Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом
Переговори Росії та України у Стамбулі, черговий етап яких заплановано на 2 червня, можуть стати "поворотним моментом" у війні.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль в інтерв’ю телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
"Це може стати початком поворотного моменту у цій війні", - сказав він.
Він також повідомив, що Німеччина продовжить постачати зброю Україні та профінансує розробку та виробництво "дуже далекобійних" систем озброєння безпосередньо в Україні.
"Це справжній поліс страхування життя для України у довгостроковій перспективі", - підкреслив він.
Крім того, міністр зазначив, що плануються нові пакети санкцій проти Росії.
Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.
Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.
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