регіонів (6 скликання, 2007-2012 рр.).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]
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01.06.2025 18:44 Ответить
Олександр Бевз - радник САМОГО Єрмака
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01.06.2025 18:45 Ответить
Ну і так далі АЛЕ ГОЛОВНЕ В СКЛАДІ ДЕЛЕГАЦІЇ - ВОНА ЗМІНЕНА НАПЕРЕДОДНІ !!!

ось один з заголовків абсолютно свіжих новин , на що" забив" ЦН

Переговори у Стамбулі. Став відомий ЗМІНЕНИЙ !!!склад делегації, яку очолить Умєров...
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01.06.2025 18:49 Ответить
Преважають ВІЙСЬКОВІ представники та ГУР, СБУ - ось як приклад навіть ЮРИДИЧНО з Міжнародного Права , Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
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01.06.2025 18:53 Ответить
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01.06.2025 18:36 Ответить
Цахал Восхітілся👍
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01.06.2025 18:39 Ответить
Стопудово, що формат "Значіт так, какли.." завтра вже не проконає..
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01.06.2025 18:48 Ответить
После сегодняшнего можно никуда не ехать
Делегация из России в Стамбул завтра не приедет
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01.06.2025 18:49 Ответить
Надо категорически требовать вернуть фуры и тару от использованных дронов!
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01.06.2025 18:56 Ответить
это уровень третьих помощников. младших гробокопателей- никто серьезно войну заканчивать не хочет
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01.06.2025 19:19 Ответить
рашка на вас може й образитися, що ви її ніхтом назвали. )
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01.06.2025 19:53 Ответить
Не зайвим буде пригадати події, які увійшли в Історію України:


Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України: надання іноземній державі, допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану. - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
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01.06.2025 19:54 Ответить
ну мавпа и все и такие обезьяны руководят украиной
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01.06.2025 21:00 Ответить
 
 