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Новини Переговори у Туреччині
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Глава МЗС Німеччини Вадефуль: Переговори у Стамбулі можуть стати поворотним моментом

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Переговори Росії та України у Стамбулі, черговий етап яких заплановано на 2 червня, можуть стати "поворотним моментом" у війні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль в інтерв’ю телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

"Це може стати початком поворотного моменту у цій війні", - сказав він. 

Він також повідомив, що Німеччина продовжить постачати зброю Україні та профінансує розробку та виробництво "дуже далекобійних" систем озброєння безпосередньо в Україні.

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"Це справжній поліс страхування життя для України у довгостроковій перспективі", - підкреслив він.

Крім того, міністр зазначив, що плануються нові пакети санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

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Автор: 

переговори з Росією (1270) війна в Україні (4633) Вадефуль Йоганн (23)


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Топ коментарі
+11
Поворотний момент настане тоді, коли пуйлу шию повернуть на градусів так 720.
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02.06.2025 10:52
+7
вони якісь сектанти - вірять у переговори з рашкою
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02.06.2025 10:54
+4
телепень або бовдур ?
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02.06.2025 10:49
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телепень або бовдур ?
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02.06.2025 10:49 Відповісти
Поворотний момент настане тоді, коли пуйлу шию повернуть на градусів так 720.
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02.06.2025 10:52 Відповісти
Це недолуга стурбованісь згідно методички ЄС...
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02.06.2025 10:53 Відповісти
вони якісь сектанти - вірять у переговори з рашкою
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02.06.2025 10:54 Відповісти
Хер вам хер Вадефуль.
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02.06.2025 10:54 Відповісти
Може - неможе - діждись закінчення переговорів і тоді роби висновки
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02.06.2025 10:55 Відповісти
Поворотним моментом буде проголошення, на перший час демілітаризованих, національних утворень рф, як держав, якими вони й є згідно їх Конституцій, а все інше переходить під контроль Києва та платить йому податки. Це буде історично справедливо.
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02.06.2025 10:56 Відповісти
Буде поворот на 360 градусів.
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02.06.2025 10:56 Відповісти
гоп стоп , поворот їдемо на Білгород
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02.06.2025 10:59 Відповісти
Зміна влади у Німеччині не змінила відношення до цієї війни. Все залишилось у пустопорожньому варіанті.
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02.06.2025 11:03 Відповісти
Мединський і поворотний момент !?
Нагадує конструкцію ночного горщика з ручкою усередину...
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02.06.2025 11:07 Відповісти
Поки існує рашка, ні
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02.06.2025 11:07 Відповісти
Можуть стати, а можуть і не стати. Швидше за все - друге. Всі добре бачать що <******* тягне час, і все одно нічого не роблять. Думають, що все якось само розсмокчеться
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02.06.2025 11:08 Відповісти
Вундервафль, давай тауруси, шнеля!!!
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02.06.2025 11:09 Відповісти
Ох ці рожеві європейські поні
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02.06.2025 11:11 Відповісти
Поворотний момент в переговорах з сараною? Угу...
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02.06.2025 11:39 Відповісти
 
 